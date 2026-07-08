Alþingi samþykkti svohljóðandi þingsályktun 16. júlí árið 2009:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggja inn umsókn um aðild Íslands að ESB og að loknum viðræðum við sambandið verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um væntanlegan aðildarsamning. Við undirbúning viðræðna og skipulag þeirra skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum um verklag og meginhagsmuni sem fram koma í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar.
Þessu verkefni lauk ekki eins og til var ætlast og þá klofnaði þjóðin og hefur verið klofin síðan.
Nú stöndum við frammi fyrir nýju ferli samkvæmt ákvörðun Alþingis. Að þessu sinni með tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem við svörum fyrst, hvert fyrir sig beint og milliliðalaust, spurningunni: Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?
Engin ástæða er til þess að ætla annað en allir alþingismenn og stjórnmálaflokkar virði niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
Verði svar þjóðarinnar JÁ hefjast samningaviðræður og í fyllingu tímans verður aðildarsamningur lagður í dóm þjóðarinnar, aftur beint og milliliðalaust. Svari þjóðin JÁ öðru sinni verður Ísland aðili að Evrópusambandinu.
Segi þjóðin NEI í fyrri atkvæðagreiðslunni hefjast engar samningaviðræður og ekkert breytist. Sama gildir um seinni atkvæðagreiðsluna, hafni þjóðin aðildarsamningnum verður Ísland ekki aðili að Evrópusambandinu.
Ferlið er eins opið, einfalt, gegnsætt og lýðræðislegt og hugsast getur. Þjóðin á fyrsta og síðasta orðið í þessu stóra og mikilvæga máli sem varðar sameiginlega framtíð okkar. Við þurfum öll að taka yfirvegaða afstöðu og muna að í kjörklefanum erum við ein og þar segir enginn okkur fyrir verkum, engir flokkar, engin samtök og engin hagsmunaöfl.
Við ráðum okkur sjálf.
PS.Hvet ykkur öll til þess að skoða upplýsingasíðu Landskjörstjórnar:www.thjodaratkvaedi.is
Höfundur er lögfræðingur.
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