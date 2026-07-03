Könnun sem Maskína framkvæmdi fyrir Lífsvirðingu í mars 2026 sýnir að 73,3% Íslendinga styðja dánaraðstoð við ákveðnar aðstæður. Stuðningurinn er ekki aðeins mikill heldur stöðugur. Frá árinu 2015 hefur hann ávallt mælst yfir 70%.
Spurningin sem blasir við er því ekki lengur hvort almenningur sé tilbúinn að ræða dánaraðstoð, heldur hvort stjórnmálin séu það.
Skýr vilji almennings en hæg framvinda á Alþingi
Eins og sést í meðfylgjandi stöplariti hefur stuðningur við dánaraðstoð haldist stöðugur um árabil.
Þrátt fyrir þennan víðtæka og þverpólitíska stuðning kjósenda hefur málið ekki fengið markvissa meðferð á Alþingi.
Hluta skýringarinnar má rekja til eðlis málsins. Dánaraðstoð er viðkvæmt siðferðilegt viðfangsefni sem krefst varfærni, þekkingar og vandaðs undirbúnings. En þegar stuðningur almennings hefur haldist jafn sterkur í meira en áratug verður sífellt erfiðara að réttlæta pólitíska aðgerðaleysið.
Áhyggjur sem þarf að taka alvarlega
Andstaða við dánaraðstoð byggist oft ekki á afdráttarlausri andstöðu við sjálfa hugmyndina, heldur á áhyggjum af útfærslu og afleiðingum. Þær snúa meðal annars að vernd fólks í viðkvæmri stöðu, hættu á misnotkun og mögulegri víkkun skilyrða með tímanum.
Þessar áhyggjur undirstrika nauðsyn vandaðrar löggjafar. Reynslan frá öðrum löndum sýnir að þeim má mæta með skýrum skilyrðum, ítarlegu matsferli, faglegri ábyrgð og virku eftirliti.
Hvað þarf að gerast?
Ef Ísland ætlar að stíga skref í átt að lögleiðingu þarf ferlið að vera markvisst, gagnsætt og byggt á þekkingu.
Í fyrsta lagi þarf víðtækt samráð við heilbrigðisstarfsfólk, siðfræðinga, lögfræðinga, sjúklingasamtök og almenning. Markmiðið á ekki að vera að skapa einróma niðurstöðu heldur að tryggja að ólík sjónarmið fái raunverulegt vægi í umræðunni.
Í öðru lagi þarf heildstæða greiningu á því hvernig best væri að útfæra úrræðið hér á landi. Hún þarf að byggja á reynslu annarra þjóða en jafnframt taka mið af sérstöðu íslensks heilbrigðiskerfis, smæð samfélagsins og þeim faglegu innviðum sem þegar eru til staðar.
Að lokum þarf skýrt lagafrumvarp þar sem kveðið er á um skilyrði, verklag, ábyrgð og eftirlit. Slík vinna krefst nákvæmni og fagmennsku enda snýr hún að einu viðkvæmasta sviði heilbrigðisþjónustunnar.
Hlutverk opinberrar umræðu
Umræðan um dánaraðstoð snýst ekki aðeins um lagasetningu. Hún snýst einnig um menningu: um það hvernig við tölum um dauðann, skiljum sjálfræði og styðjum fólk á síðustu stigum lífsins.
Til að samfélagið geti tekið upplýsta afstöðu þarf umræðan að vera opin, heiðarleg og byggð á traustum upplýsingum. Hún þarf að skapa rými fyrir stuðning, efasemdir og erfiðar spurningar. Afstaða fólks mótast af ólíkum gildum, reynslu og hugmyndum um líf, dauða, þjáningu og reisn.
Hlutverk heilbrigðisstétta
Án virkrar þátttöku heilbrigðisstétta verður umræðan ekki fullmótuð. Læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar gegna lykilhlutverki í allri umræðu um lífslok og afstaða þeirra skiptir því verulegu máli. Dánaraðstoð er þó ekki einkamál heilbrigðisstétta. Hún varðar samfélagið allt.
Forysta Læknafélags Íslands og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga hefur lýst andstöðu við dánaraðstoð. Sú afstaða er ekki endilega samhljóða afstöðu allra félagsmanna. Könnun heilbrigðisráðherra frá 2023 sýndi töluverðan stuðning meðal heilbrigðisstétta, þar sem 56% lækna og 86% hjúkrunarfræðinga lýstu stuðningi við dánaraðstoð við ákveðnar aðstæður.
Tækifæri til að móta eigin leið
Ísland hefur tækifæri til að læra af reynslu annarra þjóða, en jafnframt til að móta eigin nálgun. Smæð samfélagsins og sterk opinber heilbrigðisþjónusta geta verið styrkleikar, ef rétt er haldið á málum. Hér á landi gæti verið auðveldara en víða annars staðar að samræma verklag, tryggja faglegt eftirlit og fylgjast náið með framkvæmdinni.
Framhaldið ræðst af því hvort vilji er til að færa málið frá almennri umræðu yfir í stefnumótun. Það krefst pólitísks frumkvæðis en einnig áframhaldandi þátttöku almennings, fagstétta og þeirra sem hafa persónulega reynslu af lífslokum, þjáningu og umönnun. Slík nálgun myndi ekki eyða öllum ágreiningi, en hún gæti tryggt að umræðan færi fram á faglegum og upplýstum grunni.
Á endanum snýst málið um það hvort stjórnmálin séu tilbúin að bregðast við skýrum og stöðugum vilja almennings.
Höfundur er formaður Lífsvirðingar, sem vinnur að lögleiðingu dánaraðstoðar á Íslandi.
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