Í umræðunni um inngöngu í ESB og upptöku evru hefur sú fullyrðing heyrst að matvælaverð gæti lækkað um allt að fjórðung. Sem dæmi hefur verið bent á tilbúinn skyndibita og því haldið fram að verð á honum myndi hrynja við það eitt að afnema tolla af hráefninu (eða svo mætti skilja). En ekki er allt sem sýnist.
Það er gott og þarft að rýna slíkar fullyrðingar, því þær eru einföldun á raunveruleikanum. Ef við skoðum verð á tilbúnum mat á veitingastöðum eða skyndibitastöðum, þá er hráefnið sjálft, og þá sérstaklega sá hluti þess sem ber háa tolla, aðeins brot af endanlegu útsöluverði. Stærsti hluti reikningsins fer í allskyns rekstrarkostnað: vinnulaun, leigu, rafmagn, opinber gjöld og almenna álagningu. Að ætla að ein tiltekin samloka eða vefja lækki um 25% á einni nóttu vegna tollabreytinga einna og sér er því tæpast raunhæft.
En þótt dæmið sé ofureinfaldað má ekki gera þau mistök að afskrifa kjarna málsins. Undirliggjandi hagfræði breytist ekki: matvælaverð á Íslandi myndi nefnilega lækka til lengri tíma við það að ganga í ESB og taka upp evru (eða tengja krónuna við hana). Sú lækkun kemur hins vegar fram í gegnum mun dýpri, kerfislægri og dýrmætari rásum en bara með afnámi tolla á einangruðum hráefnum á veitingahúsum:
Matvælaframleiðsla og nútíma landbúnaður eru gríðarlega fjármagnsfrekar atvinnugreinar. Það þarf dýr tæki, tæknivædd fjós, stór gróðurhús og mikil veltufé til að fjármagna árstíðabundnar birgðir á borð við áburð og fóður. Á meðan stýrivextir á Íslandi standa í 7,75%, hækkaði Evrópski seðlabankinn sína vexti nýlega í 2,25%.
Þessi gríðarlegi vaxtamunur leggst eins og dulin virðisaukaskattsprósenta á hvert einasta stig virðiskeðjunnar:
Allir þessir aðilar verða að velta þessum gríðarlega fjármagnskostnaði út í verðlagið til að halda velli. Með evru og evrópsku vaxtastigi myndi þessi kostnaðarsnjóbolti hrynja, sem skilar sér milliliðalaust í lægra verði til neytenda.
Innflytjendur og innlendir framleiðendur sem treysta á innflutt aðföng þurfa í dag að leggja á sig ákveðna öryggis álagningu, einskonar gengisvara, til að mæta ófyrirséðum sveiflum sem fylgja íslensku krónunni. Við það að losna við gjaldmiðilsáhættuna minnkar óvissa í rekstri, sem þrýstir álagningunni niður á við.
Þótt tollar vegi tiltölulega lítið í tilbúnum mat á veitingahúsum, vega þeir gríðarlega þungt í vikulegum innkaupum heimilanna í matvöruverslunum. Afnám eða veruleg lækkun tolla á innfluttar landbúnaðarvörur og matvæli myndi auka samkeppni og lækka verð á grunnhráefnum beint í innkaupakörfunni. Það neyðir líka innlenda framleiðslu til að vera samkeppnishæf, en um leið losna þeir við vaxtabyrðina (sbr. lið 1) sem gerir þeim kleift að keppa á jafnræðisgrundvelli.
Að verða hluti af innri markaðnum án séríslenskra tæknilegra viðskiptahindrana og flókinna tollkvótakerfa einfaldar allt innflutnings- og dreifingarferlið. Það dregur úr dýrum stjórnsýslukostnaði sem í dag leggst ofan á verðmiðann á matvörum sem fluttar eru til landsins.
Það er fullkomlega eðlilegt og hollt fyrir umræðuna að stjórnmálamenn séu gagnrýndir þegar þeir nota of einfölduð dæmi á samfélagsmiðlum til að slá keilur. En við megum ekki missa sjónar á stóru myndinni.
Íslenska krónan og núverandi tollakerfi virka eins og varanlegur, dýr skattur á matarkörfu íslenskra heimila. Evran og innri markaðurinn myndu létta af þeirri byrði, jafnvel þótt reikniformúlan á bak við hvern einstakan matarbita sé flóknari en svo að hægt sé að fanga hana í einu einföldu prósentustigshlutfalli á samfélagsmiðlum.
Höfundur er í loftslagshópnum París 1,5 sem berst fyrir því að Íslandi leggi sitt af mörkum til að leysa loftslagsvandann svo og sérlegur áhugamaður um Jávið ESB-viðræðum.
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