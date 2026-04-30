Siglu­nes, já eða nei?

Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar

Viljum við auka aðgengi barna að sjónum og öðrum náttúruperlum borgarinnar? Viljum við að börn og ungmenni fái raunveruleg tækifæri til að kynnast hafinu, læra á það og njóta þess?

Ef svarið er já, þá verðum við að byggja upp aðstöðuna til þess.

Siglunes hefur sannað gildi sitt

Siglunes hefur í nærri sex áratugi verið mikilvægur vettvangur fyrir frístundastarf barna og ungmenna í Reykjavík. Þar hafa kynslóðir barna farið á sumarnámskeið og kynnst siglingum, kajakróðri og öðru vatnasporti í öruggu umhverfi.

Samt hefur framtíð Sigluness of lengi verið í lausu lofti. Fyrir nokkrum árum stóð til að loka starfseminni, en þá tókst að verja hana eftir baráttu fólks sem vildi vernda starfsemina og Framsóknar innan þáverandi meirihluta. Sá varnarsigur er þó ekki nóg. Það þarf að renna traustum stoðum undir starfsemina til framtíðar.

Framsókn vill byggja Siglunes upp

Í dag er aðgengið að sjónum of takmarkað, en möguleikarnir til að auka aðgengi fólks að haftengdri upplifun eru gríðarlegir í Reykjavík.

Sumarnámskeiðin í Siglunesi hafa verið vinsæl og eftirspurnin oft meiri en pláss leyfir. Framsókn vill fjölga sumarnámskeiðum í Siglunesi og auka aðgengi grunnskóla að svæðinu á vorin og haustin.

Í Siglunesi er þegar til staðar búnaður og reynsla af vatnasporti. Þar eru því mikil tækifæri til að gera vatnasport að raunverulegum valkosti fyrir fleiri borgarbúa með því að bjóða upp á kayakleigu, námskeið fyrir almenning og fjölbreyttara frístundastarf fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur.

Sjórinn er hluti af Reykjavík og borgarbúar eiga að geta nýtt hann á öruggan og skipulagðan hátt. Framsókn vill tryggja rekstrargrundvöll Sigluness, bæta aðstöðuna fyrir barnastarf og opna svæðið fyrir fleiri.

Byggjum líka upp aðstöðu fyrir siglingar

Ný brú yfir Fossvog mun takmarka verulega siglingar inn Fossvoginn og því þarf að horfa til þess að byggja upp nýja aðstöðu fyrir siglingar í Reykjavík. Ef Reykjavík ætlar að vera borg þar sem haftengd upplifun og siglingar fá raunverulegt rými, þarf að byggja upp góða siglingaraðstöðu. Á næsta kjörtímabili þarf því að ráðast í skipulagningu framtíðarsvæðis siglinga í borginni í samstarfi við siglingaklúbba.

Opnum dyrnar

Framsókn vill að Reykjavík verði borg þar sem börn hafa aðgang að sjónum, náttúrunni og fjölbreyttu frístundastarfi.

Ef við viljum útilíf í borginni, þá verðum við að byggja upp aðstöðuna. Þess vegna vill Framsókn byggja Siglunes upp og renna styrkum stoðum undir framtíð siglinga í Reykjavík.

Setjum X við B.

Höfundur er í 2. sæti á lista Framsóknar í Reykjavík fyrir næstu borgarstjórnarkosningar.

