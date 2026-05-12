„Það er gott að búa í Kópavogi“ er setning sem hraut af munni Gunnars Birgissonar í sjónvarpsviðtali hér um árið. Setningin var gripin á lofti og hefur verið notuð óspart síðan. Og hún á rétt á sér – það er svo margt gott við Kópavog að erfitt er að vita hvar á að byrja.
Kópavogur er bær sem hefur fundið einstakt jafnvægi milli borgarlífs og friðsæls hverfalífs. Hér er allt við höndina. Við erum miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, stutt að fara til allra átta – og auðvelt að finna ástæðu til að vera stoltur af bænum okkar á hinum ýmsu sviðum mannlífsins.
Það eru forréttindi að geta gengið út af heimilinu og verið komin á fallega göngustíga innan fárra mínútna. Kópavogur er einstakur fyrir það hve stutt er í náttúruna, sama hvar þú ert í bænum. Kársnesið og fjaran bjóða upp á rólegar gönguleiðir með sjávarsýn, Fossvogsdalur og Kópavogsdalur tengja hverfin saman og eru paradís fyrir skokkara og hjólreiðafólk, og Guðmundarlundur er falin fjölskylduperla með grillaðstöðu og góðu skjóli. Útsýnið yfir Kópavogskirkju á kyrrum morgni er sömuleiðis eitthvað sem gleymist aldrei.
Kópavogur er löngu hættur að vera „bara“ næsti bær við Reykjavík. Bærinn hefur lagt mikinn metnað í að vera menningarbær og það sést best í Hamraborginni, þar sem Gerðarsafn, Salurinn, Náttúrusafnið og Bókasafnið mætast á einum stað.
Gerðarsafn er framsækið listasafn sem þorir að prófa nýja hluti. Salurinn er einn besti tónleikasalur landsins – hljómburðurinn er í heimsklassa, og sagði Jónas Ingimundarson heitinn oft að þetta væri eini salurinn í heimi sem væri byggður utan um tónlistina sjálfa. Menningarlífið í Kópavogi sýnir að bærinn hefur sterka ímynd og er aðdráttarafl fyrir listunnendur. Næsta vor ætlum við að opna menningarmiðstöð í Smáralind og er það sérstakt tilhlökkunarefni og væn fjöður í menningarhatt bæjarins. Bókasafn í Kórnum opnar síðan árið 2029 og þar með verður til enn þéttara menningarnet í bænum.
Fyrir skemmstu var íslensk sundlaugamenning sett á heimsminjaskrá UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf – og það er vel til komið. Íslenskar sundlaugar eru félagsmiðstöðvar og samkomustaðir samfélagsins þar sem málin eru krufin og fróðlegt er að hlusta á sjónarmið fólks á öllum aldri.
Það er eitthvað sérstakt við að liggja í pottinum og hlusta á fólk skiptast á skoðunum um málefni líðandi stundar – takast á, vera sammála eða ósammála, en skilja í sátt. Þannig er það í sundlauginni. Ég vil jafnvel ganga svo langt að segja að án sundlauga væri vart byggilegt á Íslandi, en það er nú bara mitt mat.
Við í Kópavogi eigum tvær frábærar sundlaugar sem eru opnar almenningi: Kópavogslaug og Salalaug. Oftar en ekki hafa báðar þessar laugar ratað á lista yfir vinsælustu sundlaugar landsins – ekki slæmt það.
Kópavogslaug var tekin í notkun árið 1967 en hefur tekið miklum breytingum síðan þá. Byggingin er stílhrein, flæðið á milli úti- og inniaðstöðu er gott og kringum síðustu aldamót bættust ný útilaug og rennibrautir við sem gerðu hana að þeirri stóru fjölskylduparadís sem hún er í dag – með hinum ómetanlega hressandi útiklefa að auki.
Nýr kaldur pottur er á leið í Kópavogslaug og verið er að byggja nýja innrauða gufu og þurrgufu í Salalaug. Sundlaugarnar eru starfræktar í þeim tilgangi að efla heilsu okkar. Já, það kostar helling að halda þeim gangandi, en útreikningar sýna að áhrifin á andlega og líkamlega heilsu bæjarbúa eru vel þess virði.
Kópavogur er bær sem hugsar til framtíðar. Kópavogsmódelið í leikskólamálum hefur sannað sig og foreldrar geta treyst því að börnin séu í góðum höndum.
Jafnframt er verkefnið Virkni og vellíðan eitthvað sem við getum verið stolt af. Þar hafa eldri borgarar góða aðstöðu til að rækta líkama og sál – og fyrirhugað er að finna aðstöðu fyrir verkefnið Karlar í skúrum á næstu mánuðum.
Í lýðheilsustefnu Kópavogs kemur skýrt fram að markmiðið sé að bærinn sé jákvætt og heilsueflandi samfélag sem stuðlar að vellíðan og öryggi bæjarbúa á öllum aldursskeiðum. Þetta er ekki bara orðagjálfur heldur sýnileg stefna sem birtist í daglegu lífi.
Ef þú spyrð Kópavogsbúa hvað sé best við bæinn þeirra færðu líklega tíu mismunandi svör. Sumir nefna göngustígana, aðrir nálægðina við þjónustu, en flestir eru sammála um eitt: það er hreinlega gott að eiga heima hérna. Það gerist ekki af sjálfu sér heldur er það afleiðing styrkrar stjórnar bæjarmála og öflugs bæjarsjóðs.
Kópavogur er ekki bara bær heldur griðastaður þar sem náttúra og borgarlíf mætast í einstöku jafnvægi. Það eina sem stendur upp á okkur er að tryggja að svo verði áfram og njóta þeirra gæða sem bærinn okkar býður upp á.
Höfundur er bæjarfulltrúi og skipar 4. sætið á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
Njáll Gunnlaugsson skrifar
