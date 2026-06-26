Í borgarstjórnarkosningunum lofuðum við í Viðreisn að minnka kerfið og styrkja hverfin. Nú hefur fyrsta skrefið verið stigið. Á næstu misserum munum við leggja fram fleiri tillögur sem einfalda stjórnkerfið og draga úr kostnaði. Við vinnum þá vinnu með gildi Viðreisnar í huga, en þau eru frjálslyndi, mannvirðing og ábyrgð í rekstri.
Borgarráð afgreiddi fyrstu aðgerðir til hagræðinga og einföldunar á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar í gær. Tillögurnar voru unnar af stýrihópi sem ég leiði í umboði borgarstjórnar. Við teljum mikilvægt að ganga fram með góðu fordæmi. Meðal fyrstu skrefa er því að hefja endurskoðun á launakjörum borgarfulltrúa og leggja til við Alþingi að borgarstjórn verði veitt heimild til að fækka borgarfulltrúum.
Aðgerðirnar sem borgarráð samþykkti í gær snúa að hagræðingu og einföldun stjórnkerfisins í ráðhúsinu. Áætlað er að þær breytingar lækki rekstarkostnað borgarinnar um 280-330 milljónir króna á ári. Borgarbúar munu ekki finna fyrir þeim breytingum í daglegri þjónustu. Þvert á móti leggjum við áherslu á að bæta þjónustu út í hverfunum.
Ávinningurinn á að skila sér þar sem borgarbúar finna fyrir honum, t.d. í viðhaldi skólabygginga og íþróttamannvirkja, betri gangstéttum og stígum og öflugri umhirðu borgarinnar.
Verkefni á sviði mannréttinda fá nýjan farveg innan stjórnkerfisins og rekstrarkostnaður lækkar. Engum verkefnum er hætt, heldur eru þau færð á þjónustusviðin. Réttindi fatlaðs fólks verða velferðarsviði og hinsegin fræðslan verður á skóla- og frístundasviði, svo dæmi séu tekin. Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar verður á forræði borgarráðs og mannréttindafulltrúi mun sjá um samskipti við Mannréttindastofnun Íslands sem skal efla og vernda mannréttindi á Íslandi. Reykjavík er eftir sem áður mannréttindaborg!
Stórar ákvarðanir sem þessar eru erfiðar fyrir starfsfólkið, bæði þau sem láta af störfum hjá borginni og þau sem halda áfram að sinna mikilvægri þjónustu og stjórnsýslu borgarinnar. Mannauðs- og starfsumhverfissvið borgarinnar hefur undirbúið aðgerðirnar vel í samstarfi við stjórnendur. Það öfluga fólk sem lætur af störfum núna mun örugglega skapa sér ný og spennandi tækifæri. Breytingar sem þessar eru aldrei einfaldar. En ef við ætlum að standa við loforðið um minna kerfi og meiri hverfi þurfum við líka að hafa kjark til að framkvæma þær af ábyrgð og virðingu.
Höfundur er borgarfulltrúi Viðreisnar og formaður stýrihóps um hagræðingu og breytingar hjá Reykjavíkurborg.
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