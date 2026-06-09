Íslenskir bændur berskjaldaðir í boði RÚV Heiðbrá Ólafsdóttir skrifar 9. júní 2026 10:01 Það hefur ekki farið framhjá neinum hversu óvægin og ósanngjörn umfjöllun Ríkisútvarpsins um starfsemi íslenskra bænda hefur verið síðastliðin ár. Umfjöllun sem hefur aðallega byggst á illa fengnum heimildum úr innbrotum í húsnæði bænda og ólöglegum myndbandsupptökum, sem óprúttnir einstaklingar hafa stundað og skýlt sér á bakvið dýravelferð. Ævistarf og mannorð íslenskra bænda hefurverið vegið, metið og dæmt af dómstóli götunnar sem hefur nær eingöngu byggt sinn dóm á einhliða umfjöllun Ríkisútvarpsins nánast án aðkomu bænda þrátt fyrir að bændur hafi ítrekað boðið fjölmiðlum að koma og kynna sér starfsemina og framkvæmdina sem þar hefur átt í hlut. Það hefur meira segja verið gengið svo langt í allri fjölmiðlaumræðunni að húsnæði og híbýli bænda hefur verið auglýst sem ákjósanlegt til innbrots sem hefur leitt til síendurtekinna innbrota í húsnæði bænda, nýlegustu dæmin eru innbrot í svínabú og hæsnabú með þeim afleiðingum að aflífa þurfti fjölmörg dýr, allt saman í nafni dýravelferðar. Þessi staða er grafalvarleg og skilur bændur eftir berskjaldaða á sínum búum. Vegferð Ríkisútvarpsins, að leiða bændur landsins hvern af öðrum í Kveiks-gapastokkinn að manni virðist, varð kveikja að neðangreindri fyrirspurn undirritaðrar til menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra enda veldur þessi vegferð óhug hjá bændum sem spyrja sig: hverjir eru næstir? Sauðfjárbændur í sauðburði? Kúabændur? Því ef markmiðið er það að finna svarta sauðinn í hverri búgrein og dæma heila stétt fyrir gjörðir hans þá þarf ekki að spyrja að leikslokum hjá íslenskum bændum. Fyrirspurnin var svohljóðandi: Hefur ráðherra skoðað hvort birting RÚV á myndefni sem fengið er með ólögmætum hætti, t.d. með innbroti í húsnæði, samræmist þeim lagalegu og siðferðilegu kröfum sem gerðar eru til RÚV? Svarið sem barst var efnislega rétt og vísaði fyrst og fremst til þess að Ríkissjónvarpið er sjálfstætt og óháð í störfum sínum. En einnig var vísað í siðareglur og vinnureglur Ríkissjónvarpsins sem kveða á um að starfsfólki sé skylt að rækja störf sín af ábyrgð, heilindum og heiðarleika. Einnig kemur þar fram að starfsmönnum er óheimilt að kasta rýrð á Ríkissjónvarpið eða skaða ímynd þess eða traust með framkomu sinni. Því verður ekki haldið fram að ofangreind fjölmiðlaumfjöllun hafi verið unnin af heilindum og heiðarleika. Og þessir starfshættir eru búnir að skaða ímynd og grafa undan trausti landsmanna til Ríkisútvarpsins Ríkisútvarpið hefur í ofanálag ekki gert neitt með tilboð þeirra sem þekkja málið um að svara þessari óvægnu umfjöllun. Það var því afar ánægjulegt að heyra Stefán Jón Hafstein, stjórnarformann Ríkisútvarpsins, í viðtali á Bylgjunni síðdegis fimmtudaginn 5. júní, taka undir áhyggjur og sjónarmið undirritaðrar. Með hans orðum og skilaboðum er von um að starfsmennRíkissjónvarpsins hugsi sig tvisvar sinnum um, vonandi þó þrisvar sinnum, áður en þeir ákveða að byggja fjölmiðlaumfjöllun á myndefni sem er fengið með ólöglegum og illum hætti sem fer bersýnilega gegn siðareglum og vinnureglum Ríkisútvarpsinsallra landsmanna. Höfundur er bóndi og varaþingmaður Miðflokksins í Suðurkjördæmi. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Ríkisútvarpið Miðflokkurinn Landbúnaður Mest lesið Bönnum Rússa en ekki Ísraela Sigurlaug Knudsen Stefánsdóttir Skoðun Af hverju vill ríkisstjórnin neyða bændur til að taka á móti norskum froskköfurum? Arndís Kristjánsdóttir Skoðun Dýrasta land heims í nafni sjálfstæðisins Inga Valgerður Henrikssen Skoðun Hvernig losum við bílinn? 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