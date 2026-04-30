Skoðun

Öruggt hús­næði eru mann­réttindi - líka í Hafnar­firði

Ester Bíbí Ásgeirsdóttir skrifar

Við vitum að húsnæði er mannréttindi okkar allra, ekki bara fjárfestingartæki fyrir fáa. Öruggt húsnæði er líka lykilatriði fyrir lýðheilsu og velsæld fólks og til að sporna gegn fátækt. Þetta á líka við um Hafnarfjörð og húsnæði Hafnfirðinga. Þar er ljóst að gera þarf átak í því að bæta úr húsnæðisskorti enda eru 344 Hafnfirðingar á biðlista óhagnaðardrifna leigufélagsins Bjarg til að komast í viðráðanlegt og öruggt húsnæði í Hafnarfirði. Bak við þessar tölur, sem birtar voru í nýrri greiningu ASÍ og BSRB, er alvöru fólk sem bíður eftir öruggara og viðráðanlegra húsnæði fyrir sig og fjölskyldur sínar. Fjöldinn sýnir að þörfin er mikil.

Til að bæjarfélagið sinni skyldunni um að útvega íbúum sínum húsnæði við hæfi, þurfum við að efla almenna íbúðakerfið, styðja við óhagnaðardrifin leigufélög, eins og Bjarg, og tryggja að öll sveitarfélög axli ábyrgð og taki virkan þátt í uppbyggingu hagkvæms húsnæðis. Hafnarfjörður hefur gert það og staðið sig ágætlega, en fjöldi Hafnfirðinga á biðlista hjá Bjargi sýnir að það þarf að gera meira og gefa verulega í til að útvega íbúum í bænum okkar húsnæði við hæfi. Til viðbótar við það þarf að tryggja lóðir í Hafnarfirði séu til fyrir félagslegt húsnæði og haga úthlutun lóða þannig að framboð íbúða sem venjulegt fólk hefur efni á verði aukið en ekki bara framboð lóða fyrir lúxusíbúðir eða fjársterka aðila. Þannig viðurkennum við að húsnæðismálin séu eitt stærsta réttlætismál samtímans. Hafnarfjarðarbær þyrfti líka að gera breytingar á húsnæðisáætlun bæjarins með það markmið að 35% nýbygginga sé óhagnaðardrifinn. Við í Hafnarfirði getum líka tryggt meira fjármagn í uppbygginu heimila fyrir fólk með fötlun og innleitt breytta nálgun í uppbyggingu nýrra svæða með sérstöku innviðafélagi. Við getum líka aukið stuðning við leigjendur. Allt þetta er vel hægt og hefur td. nýlega verið samþykkt af sitjandi meirihluta í Reykjavík.

En til þess þurfa stjórnmálaöfl að vera við stjórnvölinn í Hafnarfjarðarbæ sem leggja áherslu á að fjölga raunverulegum valmöguleikum í húsnæði fyrir Hafnfirðinga af öllum stærðum og gerðum, af öllum stéttum og með allskyns bakgrunn og fjárhagslega stöðu. Ekki bara fyrir fjársterka aðila eða fasteignabraskara. Við getum valið að halda áfram á sömu braut eða valið að fara aðra leið í anda Vinstrisins í Hafnarfirði sem setur þarfir fólks í forgang en ekki þarfir markaðarins.

Það er augljóst að fókusinn hefur færst frá því að byggja fyrir fólkið sem þarfnast húsnæðis. Við þurfum að taka stjórn á húsnæðismálum og tryggja það að þeir sem byggi, miði byggingarnar að þörfum íbúa. Það er hagur okkar allra að kostnaðarliður heimila og fjölskyldna við að koma sér þak yfir höfuðið lækki en éti ekki upp allt okkar fé. Til þess þarf pólitíska sýn um að húsnæði sé raunveruleg mannréttindi okkar allra, hvaða bakgrunn sem við höfum eða hvaða tekjur við höfum.

Höfundur er oddviti Vinstrisins í Hafnarfirði.

