Skoðun

Um­snúningur hug­mynda­fræði xD

Gísli Hjálmtýsson skrifar

Föðurlandshjartað hlýnaði við að hlusta á Kristrúnu Frostadóttur á þættinum the Rest is Politics. Ég man ekki eftir að hafa heyrt íslenskan stjórnmálamann standa sig jafn vel í erlendum miðli. Það var hressandi að hlusta á íslenskan forsætisráherra sýna víðsýnan skilning á stöðu heimsmála, raunsæja greiningu á stöðu landsins, og tala af öryggi, laus við heimóttarskap og tröllasögur, um möguleika landsins. Ekki er að undra að þetta viðtal hafi fengið mikla athygli.

Þetta var mikil andstæða við ræðurnar sem haldnar voru á stofnfundi Áfram Ísland fyrir skömmu.

Eftir þann fund vakti mesta athygli að sjálfstæðismenn kepptust hver um annan á samfélagsmiðlum að mæra Ólaf Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseta, fyrir frábæra ræðu sem hann flutti blaðlaust. Mér fannst ekkert sérstakt við að hann flytti ræðu sína blaðlaust enda hefur hann flutt þessa úrtöluræðu oft áður, og sér í lagi þegar við fórum inn í ESB með EES samningum. Þó Ólafur hafi umpólast um ágæti þess að spyrja þjóðina, hafa ræður hans og hugmyndafræði ekki breyst. Það sem vekur furðu er að Ólafur Ragnar sé nú orðin hugmyndafræðilegur leiðtogi Sjálfstæðisflokksins.

Höfundur er framkvæmdastjóri. 

Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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