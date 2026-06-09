Ég skil ekki hvernig sumt fólk telur sig hefa rétt á að fara fram á að uppkast að samningi skuli brennast áður en hann er lesinn. Árið 1936 heimtuðu þjóðernissinnar (Nasistar) að allar bækur sem voru þeim ekki þóknanlegar skildu brenndar. Fólk kom með bækur þegjandi og hljóðarlaust sama hvað stóð í bókunum. Í dag er stór hópur Íslendinga sem telur sig eiga rétt á að heimta að fólk og þar með unga fólkið sem þetta snýst mest um, brenni ólesinn samning. Ég horfði á Silfrið í kvöld þar sem rætt var við sérfræðing hvað ESB varðar. Ég er strax farinn að sjá haturspósta fá NEI liðunum, en miðað við það sem var sagt af öllum 5 viðmælendum, þá hlýtur að hafa orðið til nægilega mikill vafi, til að réttlæta viðræður og síðan kosningar.
Þegar 70 til 80% ESB búa vilja halda áfram að vera í ESB, þá hlýtur það að segja sitt. Núna vilja 80% ungra Breta vera í ESB og yfir 60% eldri Breta vilja ganga aftur inn. Í dag telja mjög margir eldri Bretar að þeir hafi kosið rangt þegar BREXIT kosningarnar voru. Þau telja sig ekki hafa átt rétt á að ákveða fyrir hönd unga fólksins sem þarf að lifa afleiðingarnar af lygi BREXIT fólksins
Sigurður Ingi sagði nýlega að Íslendingar væru með „verðbólgugen“ sem er algjört bull og sýnir hvað hann er vantengdur þjóðinni. Þjóðin er ótrúlega dugleg og ráðagóð og það sem komið er í gen þjóðarinnar er „ÞETTA REDDAST“ genið. Við erum (flest) afkomendur víkinga, við erum afkomendur þeirra sem þorðu. Þorðu að skoða hið óþekkta og takast á við það. Við erum (flest) engar skræfur sem þora ekki að taka áhættu. Segjum já fyrir unga fólkið! Kannski er ekki góður samningur í boði, en það kemur ekki í ljós sitjandi heima.
Höfundur er Evrópusinni.
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