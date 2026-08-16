Stríðsglæpamenn á Íslandi Sigurlaug Knudsen, Margrét Kristín Blöndal, Katrín Harðardóttir og Elsa María Blöndal skrifa 16. ágúst 2026 16:33 Sniðgönguhreyfingin BDS Ísland hefur krafist þess að dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, embætti ríkissaksóknara og ríkislögreglustjóri grípi þegar í stað til aðgerða vegna veru og ágangs hugsanlegra stríðsglæpamanna sem hingað hafa sótt og sækja enn í svokallað „frí“ á milli þeirra stríðsglæpa sem þeir fremja í Palestínu, á Gaza sem og á Vesturbakkanum. Þessu ákalli Sniðgönguhreyfingarinnar er einnig beint að Alþingi Íslendinga. Meðsekt íslensku ríkisstjórnarinnar með þjóðarmorði Ísraels á palestínsku þjóðinni er hér sem áður mótmælt harðlega. Eins og komið hefur fram er íslenska þjóðin á móti þjóðarmorði og vill ekki að hún sé gerð samsek um þjóðarmorð. Enn fremur er því alfarið hafnað að meintum ísraelskum stríðsglæpamönnum sé hleypt inn í landið. Að gefnu tilefni: Ísland hefur bæði þjóðréttarlegar og lagalegar skyldur til þess að rannsaka og sækja til saka einstaklinga sem gætu hafa gerst sekir um stríðsglæpi og staddir eru á Íslandi. Í 24. tl. 1. mgr. 6. gr. almennra hegningarlaga segir: “… skal refsað eftir íslenskum hegningarlögum fyrir brot, sem þannig er háttað, er hér á eftir segir, enda þótt það sé framið utan íslenska ríkisins og án tillits til þess, hver er að því valdur:” „Á grundvelli laga um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði. Brotið skal jafnframt teljast hópmorð, glæpur gegn mannúð, stríðsglæpur eða glæpur gegn friði samkvæmt þjóðarétti. Mál samkvæmt þessum tölulið skal einungis höfða sé sá maður sem ætlunin er að sækja til sakar staddur hér á landi.” Nýleg heimsókn meints stríðsglæpamanns til Íslands sem vakið hefur heimsathygli ber þess vitni að stjórnvöld bregðast ekki við í samræmi við skyldur sínar við alþjóðalög eða íslensk lög. Þeir hafa að undanförnu ekki aðeins farið um landið frjálsir ferða sinna heldur hafa þeir orðið uppvísir að því að áreita almenning á götum úti með meiðyrðum, myndatökum og ógnandi hegðun. Fréttir af þessu hafa borist í gegnum fréttamiðla og samfélagsmiðla. Svo langt hefur þetta fengið að ganga óáreitt að fólki berast nú morðhótanir frá aðilum í tengslum við þessa meintu stríðsglæpamenn sem hér er getið. Yfirvöldum er fullkunnugt um þetta eins og öðrum. Þau hafa ekki aðhafst, þótt þeim beri grundvallarskylda til að gæta ýtrasta öryggis borgara sinna. Dómsmálaráðherra ber að bregðast við. Þess er krafist að hún innleiði nú þegar skimun við landamæri hér og einnig þess að hún beiti sér fyrir sérstakri skimun á ísraelskum ríkisborgurum á herskyldualdri. Einnig, að dómsmálaráðherra afturkalli „Visa free travel“ fyrir ísraelska ríkisborgara á vettvangi Schengen-samstarfsins. Að embætti ríkissaksóknara gefi út leiðbeinandi reglur um rannsókn á mögulegum stríðsglæpum erlendra aðila sem ferðast til Íslands séu þær reglur ekki nú þegar fyrir hendi. Þess er krafist að Ríkislögreglustjóri ráðist í áhættumat á því hvað vera ísraelskra hermanna þýðir fyrir öryggi almennra borgara á Íslandi og gefi út viðvaranir í kjölfarið eftir því sem við á. Þessar aðgerðir eru í samræmi við þær lagalegu skyldur sem við berum samkvæmt íslenskum lögum sem og alþjóðalögum. Öryggi og velferð fólks hér og um allan heim er nú ógnað vegna glórulausra einstaklinga sem í krafti refsileysis umheimsins á Ísrael ganga um og ógna öryggi almennra borgara. Ber yfirvöldum skylda til að vernda almenning gegn þeim. Íslenskum yfirvöldum ber að lúta vilja þjóðarinnar. Íslenskum yfirvöldum ber að fara að íslenskum lögum. Íslenskum yfirvöldum ber að fara að alþjóðalögum. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Margrét Kristín Blöndal Mest lesið Kostnaður og ávinningur af ESB-aðild – um 15-faldur miðað við brúttóframlag og 30-faldur miðað við nettóframlag Baldur Pétursson Skoðun Rauða rútan er mætt! Varist rauðu rútuna Þórður Snær Júlíusson Skoðun Við viljum ekki ganga í ESB Jón Ívar Einarsson Skoðun „Ég er bara að vera hreinskilinn“ Sigurður Árni Reynisson Skoðun Að vinna rökræður án röksemda, Þekkir þú Gish gallop tæknina? Guðni Freyr Öfjörð Skoðun Vilt þú að Ísland ábyrgist 250 ma.kr. af skuldum ESB? Eiríkur S. Svavarsson Skoðun Er EES biðstofa eða endastöð? Skoðun Sjálfstæðisbaráttan hættir aldrei Anton Kristinn Guðmundsson Skoðun Er Ísland í alvöru svo miklu ríkara en umheimurinn? Egill Almar Ágústsson Skoðun Málþing bændasamtakanna frá sjónarhóli bónda Sigríður Ólafsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Stríðsglæpamenn á Íslandi Sigurlaug Knudsen,Margrét Kristín Blöndal,Katrín Harðardóttir,Elsa María Blöndal skrifar Skoðun Leiftursókn gegn lýðheilsu Árni Guðmundsson skrifar Skoðun Er Ísland í alvöru svo miklu ríkara en umheimurinn? Egill Almar Ágústsson skrifar Skoðun Hvers vegna ég segi nei 29. ágúst Sunna G. Sigurðardóttir skrifar Skoðun Þjóðin er alltaf klofin Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Auðlindirnar eru okkar, hvort sem við erum í EES eða ESB Lárus M. K. Ólafsson skrifar Skoðun Bændur á bremsunni Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Vilt þú að Ísland ábyrgist 250 ma.kr. af skuldum ESB? Eiríkur S. Svavarsson skrifar Skoðun Hver er munurinn fyrir vinstrið á EES og ESB? Jökull Sólberg Auðunsson skrifar Skoðun Við viljum ekki ganga í ESB Jón Ívar Einarsson skrifar Skoðun Málþing bændasamtakanna frá sjónarhóli bónda Sigríður Ólafsdóttir skrifar Skoðun Rauða rútan er mætt! Varist rauðu rútuna Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Er EES biðstofa eða endastöð? skrifar Skoðun Að vinna rökræður án röksemda, Þekkir þú Gish gallop tæknina? Guðni Freyr Öfjörð skrifar Skoðun Þegar kennivald kemur í stað raka Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Sjálfstæðisbaráttan hættir aldrei Anton Kristinn Guðmundsson skrifar Skoðun Kostnaður og ávinningur af ESB-aðild – um 15-faldur miðað við brúttóframlag og 30-faldur miðað við nettóframlag Baldur Pétursson skrifar Skoðun „Ég er bara að vera hreinskilinn“ Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Lífsgæði og samheldni íslenskrar þjóðar Bjarni Herrera skrifar Skoðun Loddaralist í aðdraganda 29. ágúst Daði Freyr Ólafsson skrifar Skoðun Norðmenn eru farnir að horfa á okkur Baldur Johnsen skrifar Skoðun Dánaraðstoð án laga, en ekki án veruleika Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Meira en bara reglur og byrðar Jóna Þórey Pétursdóttir skrifar Skoðun Þegar fyrrverandi forseti stjórnlagadómstóls stærsta hagkerfis Evrópu varar við því að ríkið sé komið að vendipunkti er ástæða til að hlusta Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Eftir almyrkvann – þakklæti og stolt Gerður B. Sveinsdóttir skrifar Skoðun Erum við að fóðra glæpaheiminn og bótakerfin? Davíð Bergmann skrifar Skoðun „Voðalega er hún Anna orðin erfið“ Helena Jónsdóttir skrifar Skoðun Um skuldir – og þakkarskuldir Jón Baldvin Hannibalsson skrifar Skoðun Hver á hugmyndina um tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu? Halldóra Lillý Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Hugsum og spyrjum saman – Hvað þjónar Íslandi best til framtíðar? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Sjá meira