Ég sat í vikunni mjög gott búnaðarþing hvar samþykkt var ályktun með meginþorra atkvæða þingfulltrúa um að við teljum hag bænda best borgið utan ESB.
Þar á undan hlýddi ég á afar áhugavert málþing sem Bændasamtökin stóðu fyrir þar sem fluttu erindi fulltrúar bænda frá Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Allt mjög áhugaverð erindi, fagleg og raunsönn reynsla af því hvað felst í aðildarviðræðum sem og veru í ESB út frá norrænna bænda reynslu.
Tveir punktar fannst mér sérstaklega áhugaverðir frá Ingrid Rydberg sem vinnur fyrir sænsku bændasamtökin LRF að hagsmunum sænskra bænda innan ESB.
Hún sagði í sínu erindi að ef Íslendingar fari í aðildarviðræður við ESB og gangi svo í kjölfarið inn skipti máli að vera með viðveru í Brussel, það skipti nefnilega öllu upp á að ná málum í gegn að vera á staðnum, mynda tengsl við annað fólk og önnur ríki og mynda bandalög með eða á móti hinum og þessum málum. Semsagt sagði hún að það skipti máli að stunda beinharða hagsmunagæslu innan sambandsins sem kallast lobbýismi á útlensku en sumir kalla klíkuskap og spillingu þegar slíkt á sér stað á Íslandi.
Mér fannst virkilega áhugavert að þarna var staðfest opinberlega, sem var svo sem alveg vitað nú þegar, að til að ná málum fram innan ESB skiptir ekki endilega mestu máli að vera með sæti við eitthvert þingmannaborð heldur að þekkja rétta fólkið til að ná sínum málum í gegn. ESB er reyndar ekkert feimið við að viðurkenna þessa staðreynd hefur mér sýnst en mér finnst þetta samt smávegis umhugsunarefni fyrir þá sem ætla að segja já og nota það sem rök að þannig sé hægt að losna við klíkuskap á Íslandi. Jújú það er kannski alveg hægt að losna við klíkuskap á Íslandi, hann færist bara til Brussel í staðinn.
Hinn punkturinn sem mér fannst sérlega áhugaverður var að þeir kostir sem hún taldi upp sem að sænskir bændur hefðu hagnast á við inngöngu í ESB virðist mér vera þættir sem við íslenskir bændur höfum nú þegar í gegnum EES samninginn. Ég veit ekki af hverju Svíar fóru í ESB í staðinn fyrir EES, þekki ekki forsöguna að því enda ekki mikið farin að fylgjast með pólitík í kringum 10 ára aldurinn. Mér finnst þetta samt umhugsunarvert atriði.
Frá finnska fulltrúanum Esa Härmäla fannst mér svo áhugavert að hann setti beint í sinn glærupakka að Íslendingar skyldu átta sig á að við séum að óska eftir inngöngu í ESB en ekki ESB í Ísland.
Að lokum fannst mér virkilega áhugaverður punkturinn frá Norðmanninum Bjørn Gimming sem benti á það, sem mér finnst afar veigamikið atriði, að allar boðleiðir frá borgurum til stjórnvalda lengjast sé gengist undir aðild að ESB.
Höfundur er bóndi.
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