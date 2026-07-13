Hvalfjarðarsveit kallar eftir samtali við Vegagerðina um umferðaröryggi Björn Bjarki Þorsteinsson skrifar 13. júlí 2026 11:04 Samfélagið í Hvalfjarðarsveit hefur á undanförnum árum fundið vel fyrir sívaxandi umferð um þjóðveg 1 og aðliggjandi vegakerfi. Sú þróun kallar eðlilega á að innviðir og umferðaröryggi þróist í takt við breyttar aðstæður. Með það að leiðarljósi samþykkti sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samhljóða á fundi sínum þann 9. júlí sl. að óska eftir hið fyrsta formlegu samtali við Vegagerðina um mikilvæg samgöngumál sem ekki verður lengur beðið með að taka föstum tökum. Í bókun sveitarstjórnar er lögð áhersla á þrjú meginverkefni sem snúa að öryggi, uppbyggingu og framtíðarsýn sveitarfélagsins: Brýnar úrbætur á fjölförnum gatnamótum við þjóðveg 1 og Innnesveg. Virka aðkomu Hvalfjarðarsveitar að undirbúningi varðandi legu Hvalfjarðarganga II. Markvisst samstarf við Vegagerðina um úrbætur á tengivegum og heimreiðum í dreifbýli. Umferðaröryggi verður að vera í fyrirrúmi Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar telur að nokkur gatnamót í sveitarfélaginu séu komin að þolmörkum. Um er að ræða gatnamót við Leirársveitarveg, Melasveitarveg, Hvalfjarðarveg, Melahverfi, Akrafjallsveg og gatnamót Innnesvegar við Krossland. Þessi gatnamót gegna lykilhlutverki fyrir íbúa sveitarfélagsins, atvinnulíf, landbúnað, ferðaþjónustu og þá fjölmörgu vegfarendur sem fara um þjóðveg 1 og Innnesveg á hverjum degi. Mikill hraði á þjóðveginum og sívaxandi umferð gera inn- og útakstur víða erfiðan og auka hættu á alvarlegum umferðarslysum. Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar telur að nú sé tímabært að Vegagerðin taki þessi gatnamót til heildstæðrar endurskoðunar með framtíðarumferð og ekki síst umferðaröryggi að leiðarljósi. Eða eins og segir í bókun sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar þann 9.júlí sl.: „Við eigum ekki að bíða eftir því að enn eitt alvarlegt slys verði tilefni að aðgerðum. Umferðaröryggi á alltaf að vera í forgangi og því viljum við hefja uppbyggilegt samtal við Vegagerðina um hvaða lausnir henta best á hverjum stað.“ Meðal þeirra úrræða sem sveitarfélagið vill að verði skoðuð eru hringtorg þar sem það á við, aðskildar beygjuakreinar, bætt lýsing og merkingar, hraðastýring og önnur umferðaröryggisúrræði sem taka mið af þeirri umferð sem fyrirsjáanleg er á næstu árum. Hvalfjarðarsveit vill eiga virka aðkomu að umræðu um legu Hvalfjarðarganga II Sveitarstjórn leggur jafnframt ríka áherslu á að Hvalfjarðarsveit verði virkur þátttakandi í umræðu um Hvalfjarðargöng II. Lega ganganna og staðsetning gangamunna vestan Hvalfjarðar mun hafa veruleg áhrif á skipulag sveitarfélagsins, þróun byggðar, atvinnulíf og samgöngur um ókomna tíð. Því telur sveitarstjórn mikilvægt að sveitarfélagið komi að undirbúningi verkefnisins frá fyrstu stigum. „Þegar rætt er um framtíð þjóðvegar 1 og jafn stórt innviðaverkefni og Hvalfjarðargöng II er eðlilegt og nauðsynlegt að Hvalfjarðarsveit eigi sæti við það borð þar sem framtíðarsýn svæðisins er mótuð. Skipulagsvald sveitarfélagsins og ábyrgð þess á þróun byggðar kalla á virka aðkomu að þeirri vinnu.“ Skilaboð sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar til innviðaráðherra og Vegagerðarinnar eru skýr í ljósi ofangreindra þátta. Nú er rétti tíminn til að ráðast í markvissar úrbætur og hefja skipulagt samtal um framtíð vegakerfisins í Hvalfjarðarsveit. Með því verður ekki aðeins aukið öryggi vegfarenda heldur einnig lagður traustur grunnur að áframhaldandi uppbyggingu vegæðarinnar sem um sveitarfélagið liggur og öruggum samgöngum til framtíðar. Höfundur er sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. 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