Bönnum Rússa en ekki Ísraela

Allir sem bannaðir eru
Utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra Íslands hafa ákveðið að vera í hópi 11 ríkja sem vilja takmarka vegabréfsáritanir til Rússa.
Það er gott enda hafa Rússar gerst sekir um brot gegn alþjóðlegum mannúðarlögum með því að virða ekki landamæri og ráðist með offorsi inn í Úkraínu. Þar hafa þeir framið glæpi gegn mannkyni með því að stela úkraínskum börnum, drepa saklausa borgara og sprengja upp borgaraleg mannvirki með enga hernaðarlega starfsemi, né -tilgang.
Ríkislögreglustjóri vill sömuleiðis banna komu Hells Angels til landsins og hefur ítrekað stöðvað erlenda meðlimi samtakanna á landamærum Íslands og vísað úr landi á grundvelli almannaöryggis.
Ísland samræmir sig einnig við ESB-viðurlög og bannar hingað komu hryðjuverkamanna.
Að auki eru þeim sem ekki hafa tilskilin leyfi, meinaður aðgangur að landinu, og þeim sem gerst hafa sekir um alvarlega glæpi og verið sviptir alþjóðlegri vernd, er hiklaust vísað öfugum úr landi á stundinni. Flóttafólki er vísað miskunarlaust á brott á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og fullorðnum, öldruðum, börnum, barnshafandi, fötluðum og sjúkum er skóflað til baka til þess lands sem þeir höfðu millilent á. Engin miskunn þar sýnd.
En Ísraelum?
Allar götur síðan Ísraelsríki var stofnað árið 1948 hefur samband þess og framkoma við nágranna sína verið með endemum. Ísraelar hafa allt frá hinu illfræga Nakba til dagsins í dag hrakið hundruðir þúsunda palestínumanna burt af landi sínu þar til í dag er lítið sem ekkert eftir. Þeir hafa kerfisbundið fækkað íbúunum með því að bæði drepa þá og hrekja þá burt úr heimahögum þeirra og nú er svo komið að einungis 2 milljónir manna sem eftir eru innilokaðir í Gaza - stærstu og hræðilegustu fangabúðum sem heimurinn hefur séð. Ísrael hefur með framferði sínu brotið öll alþjóðleg mannúðarlög sem hugsast getur, skrifuð sem óskrifuð, og fyrir vikið fengið á sig kæru frá Alþjóðadómstólnum.
Við þessu framferði Ísraels hefur mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna; UNHRC brugðist og gefið út yfirlýsingu: Í henni segir að skýr merki þess að Ísraelar séu að fremja glæpi gegn mannkyni. Því er mælst til þess að Alþjóðadómstóllinn bæti við ásökun um þjóðarmorð í handtökuskipun sinni á hendur Benjamin Netanyao forsætisráðherra Ísraels og Yoavl Gallant fyrrum varnarmálaráðherra hans.
Að auki hefur Amnesty International einnig gefið út eina þá svörtustu skýrslu í sinni tíð sem lýsir þeim hryllingi sem nú gengur yfir Palestínumenn af hálfu ísraela. Sem dæmi um hryllinginn hefur hinn bandaríski ogi gyðingaættaði skurðlæknir, Mark Perlmutter, vitnað eftir þjónustu sína á Gaza og lýst því sem mætti honum ítrekað við skurðarborðið. Hann segir að svo virðist vera sem leyniskyttur Ísraela geri það sér til gamans að gera börn að skotmörkum sínum og skjóta barn skotum; annarsvegar í höfuðið, hins vegar í bringuna. Vitni hafi sagt þetta hafa orðið að leik hjá þeim því dagamunur sé á hvort tugur barna komi inn með skotsár í höfði eða skotsár á bringu, og þannig koll af kolli, dag eftir dag. Börn allt niður í smábörn eru skotin að gamni af ,,best” þjálfuðu og hittnustu leyniskyttum í heiminum.
Ísraelar eru í það heila sakaðir um eftirfarandi atriði;
…. Og eftir allt þetta er Ísraelsmönnum á þriðja ári þjóðarmorðsins enn leyft að ganga frjálsum um stræti Reykjavíkurborgar. Öllum 634.500 manns í herliði ísraela er velkomið að leika hér lausum hala með okkur 390.000 manns sem búa á Íslandi. Einn þeirra hefur meira að segja íslenskt ríkisfang. Hann mun líklegast vilja sækja Ísland heim. Kannski mun einhver þeirra sitja við hlið barnsins þíns í strætó í sumar? Allavega eru líkurnar ansi miklar því tvö Ísraelsk fyrirtæki eru með skipulagðar ferðir til Íslands í sumar. Þau eru; Lebor Tours og AACI Travel.
Íslensk stjórnvöld hafa nú þegar stutt við kæru Suður-Afríku hjá Alþjóðadómstólnum gegn Ísraelska ríkinu og því liggur beinast við að hefja refsiaðgerðir gegn þeim með því að stöðva öll viðskiptabönd og allt diplómatískt samstarf og útiloka vegabréfsáritanir til stríðsglæpamanna að fullu. Þannig hefjum við raunverulegar refsiaðgerðir án fagurgala, heldur með alvöru aðgerðum. Lagaheimild er þarna, spurningin er bara um viljann.
Höfundur er meðlimur í Félagi Ísland-Palestína og BDS Ísland samtökunum.
Heimildir:
https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/middle-east/israel-and-the-occupied-palestinian-territory/report-israel-and-the-occupied-palestinian-territory/
https://bdsmovement.net/resources/no-room-genocide-organizing-toolkit
https://www.un.org/unispal/document/special-rapporteur-report-gaza-genocide-a-collective-crime-20oct25/
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