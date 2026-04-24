Grunnskólar í Kópavogi standa á sterkum grunni. Þar starfar öflugt fagfólk sem sinnir kennslu og uppeldi af metnaði og fagmennsku. Við getum verið stolt af því skólastarfi sem hefur byggst upp í bænum okkar. En þrátt fyrir þann góða árangur sem náðst hefur, blasa við okkur áskoranir sem við getum ekki litið framhjá. Við þurfum að huga að næstu skrefum.
Sífellt fleiri merki benda til þess að líðan barna og ungmenna sé að versna. Hegðunarerfiðleikar aukast, kvíði og vanlíðan verða sýnilegri og álag á skólasamfélagið eykst. Kennarar og stjórnendur standa sig vel í erfiðum aðstæðum en það er ljóst að skólarnir geta ekki borið þessa þróun einir og sér.
Við þurfum að styrkja innviði skólanna og auka faglegan stuðning við nemendur. Það er nauðsynlegt að fleiri sérfræðingar starfi innan hvers skóla, félagsráðgjafar, talmeinafræðingar, atferlisþjálfar og sálfræðingar sem geta gripið inn í snemma og unnið markvisst með börnum.
En jafn mikilvægt er að horfa til fjölskyldnanna. Foreldrar standa oft frammi fyrir flóknum aðstæðum og þurfa stuðning til að geta stutt börnin sín. Samstaða foreldra skiptir hér sköpum, að við sem samfélag stöndum saman um skýr gildi, samskipti og sameiginlega ábyrgð á velferð barna. Skólinn og heimilið þurfa að vinna þétt saman og þar þurfa að vera raunveruleg úrræði til stuðnings, ekki aðeins góðar fyrirætlanir.
Skólinn á að vera öruggur staður þar sem öllum börnum líður vel og þau fá tækifæri til að blómstra. Til þess að svo megi verða þurfum við að bregðast við með markvissum aðgerðum. Það felur í sér að setja velferð barna í forgang og tryggja að bæði skólarnir og fjölskyldurnar hafi þann stuðning sem til þarf.
Ef við ætlum að halda áfram að byggja upp sterkt skólasamfélag í Kópavogi verðum við að horfa fram á við og styrkja stuðningskerfið í kringum börnin. Það er fjárfesting sem skilar sér margfalt – fyrir börnin, fjölskyldurnar og samfélagið allt.
Höfundur skipar 2. sæti á lista Framsóknar í Kópavogi.
