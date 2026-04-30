Siglunes, já eða nei? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar 30. apríl 2026 11:10 Viljum við auka aðgengi barna að sjónum og öðrum náttúruperlum borgarinnar? Viljum við að börn og ungmenni fái raunveruleg tækifæri til að kynnast hafinu, læra á það og njóta þess? Ef svarið er já, þá verðum við að byggja upp aðstöðuna til þess. Siglunes hefur sannað gildi sitt Siglunes hefur í nærri sex áratugi verið mikilvægur vettvangur fyrir frístundastarf barna og ungmenna í Reykjavík. Þar hafa kynslóðir barna farið á sumarnámskeið og kynnst siglingum, kajakróðri og öðru vatnasporti í öruggu umhverfi. Samt hefur framtíð Sigluness of lengi verið í lausu lofti. Fyrir nokkrum árum stóð til að loka starfseminni, en þá tókst að verja hana eftir baráttu fólks sem vildi vernda starfsemina og Framsóknar innan þáverandi meirihluta. Sá varnarsigur er þó ekki nóg. Það þarf að renna traustum stoðum undir starfsemina til framtíðar. Framsókn vill byggja Siglunes upp Í dag er aðgengið að sjónum of takmarkað, en möguleikarnir til að auka aðgengi fólks að haftengdri upplifun eru gríðarlegir í Reykjavík. Sumarnámskeiðin í Siglunesi hafa verið vinsæl og eftirspurnin oft meiri en pláss leyfir. Framsókn vill fjölga sumarnámskeiðum í Siglunesi og auka aðgengi grunnskóla að svæðinu á vorin og haustin. Í Siglunesi er þegar til staðar búnaður og reynsla af vatnasporti. Þar eru því mikil tækifæri til að gera vatnasport að raunverulegum valkosti fyrir fleiri borgarbúa með því að bjóða upp á kayakleigu, námskeið fyrir almenning og fjölbreyttara frístundastarf fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur. Sjórinn er hluti af Reykjavík og borgarbúar eiga að geta nýtt hann á öruggan og skipulagðan hátt. Framsókn vill tryggja rekstrargrundvöll Sigluness, bæta aðstöðuna fyrir barnastarf og opna svæðið fyrir fleiri. Byggjum líka upp aðstöðu fyrir siglingar Ný brú yfir Fossvog mun takmarka verulega siglingar inn Fossvoginn og því þarf að horfa til þess að byggja upp nýja aðstöðu fyrir siglingar í Reykjavík. Ef Reykjavík ætlar að vera borg þar sem haftengd upplifun og siglingar fá raunverulegt rými, þarf að byggja upp góða siglingaraðstöðu. Á næsta kjörtímabili þarf því að ráðast í skipulagningu framtíðarsvæðis siglinga í borginni í samstarfi við siglingaklúbba. Opnum dyrnar Framsókn vill að Reykjavík verði borg þar sem börn hafa aðgang að sjónum, náttúrunni og fjölbreyttu frístundastarfi. Ef við viljum útilíf í borginni, þá verðum við að byggja upp aðstöðuna. Þess vegna vill Framsókn byggja Siglunes upp og renna styrkum stoðum undir framtíð siglinga í Reykjavík. Setjum X við B. Höfundur er í 2. sæti á lista Framsóknar í Reykjavík fyrir næstu borgarstjórnarkosningar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Reykjavík er höfuðborg, ekki fjölmenningarborg Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Kostnaður, ójöfnuður og þátttaka barna í íþróttum á Akureyri Sigrún Steinarsdóttir skrifar Skoðun Heimsveldið og hjúkrunarkonan Haukur Þorgeirsson skrifar Skoðun Lægri vextir eru STÓRA MÁLIÐ Dagur B. Eggertsson skrifar Skoðun Tækni með tilgang Einar Stefánsson skrifar Skoðun Bretland og Norðurslóðir Bryony Mathew skrifar Skoðun Þegar óttinn verður að röksemd Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Áhrifamat; Hvað aðild myndi þýða fyrir hinn almenna Íslending Matthías Ólafsson,Cailean Macleod skrifar Skoðun Hversu oft má samgöngukerfi bregðast? Friðrik Björgvinsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður, höfnin, samgöngur og samfélagið Guðmundur Fylkisson skrifar Skoðun Eru huldufólk enn til eða höfum við hætt að sjá það? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Öruggt húsnæði eru mannréttindi - líka í Hafnarfirði Ester Bíbí Ásgeirsdóttir skrifar Skoðun Samgöngusáttmáli er ekki heilagur. Ekkert er slegið í stein Símon Þorkell Símonarson Olsen skrifar Skoðun Hvernig get ég aðstoðað? Sverrir Páll Einarsson skrifar Skoðun Samfélagið í fyrsta sæti Daði Pálsson skrifar Skoðun Þegar pólitíska tilfinningarótið tætir niður gagnrýna hugsun og vanvirðir tjáningarfrelsið Sóley Sævarsdóttir Meyer skrifar Skoðun Menntamál í Hafnarfirði: Raunverulegar lausnir fyrir nemendur og starfsfólk Margrét Lilja Pálsdóttir skrifar Skoðun Skrölt á gömlum Land Cruiser í þjóðaratkvæðagreiðslu Bjarki Fjalar Guðjónsson skrifar Skoðun Þau sem hafna framförum Birkir Ingibjartsson skrifar Skoðun Stöndum með unga fólkinu í Kópavogi Elvar Bjarki Helgason skrifar Skoðun Er bara best að þegja? Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar Skoðun Lengjum opnunartíma leikskóla Aron Ólafsson skrifar Skoðun Hvernig líður Mosfellsbæ? Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar Skoðun Daglegt líf eldri borgara í Reykjavík: Afhverju ekki eins og í Regínu? Andrea Edda Guðlaugsdóttir skrifar Skoðun Frábær árangur í bólusetningum gegn mislingum á Íslandi Ingileif Jónsdóttir skrifar Skoðun Þegar jafnréttissjónarmið stjórnmálaflokka bitna á fjárhagsstöðu barnafjölskyldna Kristín Þóra Reynisdóttir skrifar Skoðun Stöðnun? Tölum um staðreyndir Bjarni Halldór Janusson skrifar Skoðun Loforðin sjö – Ofbeldi, hvað svo? – Ég lofa Sigrún Sigurðardóttir skrifar Skoðun Hver má búa í Garðabæ? Þorbjörg Þorvaldsdóttir skrifar Sjá meira