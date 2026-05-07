Ég hef oft velt því fyrir mér af hverju sumir innflytjendur á Íslandi læra ekki íslensku, jafnvel eftir mörg ár í landinu.
Í fyrstu er auðvelt að draga þá ályktun að fólk hafi einfaldlega ekki áhuga.
En með tímanum fór ég að sjá að veruleikinn er flóknari.
Auðvitað bera innflytjendur sjálfir ábyrgð á því að reyna að læra tungumálið í landinu sem þeir búa í. Tungumál er ekki aðeins tæki til samskipta heldur líka lykill að samfélagi, menningu og tilfinningunni að tilheyra.
En á sama tíma þarf líka að spyrja annarrar spurningar:
Hversu auðvelt er í raun að lifa á Íslandi án íslensku?
Svarið er oft:
Mjög auðvelt.
Á mörgum vinnustöðum er enska orðin aðalsamskiptamálið.
Mörg fyrirtæki starfa nær alfarið á ensku.
Á samfélagsmiðlum, í tölvuleikjum, streymisveitum og stafrænum heimi dagsins í dag er enska alls staðar.
Jafnvel margir ungir Íslendingar eyða stórum hluta dagsins í ensku umhverfi.
Þetta hefur áhrif ekki aðeins á innflytjendur heldur líka á íslenskuna sjálfa.
Málfræðingar og kennarar hafa áhyggjur af því að íslenskan sé smám saman að missa ákveðið rými, sérstaklega í stafrænum heimi. Börn og unglingar nota æ oftar ensk orð og stundum jafnvel enskar setningagerðir í daglegu máli.
Þetta þýðir ekki að íslenskan sé að deyja.
Langt því frá.
En tungumál getur breyst hratt ef það missir smám saman hlutverk sitt á ákveðnum sviðum samfélagsins.
Kannski er stærsta áskorunin ekki sú að fólk tali ensku.
Heldur að enska verði sjálfgefna lausnin í sífellt fleiri aðstæðum.
Ég hef líka tekið eftir öðru.
Margir Íslendingar skipta mjög hratt yfir í ensku þegar útlendingur reynir að tala íslensku.
Yfirleitt er það gert af kurteisi og til að auðvelda samskiptin.
En stundum hefur það líka aðra afleiðingu:
Fólk fær færri tækifæri til að æfa sig.
Ég man eftir því þegar ég reyndi sjálfur fyrst að tala íslensku og samtalið breyttist strax yfir í ensku.
Ég hef heyrt marga innflytjendur segja að þeir hafi smám saman misst sjálfstraustið til að tala íslensku vegna þess að samtalið endar næstum alltaf á ensku.
Á sama tíma eru íslenskunámskeið ekki alltaf auðveld fyrir fólk sem vinnur mikið eða á erfitt með tíma og kostnað.
Þess vegna held ég að þessi umræða eigi ekki að snúast um ásakanir.
Hvorki gegn innflytjendum né Íslendingum.
Kannski þurfum við frekar að spyrja:
Hvernig samfélag viljum við vera?
Ef íslenskan á að halda sterkri stöðu þarf fólk ekki aðeins að læra hana.
Það þarf líka að finna að hún skipti máli í daglegu lífi.
Kannski er það stærsta áskorunin í nútímanum.
Ekki hvort íslenskan muni lifa af,
heldur hvort við höldum áfram að skapa aðstæður þar sem fólk notar hana í raun.
Höfundur er skáld, rithöfundur og þýðandi.
