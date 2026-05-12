Ís­land og jarð­hitinn á heims­vísu

Alexander Richter skrifar

Þegar alþjóðlega jarðhitaráðstefnan, World Geothermal Congress, verður haldin í Calgary í Kanada í júní næstkomandi verður þátttaka frá Íslandi óvenju mikil. Um eitt hundrað fulltrúar frá öllum hornum íslenska jarðhitageirans taka þátt í ráðstefnunni undir merkjum Grænvangs (Green by Iceland). Ráðstefnan er sú stærsta á sínu sviði og fer fram á þriggja ára fresti.

Það er auðvelt fyrir okkur að líta á jarðhitann sem sjálfsagðan hluta af daglegu lífi. Heitt vatn í húsum, sundlaugar víða um land og raforka sem margir horfa til með aðdáun. Á alþjóðavettvangi er staðan þó önnur. Þar er jarðhiti enn sérhæfð auðlind sem mörg lönd eru rétt að byrja að nýta.

Þróunin síðustu tvo áratugi er athyglisverð. Ég kom inn í jarðhitageirann fyrir um tuttugu árum, í gegnum bankastarfsemi á Íslandi, á tíma þegar alþjóðlegt starf íslenskra fyrirtækja var þegar hafið en tók verulega við sér um það leyti. Síðan þá hafa Íslendingar komið að verkefnum víða um heim, meðal annars í Kína, Austur-Afríku og á Karabíska svæðinu.

Að baki þessari sterku stöðu Íslands býr ekki aðeins aðgangur að jarðhita heldur líka áratugalangt frumkvöðlastarf og nýsköpun á sviðinu. Íslensk fyrirtæki og sérfræðingar hafa þróað lausnir í borunum, verkfræði, rekstri og fjármögnun sem eru eftirsóttar víða um heim. Þessi þekking er orðin að útflutningsvöru sem byggir á reynslu, samvinnu og fagmennsku. Hér má einnig nefna frumkvöðlaverkefni á borð við IDDP og KMT, þar sem unnið hefur verið að nýtingu ofurheits jarðhita og þrýst á mörk þess sem talið var mögulegt.

Eftirspurn eftir jarðhitaþekkingu fer vaxandi, samhliða orkuskiptum og aukinni áherslu á stöðuga endurnýjanlega orku. Sú staða sem Ísland hefur byggt upp er þó ekki sjálfgefin. Hún krefst áframhaldandi þátttöku á alþjóðavettvangi og vilja til að sækja tækifæri utan landssteinanna, jafnvel þegar hægir á uppbyggingu hér heima.

Það er því afar ánægjulegt að sjá Ísland mæta svo sterkt til leiks í Calgary í sumar. Sameiginlegt átak undir merkjum Grænvangs sýnir vel hvað er hægt að gera þegar ólíkir aðilar vinna saman. Um leið er það áminning um það hlutverk sem Ísland gegnir áfram á alþjóðavettvangi.

Ég hlakka til að taka þátt í þessum hópi í Calgary og hitta þar bæði íslenska og erlenda samstarfsfélaga og fagna því starfi sem hefur verið byggt upp hér á landi í jarðhita, bæði heima og erlendis.

Höfundur er stofnandi ThinkGeoEnergy.com, fyrrverandi forseti Alþjóða jarðhitasambandsins (IGA) og situr í stjórn Rafals ehf.

