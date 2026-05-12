Einmanaleiki er ein mesta meinsemd nútíma samfélags.
Á undanförnum árum hafa rannsóknir ítrekað sýnt fram á hversu mikil áhrif félagsleg tengsl hafa á heilsu og vellíðan fólks. Sterk tengsl geta bætt líkamlega og andlega heilsu og aukið lífsgæði. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að sterk félagsleg tengsl geta minnkað líkur á ótímabærum dauða um allt að 50%. Þá hefur einnig verið bent á að góð félagsleg tengsl dragi úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum og bæti almenna líðan fólks.
Þrátt fyrir að fólk hafi sjaldan haft jafn marga möguleika til samskipta í gegnum síma og samfélagsmiðla upplifa margir einmanaleika. Þetta á við um fólk á öllum aldri, ekki síst ungt fólk og eldra fólk, sem getur átt á hættu að verða útundan í samfélagi þar sem hraðinn er mikill og raunveruleg samvera er oft af skornum skammti.
Einmanaleiki er því ekki aðeins einkamál einstaklinga heldur samfélagslegt verkefni sem borgaryfirvöld þurfa að taka alvarlega og sporna gegn. Í borgarsamfélagi myndast tengsl í hverfum, skólum, vinnustöðum, íþróttafélögum, félagsmiðstöðvum, menningarstarfi og almenningsrýmum. Borgin gegnir því mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að skapa aðstæður þar sem fólk getur hist, tekið þátt og upplifað að það tilheyri.
Framsókn vill byggja borg þar sem fólk á öllum aldri upplifir öryggi, virkni og tengsl við nærumhverfi sitt. Við viljum því efla félagslega innviði í hverfum, styðja við tómstundir, íþróttir, menningu og tryggja að fleiri hafi raunveruleg tækifæri til þátttöku óháð aldri eða efnahag.
Þar skiptir máli að börn og ungmenni hafi aðgang að fjölbreyttu félags- og tómstundastarfi, enda er félagsleg þátttaka grunnur að góðri geðheilsu, sterkri sjálfsmynd og aukinni vellíðan. Framsókn vill að öll börn á aldrinum 5–18 ára standi til boða ein frí tómstund og vill fjölga öruggum samverurýmum fyrir ungt fólk með því að koma upp ungmennahúsum í öllum borgarhlutum.
Sama gildir um eldra fólk. Reykjavík á að vera borg þar sem fólk getur tekið virkan þátt í samfélaginu alla ævi. Með öflugu starfi í samfélagshúsum, betra aðgengi að menningu, hreyfingu og félagsstarfi ásamt því að bjóða upp á frístundastyrk fyrir tekjulágt eldra fólk má draga úr félagslegri einangrun.
Skipulag borgarinnar hefur einnig mikil áhrif á hvernig fólk lifir og tengist. Opin svæði, gönguleiðir, sundlaugar, almenningsgarðar, menningarhús og samkomustaðir eru ekki aðeins hluti af innviðum borgarinnar heldur mikilvægur vettvangur fyrir mannleg tengsl. Þess vegna skiptir máli að í hverfum borgarinnar sé fjölbreytt og aðgengileg aðstaða þar sem fólk getur hist, átt samskipti og tekið þátt í samfélaginu.
Framtíðar uppbygging borgarinnar á því ekki aðeins að snúast um hús og götur heldur líka um mannlega þáttinn, samfélagið okkar. Með því að fjárfesta í félagslegum tengslum erum við að fjárfesta í lýðheilsu, vellíðan og sterkari samfélagi.
Framsókn vill byggja borg þar sem fólk hefur tækifæri til að tengjast, taka þátt og finna að það skipti máli. Góð félagsleg tengsl skapa ekki aðeins betri líðan heldur einnig betri borg fyrir okkur öll.
Þetta snýst um borgarbúa.
Höfundur er í 2. sæti á lista Framsóknar í Reykjavík.
