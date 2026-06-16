Dánaraðstoð: réttur fárra má ekki skaða aðra Þórhildur Kristinsdóttir, Arna Dögg Einarsdóttir, Sigurdís Haraldsdóttir, Hrönn Harðardóttir, Helga Tryggvadóttir og Guðrún Nína Óskarsdóttir skrifa 16. júní 2026 08:30 Mörg okkar hugsa um eigin dauða með óljósum kvíða og ótta við að enda ævina í þjáningu, vera ósjálfbjarga eða missa stjórn á aðstæðum. Þrýstingurinn á lögleiðingu dánaraðstoðar talar beint inn í þennan kvíða og býður fram lausn sem hljómar mannúðleg og frjálslynd: að fólk fái sjálft að ráða dánardegi sínum með aðstoð læknis. Talsmenn dánaraðstoðar flytja mál sitt af velvild og rök þeirra hljóma sannfærandi. Sjálfsákvörðunarrétturinn er kjarninn: fyrst sjúklingur má hafna lífslengjandi meðferð, má hann þá ekki einnig fá lækni til að binda enda á líf sem hann metur óbærilegt? Lögin yrðu vel skilgreind, skilyrðin þröng og faglega staðið að mati og óháðu eftirliti. Þetta yrðu fá tilvik, og læknum yrði frjálst að biðjast undan því að veita slíka aðstoð. Þetta er sannfærandi málflutningur sem auðvelt er að taka undir. En þegar um svo siðferðilega flókið og afdrifaríkt mál er að ræða, er mikilvægt að skoða mögulegar afleiðingar lagasetningar frá öllum hliðum. Lögfestur réttur fárra má ekki leiða til skaða fyrir aðra. Hlutverk læknis Mörgum gæti reynst erfitt að sætta sig við þá kröfu að læknar taki virkan þátt í og valdi andláti sjúklings, og hún vekur togstreitu og spurningar um hlutverk læknisins. Þátttaka af þessu tagi getur einnig haft ófyrirséð sálræn áhrif á heilbrigðisstarfsfólk. Íslenskir læknar sverja þess eið að lækna sjúka og líkna þeim, en það er ekki hlutverk þeirra að deyða. Þessi grunngildi eru forsenda þess að sjúklingur geti lagt líf sitt í hendur ókunnugs læknis án þess að spyrja hvað honum gangi til. Ekki verður litið framhjá því að þegar læknir hefur í hendi sér bæði meðferðir sem viðhalda lífi og meðferð sem bindur enda á það, hefur það áhrif á traust til lækna. Spyrja má hvort lögleiðing dánaraðstoðar gæti, þegar á heildina er litið, grafið undan trausti til heilbrigðisþjónustunnar. Það að bjóða fram valkost er auk þess skoðanamyndandi í sjálfu sér. Í vissum tilvikum er betra að eiga ekki tiltekinna kosta völ. Ef heilbrigðiskerfið býður upp á dánaraðstoð getur sú staða komið upp að það að lifa með sjúkdómi uns hann leiðir til dauða sé ekki lengur sjálfgefið, heldur kostur sem þarf að velja og jafnvel réttlæta. Þá má spyrja hvað felist í því einu að læknir nefni þennan kost við sjúkling – hvort í því búi dulin, eða ekki svo dulin, hvatning til að íhuga hann í fullri alvöru. Læknafélag Íslands hefur ítrekað lagst gegn lögleiðingu dánaraðstoðar með þeim rökum að fái læknar vald til að deyða sjúklinga muni það breyta grundvallarhlutverki læknisins og skapa áhættu fyrir viðkvæma einstaklinga í samfélaginu. Réttara sé að efla líknarmeðferð enn frekar en að læknar veiti aðstoð við að binda enda á líf sjúklinga. Tvær ólíkar leiðir og línan á milli Svanur Sigurbjörnsson læknir dró, í nýlegri grein um dánaraðstoð, skýra línu milli tveggja sjúklingahópa sem vert er að hafa að leiðarljósi [4]. Annars vegar eru þeir sem eru fyrirsjáanlega deyjandi og vilja ráða því hvernig dauða þeirra ber að. Þar snýst valið um aðferð, ekki um það hvort dauðinn komi. Hins vegar eru þeir sem þjást en eru ekki deyjandi. Að verða við ósk fyrri hópsins telur hann verjandi, en ekki þess síðari. Þetta er mikilvægur greinarmunur og auðvelt að vera honum sammála. Spurningin er þó ekki hvort fyrri hópurinn eigi rétt á valinu, heldur hvort nokkurs staðar hafi tekist að halda því afmörkuðu, hvort sem er í lögunum sjálfum eða í framkvæmd þeirra. Línan sem Svanur dregur er skýr á blaði. Hún hefur hins vegar hvergi haldist í raunveruleikanum: ýmist eru lögin víkkuð út, eins og í Kanada, eða þau standa óbreytt á meðan framkvæmdin þokast til, eins og í Oregon. Reynsla annarra ríkja: línan heldur ekki Talsmenn dánaraðstoðar tala gjarnan um að óttinn sé ástæðulaus, en lítum á reynslu annarra lýðræðisríkja. Kanada heimilaði dánaraðstoð með lagasetningu árið 2016, fyrir einstaklinga þar sem náttúrulegt andlát taldist fyrirsjáanlegt í náinni framtíð. Fimm árum síðar var skilyrðið um að einstaklingur væri deyjandi fellt út. Það gerðist ekki af því að þingið vildi rýmka lögin, heldur af því að dómstóll felldi skilgreininguna úr gildi sem mismunun, á grundvelli sömu jafnræðis- og frelsisraka og notuð voru til að mæla með dánaraðstoð. Lögin voru rýmkuð hvort sem þingið vildi eða ekki og í dag ná þau til einstaklinga sem ekki eru deyjandi en upplifa óbærilega þjáningu [1]. Þar er læknum lögð á herðar mjög óljós og þungbær ábyrgð, að meta hverjir fái dánaraðstoð sem meðferð við þjáningum sínum. Frá mars 2027 stendur svo til að lögin nái til þeirra sem þjást vegna geðsjúkdóms. Svanur rakti í grein sinni hvernig dánaraðstoð fyrir einstaklinga með geðræna sjúkdóma í Hollandi fór úr örfáum tilvikum árið 2011 í á þriðja hundrað árið 2024, þar af þrjátíu hjá fólki undir þrítugu [4]. Hann vitnar í hollenska geðlækna sem vara við menningu uppgjafar, þar sem vonleysi er tekið sem læknisfræðilegri niðurstöðu fremur en einkenni sem kann að líða hjá. Einnig er bent á að mikill meirihluti þeirra sem óska eftir slíkri aðstoð eigi sér fyrri sögu um sjálfsvígstilraunir. Þar hafa sjálfsvígsforvarnir snúist upp í andhverfu sína, og það gerðist hægt, í nafni samkenndar. Frá siðferðilegu sjónarmiði má bæta við að mikill munur er á því að taka eigið líf og að færa þá framkvæmd yfir á aðra. Þá má einnig færa rök fyrir því að órökrétt sé að gera kröfu um að aðrir framkvæmi svo alvarlega aðgerð. Þá er bent á Oregon sem dæmi um fylki þar sem grunnskilyrðin um að sjúklingur sé með banvænan sjúkdóm og innan við sex mánaða lífshorfur, hafa staðið óbreytt frá 1997. En línan getur færst til þótt lagatextinn standi. Tilfellunum hefur fjölgað úr sextán árið 1998 í 421 árið 2024 [2], ekki vegna þess að skilyrðin hafi verið rýmkuð, heldur vegna þess að úrræðið hefur smám saman orðið venjulegur hluti af því að deyja. Skilyrðið um „lífshorfur innan sex mánaða“ kann að hljóma traustvekjandi, en slíku mati fylgir óhjákvæmilega óvissa. Á árunum 2020–2022 höfðu að minnsta kosti 35 þeirra sem létust með dánaraðstoð í Oregon, þegar lifað lengur en sex mánaða spáin gerði ráð fyrir [3]. Línan hefur einnig þokast til í því hvað telst banvænn sjúkdómur. Í fyrstu skýrslum yfirvalda í Oregon var krabbamein í yfirgnæfandi meirihluta tilfella og aðrir sjúkdómar fáir. Í nýrri skýrslum bætast við sjúkdómar á borð við sykursýki, liðagigt, lystarstol og fylgikvilla eftir byltu [3]. Heilbrigðisyfirvöld í Oregon hafa sjálf staðfest að sjúklingur með langvinnan sjúkdóm, til dæmis sykursýki, sem hafnar lífsnauðsynlegri meðferð og verður þar með líklega deyjandi innan sex mánaða, teljist gjaldgengur [3]. Skilyrði sem í orði er þröngt nær þannig í reynd til fólks sem ætti annan kost. Grunnskilyrðin í Oregon hafa staðið óhögguð í aldarfjórðung, en línan sem þau áttu að draga hefur ekki haldið. Hvað ber að varast Dánaraðstoð er kynnt sem réttur einstaklingsins, en lög hafa áhrif á samfélagið allt, og áhættan lendir ekki á þeim sem hæst tala fyrir breytingunni heldur á þeim sem síst mega við henni. Tvennt myndi þrýsta á útvíkkun um leið og lög yrðu sett. Annars vegar fjármunir: dánaraðstoð er ódýr samanborið við heilbrigðis- og félagsþjónustu við veika. Í kerfi sem er sífellt undir þrýstingi um sparnað vex freisting til að líta á dánaraðstoð sem lausn fremur en að kosta umönnunina sem fólk á rétt á. Enginn segir það upphátt, en þrýstingurinn er fyrir hendi. Stjórnvöld bera ábyrgð bæði á lagaheimildinni og rekstri heilbrigðiskerfisins og því skapast hagsmunaárekstur: fjárhagslegar byrðar kerfisins léttast við hvert andlát. Hins vegar er það þrýstingurinn á einstaklinginn. Um leið og dánaraðstoð verður löglegur kostur hættir það að vera sjálfgefið að lifa með sjúkdómi allt til eðlilegs andláts. Þá þarf að velja það og jafnvel verja. Sá sem óttast að vera byrði gæti farið að sjá dánaraðstoð sem skyldu fremur en rétt. Talsmenn segja að einkasamtal við lækni eigi að tryggja að óskin sé frjáls, en þessi þrýstingur liggur í loftinu og er ef til vill aldrei orðaður upphátt. Hann leggst þyngst á þá sem veikast standa: fólk sem er háð öðrum, býr við erfiðar aðstæður, er í ofbeldissamböndum eða glímir við þunglyndi og brotna sjálfsmynd. Lærum að tala um dauðann Dauðinn og sorgin eru ekki sjúkdómar sem á að fela, heldur hluti af lífi okkar allra. Miklu af því sem fólk óttast – að missa stjórn, að fá meðferð sem það vildi aldrei – má afstýra með því einu að ræða óskir sínar í tíma og festa þær á blað. Við stigum skref aftur á bak á Íslandi þegar lífsskráin var lögð niður árið 2015, eftir tíu ára tilvist [5]. Í stað þess að afnema hana hefði átt að betrumbæta hana og færa á rafrænt form. Slíkt skjal mætti nú tengja við sjúkraskrá og gera aðgengilegt í gegnum Heilsuveru eða Ísland.is, þar sem hver og einn gæti skráð og uppfært óskir sínar með rafrænum skilríkjum. Þá væri vilji sjúklingsins ætíð innan seilingar þegar mest á reynir. Verði skjalið endurvakið mun það styrkja sjálfræði fólks við lífslok með áþreifanlegum hætti. Ákvörðun um dánaraðstoð er afdrifarík og óafturkræf; hún á skilið dýpri umræðu en hún hefur fengið. Í Bretlandi rann frumvarp um dánaraðstoð út á tíma í lávarðadeildinni í apríl, eftir að neðri deildin hafði samþykkt það í júní í fyrra. Þar réðu úrslitum á annað þúsund breytingatillagna og hörð andstaða, fremur en niðurstaða þingsins um öryggi eða útfærslu [6]. Spurningin er ekki hvort við höfum samkennd. Hún er hvort við treystum okkur til að draga línu sem heldur, ekki bara í lagatextanum, heldur í reynd. Að segja nei við lögleiðingu hefur sinn kostnað. Hann er raunverulegur og leggst á deyjandi fólk sem fær ekki val um dánaraðstoð. En að segja já hefur líka kostnað og reynsla annarra þjóða segir okkur að hann leggist á fleiri og veikari hópa en til stóð. Þegar línan gefur sig er það aldrei sá sterki sem geldur, heldur sá veikasti. Orðskýringar Dánaraðstoð: samheiti yfir aðstoð við að binda enda á líf einstaklings að hans eigin ósk, til að lina óbærilega þjáningu af völdum ólæknandi sjúkdóms. Tekur ýmist til þess að læknir gefi lyf sem veldur dauða (líknardráp) eða útvegi sjúklingi lyf sem hann tekur sjálfur (sjálfsvíg með aðstoð læknis). Dánaraðstoð er ekki hluti af líknarmeðferð. Hún er í dag ekki lögleg á Íslandi. Líknarmeðferð: meðferð sem miðar að því að bæta lífsgæði sjúklinga með lífsógnandi sjúkdóm, og fjölskyldna þeirra, með því að fyrirbyggja og lina þjáningu: líkamlega, sálræna, félagslega og andlega. Litið er á dauðann sem eðlilegan hluta lífsins; meðferðin flýtir hvorki fyrir andláti né frestar því. Hana má veita samhliða læknandi meðferð og hefja snemma í sjúkdómsferlinu. Lífslokameðferð: líknarmeðferð á síðustu dögum eða vikum lífs, þegar ljóst er að sjúklingur er deyjandi. Áherslan færist alfarið yfir á vellíðan, reisn og stjórn einkenna, en lífslengjandi inngripum er hætt. Lífslokameðferð er lokastig líknarmeðferðar. Líknarslæving: markviss notkun róandi lyfja til að draga úr meðvitund deyjandi sjúklings í þeim tilgangi að lina þjáningu eða einkenni sem ekki tekst að ráða við með öðrum hætti. Tilgangurinn er að draga úr þjáningu, ekki að flýta dauða, og að því leyti er hún eðlisólík dánaraðstoð. Höfundar: Þórhildur Kristinsdóttir sérfræðilæknir í almennum lyflækningum, öldrunarlækningum og líknarlækningum Arna Dögg Einarsdóttir sérfræðingur í almennum lyflækningum og líknarlækningum Sigurdís Haraldsdóttir sérfræðingur í almennum lyflækningum og krabbameinslækningum og prófessor við læknadeild Háskóla Íslands Hrönn Harðardóttir sérfræðingur í almennum lyflækningum og lungnalækningum Helga Tryggvadóttir sérfræðingur í krabbameinslækningum Guðrún Nína Óskarsdóttir sérfræðingur í lungnalækningum Heimildir [1] Heilbrigðisráðuneyti Kanada (Health Canada), ársskýrsla um dánaraðstoð, 2024. Útvíkkun skilyrða: lög C-7 (2021), í kjölfar dóms í máli Truchon (2019). [2] Heilbrigðisyfirvöld Oregon (Oregon Health Authority), árlegar gagnasamantektir um Death with Dignity-lögin, 1998–2025 (28. ársskýrsla, „2025 Data Summary“). [3] Thomas Finegan, „Assisted Suicide and Slippery Slopes: Reflections on Oregon“, The New Bioethics, 2024. [4] Svanur Sigurbjörnsson, „Dánaraðstoð – byggð á fótfestu eða á hálum ís?“, Vísir, 23. mars 2026. [5] Embætti landlæknis, upplýsingar um lífsskrá (2005–2015). [6] ITV News, „Assisted dying bill fails after running out of time in House of Lords“, 24. apríl 2026. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Dánaraðstoð Mest lesið Þegar „kerfið“ spilar vörn Jón Þorsteinn Sigurðsson Skoðun Sannleikurinn um íslenska kvótakerfið: Þegar almannaeign varð að einkavæddum ránsfengi Sigurður Sigurðsson Skoðun Útlendingarnir sem við Íslendingar erum sjálf Karen María Jónsdóttir Skoðun Leggjum mannréttindaráð Reykjavíkur niður Helgi Áss Grétarsson Skoðun Ísland á auðlindir sem Danir eiga ekki – hvers vegna eru kjörin betri í Danmörku? Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Dánaraðstoð: réttur fárra má ekki skaða aðra Þórhildur Kristinsdóttir,Arna Dögg Einarsdóttir,Sigurdís Haraldsdóttir,Hrönn Harðardóttir,Helga Tryggvadóttir,Guðrún Nína Óskarsdóttir Skoðun Börn eiga ekki að alast upp inni í símanum Þorvaldur Davíð Kristjánsson Skoðun Hvort hefja eigi inngöngu í ESB Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Vel upplýst þjóð neitar að láta spila með sig Ágúst Valves Jóhannesson Skoðun Lífseigla gæskunnar Sigurður Árni Reynisson Skoðun Skoðun Skoðun Hver á stjórnsýsluna? Þórólfur Júlían Dagsson skrifar Skoðun Farsældarlögin: Samþætting án úrræða Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Dánaraðstoð: réttur fárra má ekki skaða aðra Þórhildur Kristinsdóttir,Arna Dögg Einarsdóttir,Sigurdís Haraldsdóttir,Hrönn Harðardóttir,Helga Tryggvadóttir,Guðrún Nína Óskarsdóttir skrifar Skoðun Leggjum mannréttindaráð Reykjavíkur niður Helgi Áss Grétarsson skrifar Skoðun Þegar „kerfið“ spilar vörn Jón Þorsteinn Sigurðsson skrifar Skoðun Börn eiga ekki að alast upp inni í símanum Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar Skoðun Bumbubað Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Sannleikurinn um íslenska kvótakerfið: Þegar almannaeign varð að einkavæddum ránsfengi Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Ísland á auðlindir sem Danir eiga ekki – hvers vegna eru kjörin betri í Danmörku? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Lífseigla gæskunnar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Hvað gerir Íslendinga einstaka? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Vel upplýst þjóð neitar að láta spila með sig Ágúst Valves Jóhannesson skrifar Skoðun Börn á krossurum á gangstéttum höfuðborgarsvæðisins Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Háannatími má ekki vera griðland fyrir leyfislausan rekstur Sigrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hvort hefja eigi inngöngu í ESB Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Hversu rík erum við í raun? Hjálmar Vilhjálmsson skrifar Skoðun Svona gera menn ekki Halldór Auðar Svansson skrifar Skoðun Námsefnisgerð: Nýtum það sem þegar er til Bogi Ragnarsson skrifar Skoðun Með ólögmætum hætti streyma viðkvæmustu persónuupplýsingar krabbameinssjúklinga til Krabbameinsfélags Íslands Einar Páll Svavarsson skrifar Skoðun Af ávöxtunum skuluð þér þekkja þá María Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Jájájá ... dæsti ráðherrann Kristín Helga Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Útlendingarnir sem við Íslendingar erum sjálf Karen María Jónsdóttir skrifar Skoðun Látum hina borga Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Reiður Hjólabúi Geirdís Hanna Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Þegar jafnrétti verður skýringin á vanlíðan karla Inga Valgerður Henriksen Bergdal skrifar Skoðun Hafa íslenskir neytendur lakari rétt en evrópskir? Arngrímur Stefánsson skrifar Skoðun Hagfræði almennings Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Veit „óvinur númer eitt“ að hann er númer eitt? Jón Steinar Sæmundsson skrifar Skoðun Að loka augunum fyrir hinu augljósa Bryndís Haraldsdóttir skrifar Skoðun Færeyingar eru ekki í ESB en… Sigurður Steinar Ásgeirsson skrifar Sjá meira