Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur verið lögð niður! Lögð niðurlægð!
Í einu vetfangi er allt hið heilaga verk kynjaköltsins og regnbogavottunarinnar í alvarlegri hættu.Hvað á að gera núna? Hver mun nú tryggja að enginn fimm ára krakki í Reykjavík verði fyrir því ofbeldi að fá að leika við einhvern án þess að hafa fyrst undirritað kynja- og persónufornafnayfirlýsingu? Hver mun passa upp á það að allar afmælisveislur séu rétt Regnbogavottaðar með öllum hinsegin- og kynjafræðilegum öryggisráðstöfunum og viðeigandi fjölda „þau/þeir/þeirra/hán/hín“-merkimiða á hverri einustu möffinsköku?Ímyndið ykkur hvernig þetta fer: Örvinglaðir foreldrar standa úti í rigningunni, með afmælisbarn grátandi í fanginu, með köku sem er bara venjuleg kaka – enginn merkimiði, engin regnbogavottun, enginn sérstakur sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks til að meta hvort liturinn á veisluhattinum sé nógu „inklúsív“.Hvað ef einhver krakki kallar einhvern „hann“ án þess að hafa sótt þriggja tíma námskeið fyrst? Þetta er ekki bara óþægilegt – þetta er beinlínis mannréttindabrot á hæsta stigi.Foreldrar þurfa áfallahjálp strax!Hversu mörg börn eiga að þurfa að þjást vegna venjulegs afmælisboðs með venjulegum kökum og venjulegum nöfnum áður en við gerum eitthvað?Þetta er byrjunin á endalokum siðmenningarinnar. Næst verður leyft að halda afmælisboð án þess að hafa ráðið kynjakúltúrráðgjafa. Síðan verður leyft að kalla stráka stráka og stelpur stelpur!Og áður en við vitum af því þá erum við komin aftur í miðaldir þar sem fólk bara lifir lífinu án þess að láta allt snúast um kynjaflóru og regnbogavottun.Ég krefst þess að borgin endurskoði þetta og endurreisi mannréttindaskrifstofuna strax.
Höfundur er alþjóðafulltrúi LGB Samtakanna og stjórnarmaður í LGB International.
Eldur Smári Kristinsson skrifar
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Vilhjálmur Hjálmarsson skrifar
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Selma Rut Þorsteinsdóttir skrifar
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Kristján Logason skrifar
Hanna Kristín Skaftadóttir skrifar
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Bozena Raczkowska skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Inga Sæland skrifar
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Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
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Sigurður Sigurðsson skrifar
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