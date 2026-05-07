Kársnesið okkar á betra skilið

Hefur þétting byggðar á Kársnesi lukkast? Munu Kársnesskóli og Barnaskóli Kársness anna þeim fjölda barna sem fylgja þeirri þéttingu byggðar sem framundan er á svæðinu? Eða er þessi „sókn“ kannski gjörsamlega mislukkuð? Er leikurinn gegn þéttingu mögulega tapaður á svæðinu? Þetta eru spurningar sem fara í gegnum huga minn, og ég kemst ekki hjá því að komast að þeirri niðurstöðu að við séum stödd í síðasta leikhluta, og varnarleikur sé skynsamlegastur á þessum tímapunkti, áður en allt mun um koll keyra í hverfinu.
Undirrituð er svo gott sem borinn og barnfæddur Kársnesingur. Gekk bæði í Kársnes og Þingó. Ég eins og svo mörg okkar sem ólumst upp í þessu friðsæla og fjölskylduvæna hverfi kaus að setjast þar að með mín börn og ala þau upp á Kársnesinu.
Fyrir um 8 árum síðan fór ég að finna fyrir breytingum á hverfinu læðast aftan að mér.
Umferð fór að aukast. Hver byggingakraninn á eftir öðrum fór að rísa upp og þétt byggðar byggingar spruttu upp. Samhliða þessari þéttingu var Kársnesskóli við Skólagerði rifinn sökum myglu. Var því útséð að skortur var á húsnæði fyrir skólastarfsemi á svæðinu. Áfram var samt haldið með uppbyggingu, og lausnin var að henda í skemmtilega fangelsisstemningu við skólann í Vallargerði. Settir voru niður skúrar á malbikaða lóð og öllum nemendum frá 1-10 bekk troðið í Vallargerðið. Bæði nemendur og kennarar þurftu að sætta sig við óviðunandi aðstæður í allt of langan tíma, enda drógst uppbygging nýs skóla endalaust. Kostnaðurinn rauk upp úr öllu valdi og margt og mikið um klúður þar sem margar spurningar kvikna, sem er í raun efni í sér grein. Það var hins vegar ekki hægt á þéttingu á svæðinu þrátt fyrir þessa hraðahindrun. Enda virðist svo vera að innviðir séu ekki forgangsmál þegar kemur að þéttingu byggðar í Kópavogi. Þeim er bara reddað er að er virðist eftir á. En á hverjum bitnar þetta? Jú þeim sem þjónustan snýr að.
Það ríkti því mikil eftirvænting þegar nýi skólinn var loks opnaður til kennslu síðasta haust. En var hann tilbúinn? Heldur betur ekki, og enn standa yfir framkvæmdir á skólalóðinni. Það þótti heldur ekkert mikilvægt hjá þeim sem fara með skipulagsvöld hjá bænum að hafa gott rými fyrir grunnskólann og útisvæði, heldur var byggður líka leikskóli á reitnum, og bílastæði eru af skornum skammti. Allt í stíl við þéttingarstefnuna. Hvað þýðir þetta? Lítil lóð er eftir fyrir útileikssvæði, og einungis einn sparkvöllur fyrir krakkana til að rífast um. Það var einnig tækifæri til að hafa nýjan og almennilegan körfuboltavöll á lóðinni, þar sem engann slíkan er að finna á Kársnesinu. Það tækifæri fór fyrir bý, þar sem körfuboltavöllurinn sem útbúin var á nýrri lóð ber þess merki að honum hafi verið bætt við eftir á. Völlurinn er ekki í venjulegri stærð og stendur í töluverðum halla, og ríkir í raun talsverð óánægja með hann. Einnig hefði Kópavogsbæ verið í lófa lagið í það minnsta að bæta upp litla lóð með því að hafa vellina upphitaða, svo hægt væri að nota þá þegar fenna tekur yfir þá. Það þótti sennilega of kostnaðarsamt.
Til stendur svo að leggja Borgarlínuna á milli skólana tveggja, þar sem börn þurfa að þvera brautina. Vekur það spurningar út frá öryggissjónarmiðum hvort það sé í raun ákjósanlegt að kljúfa skólahverfið með þessum hætti? Hraðhjólastígur meðfram Kársnesströndinni er svo líka í pípunum, sem mun hafa veruleg áhrif á eina útivistasvæði íbúa á Kársnesinu. Það er ekki andstaða að staldra við og spyrja mikilvægra spurninga. Fyrst og fremst þarf að taka mið af þeim sem eiga heima á svæðinu en ekki þeim sem munu koma til með að fara þar í gegn. Kársnesið er ekki bara skipulagsvalda að skipuleggja, það er heimili íbúa, og það þarf að hlusta á þær raddir. Við þurfum að standa vörð um það. Kársnesið okkar á betra skilið.
Höfundur skipar 4. sæti á lista Miðflokksins í Kópavogi.
