Skoðun

Engar form­legar aðlögunar­viðræður við ESB mögu­legar án um­sóknar Ís­lands um aðild

Júlíus Valsson skrifar

Utanríkisráðherra Íslands getur ekki treyst íslensku þóðinni, "þjòð sinni", fyrir sannleikanum. Formlegar samningaviðræður um ESB-aðild geta ekki farið fram án aðildarferlis samkvæmt 49. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Ríki sem vill gerast aðili þarf að sækja um; síðan taka stofnanir ESB og aðildarríkin ákvarðanir um umsóknina, umsóknarríkisstöðu og samningsramma.

Ísland gæti því ekki sett af stað nýtt, sjálfstætt ferli sem kallað væri „aðlögunarviðræður“ en fæli í reynd í sér formlegar viðræður um upptöku regluverks ESB og aðildarsamning, án þess að vera annaðhvort:

  1. endurtekið viðurkennt sem umsóknarríki á grundvelli umsóknarinnar frá júlí 2009, eða
  2. með nýja formlega aðildarumsókn.

Engar formlegar aðildar- eða aðlögunarviðræður við ESB eru því mögulegar án umsóknarstöðu Íslands.

Til að hefja þær á ný þyrfti annaðhvort að endurvekja og samþykkja áframhald umsóknarinnar frá 2009 eða leggja fram nýja umsókn.

Höfundur er læknir og fullveldissinni.

Heimild: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/art_49/oj/eng

Júlíus Valsson Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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