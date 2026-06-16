30% lækkun skiptir sveitir landsins máli Axel Sæland skrifar 16. júní 2026 14:32 Sveitir landsins eiga að búa við sömu tækifæri og þéttbýlið. Það ætti að vera sjálfsagt réttlætismál í samfélagi sem vill standa vörð um jafnræði, búsetufrelsi og öfluga innviði um allt land. Samt greiða heimili og fyrirtæki í dreifbýli hærra verð fyrir rafmagn en þau sem eru í þéttbýli, þótt um sé að ræða sömu grunnþjónustu. Þetta felur í sér raunverulegt kostnaðaróhagræði fyrir þá sem eru í dreifbýli og getur numið verulegum fjárhæðum á ári. Nú liggur fyrir frumvarp á Alþingi sem á að jafna dreifikostnað raforku milli landsvæða þannig að dreifbýlið greiði sambærilegt gjald fyrir hverja kílóvattstund og þéttbýlið. Það er mikilvægt skref í átt að sanngjarnara kerfi og skýr yfirlýsing um að búseta og atvinnustarfsemi utan stærstu þéttbýliskjarnanna eigi ekki sjálfkrafa að fela í sér hærri kostnað vegna grunninnviða. Vissulega yrði þetta einhver hækkun fyrir notendur í þéttbýli, en sú hækkun er lítil í samanburði við þann ávinning sem breytingin skilar fyrir sveitirnar og þar með samfélagið í heild. Hér er ekki um sérmeðferð að ræða heldur leiðréttingu á kerfi sem hefur lengi lagst þyngra á þá sem eru utan stærstu þéttbýliskjarnanna. Þetta er hóflegaðgerð til að tryggja sanngjarnari rekstrarskilyrði um allt land. Fyrir landbúnaðinn geta áhrifin verið umtalsverð. Fyrir t.a.m. meðal kúabú gæti 30% lækkun á dreifikostnaði raforku numið rúmlega 40.000 kr. á mánuði, eða um 480.000 kr. á ári. Fyrir mörg bú er það fjárhæð sem skiptir máli á tímum þar sem aðföng, vextir og annar rekstrarkostnaður hafa hækkað mikið. Fyrir garðyrkjustöðvar geta áhrifin orðið enn meiri. Þar gæti 30% lækkun numið 200.000 til 400.000 kr. á mánuði, allt eftir árstíma og umfangi starfseminnar. Í orkufrekri starfsemi eru þetta verulegar upphæðir sem geta styrkt rekstrargrundvöll, aukið fyrirsjáanleika og stutt við innlenda matvælaframleiðslu ásamt atvinnu í heimabyggð. Málið snýst ekki aðeins um rafmagnsreikninga heldur um það hvers konar land við viljum byggja. Viljum við að fólk geti búið og starfað um allt land á sambærilegum forsendum, eða sættum við okkur við að grunninnviðir kosti meira eftir búsetu? Ef við viljum jafna tækifæri eigum við að styðja þessa breytingu. Ég hvet því þingmenn til að samþykkja frumvarp Jóhanns Páls, umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra, og taka mikilvægt skref í átt að því að jafna leikinn milli dreifbýlis og þéttbýlis í raforkumálum. Höfundur er varaformaður Bændasamtaka Íslands og formaður deildar garðyrkjubænda. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Landbúnaður Garðyrkja Matvælaframleiðsla Mest lesið Útlendingarnir sem við Íslendingar erum sjálf Karen María Jónsdóttir Skoðun Dánaraðstoð: réttur fárra má ekki skaða aðra Þórhildur Kristinsdóttir,Arna Dögg Einarsdóttir,Sigurdís Haraldsdóttir,Hrönn Harðardóttir,Helga Tryggvadóttir,Guðrún Nína Óskarsdóttir Skoðun Þegar „kerfið“ spilar vörn Jón Þorsteinn Sigurðsson Skoðun Sannleikurinn um íslenska kvótakerfið: Þegar almannaeign varð að einkavæddum ránsfengi Sigurður Sigurðsson Skoðun Leggjum mannréttindaráð Reykjavíkur niður Helgi Áss Grétarsson Skoðun Hver á stjórnsýsluna? Þórólfur Júlían Dagsson Skoðun Börn eiga ekki að alast upp inni í símanum Þorvaldur Davíð Kristjánsson Skoðun Ísland á auðlindir sem Danir eiga ekki – hvers vegna eru kjörin betri í Danmörku? Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Þegar ESB beitir smáþjóð ofríki Júlíus Valsson Skoðun Þingheimur lokar augum og eyrum Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson ,Sigrún Guðmundsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Er ný fjármálaáætlun á áætlun? Birta Karen Tryggvadóttir skrifar Skoðun Á að kenna íslensku við Háskóla Íslands? Gauti Kristmannsson skrifar Skoðun Þingheimur lokar augum og eyrum Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson ,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Enginn á að ýta Íslandi inn um bakdyrnar Helgi S. Karlsson skrifar Skoðun Þegar ESB beitir smáþjóð ofríki Júlíus Valsson skrifar Skoðun Hver á stjórnsýsluna? Þórólfur Júlían Dagsson skrifar Skoðun Farsældarlögin: Samþætting án úrræða Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Dánaraðstoð: réttur fárra má ekki skaða aðra Þórhildur Kristinsdóttir,Arna Dögg Einarsdóttir,Sigurdís Haraldsdóttir,Hrönn Harðardóttir,Helga Tryggvadóttir,Guðrún Nína Óskarsdóttir skrifar Skoðun Leggjum mannréttindaráð Reykjavíkur niður Helgi Áss Grétarsson skrifar Skoðun Þegar „kerfið“ spilar vörn Jón Þorsteinn Sigurðsson skrifar Skoðun Börn eiga ekki að alast upp inni í símanum Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar Skoðun Bumbubað Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Sannleikurinn um íslenska kvótakerfið: Þegar almannaeign varð að einkavæddum ránsfengi Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Ísland á auðlindir sem Danir eiga ekki – hvers vegna eru kjörin betri í Danmörku? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Lífseigla gæskunnar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Hvað gerir Íslendinga einstaka? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Vel upplýst þjóð neitar að láta spila með sig Ágúst Valves Jóhannesson skrifar Skoðun Börn á krossurum á gangstéttum höfuðborgarsvæðisins Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Háannatími má ekki vera griðland fyrir leyfislausan rekstur Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hvort hefja eigi inngöngu í ESB Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Hversu rík erum við í raun? Hjálmar Vilhjálmsson skrifar Skoðun Svona gera menn ekki Halldór Auðar Svansson skrifar Skoðun Námsefnisgerð: Nýtum það sem þegar er til Bogi Ragnarsson skrifar Skoðun Með ólögmætum hætti streyma viðkvæmustu persónuupplýsingar krabbameinssjúklinga til Krabbameinsfélags Íslands Einar Páll Svavarsson skrifar Skoðun Af ávöxtunum skuluð þér þekkja þá María Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Jájájá ... dæsti ráðherrann Kristín Helga Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Útlendingarnir sem við Íslendingar erum sjálf Karen María Jónsdóttir skrifar Skoðun Látum hina borga Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Reiður Hjólabúi Geirdís Hanna Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Þegar jafnrétti verður skýringin á vanlíðan karla Inga Valgerður Henriksen Bergdal skrifar Sjá meira