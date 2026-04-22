„Hafa skal náttúruvernd íheiðri allar stundir,“ sagði Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands. Þessi fleygu orð hafa sjaldan átt betur við en einmitt nú. Sumardaginn fyrsta göngum við saman í Grænu göngunni – ekki bara til að fagna vorinu, heldur til að krefjast þess að stjórnvöld sýni náttúru og auðlindum landsins þá varúð og virðingu sem þau eiga skilið.
Samsta
ða fyrir framtíðina
Umhverfis- og náttúruverndarsamtök um allt land, einstaklingar og hópar hafa sameinað raddir sínar. Skilaboðin eru skýr: Óspillt náttúra og heilnæmt loftslag eru undirstöður framtíðar okkar. Við verðum öll að bregðast við kallinu, sporna við náttúrutapi og fylgja eftir settum markmiðum í loftslagsmálum af fullri einurð.
Stefnumið okkar eru skýr:
M
æ
tum
ö
ll!
Náttúran á ekki alltaf rödd við samningaborðið, en hún á okkur. Með því að fjölmenna í Grænu gönguna sýnum við að almenningur krefst samráðs og virðingar fyrir markmiðum Sameinuðu þjóðanna um verndun hafs og lands sem Íslendingar hafa undirgengist.
Látum sumardaginn fyrsta verða upphafið að nýju tímabili verndar og virðingar.
Hittumst í Grænu göngunni á Arnarhóli kl. 13.30 sumardaginn fyrsta! Fyrir náttúruna, fyrir okkur og fyrir framtíðina!
Undirrituð:
Eyþór Fannar Sveinsson skrifar
Elva Rakel Jónsdóttir,Guðmundur Þ. Guðmundsson,Rakel Garðardóttir,Rán Flygenring,Stefán Jón Hafstein skrifar
Þorgerður María Þorbjarnardóttir skrifar
Magnús Þór Jónsson skrifar
Haraldur F. Gíslason skrifar
Guðrún Hallgrímsdóttir,Maríanna Traustadóttir skrifar
Viktor Pétur Finnsson skrifar
Kolbrún Magnúsdóttir skrifar
Ingibjörg Sólrún Ágústsdóttir skrifar
Ingibjörg Magnúsdóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Heiður Huld Hreiðarsdóttir skrifar
Aðalstein Júlíus Magnússon skrifar
Anton Guðmundsson skrifar
Dagmar Valsdóttir skrifar
Dagur B. Eggertsson skrifar
Kristín Davíðsdóttir skrifar
Þórdís Bjarnleifsdóttir skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Isabel Alejandra Diaz skrifar
Stefán Þór Eysteinsson skrifar
Jóhann Ingi Óskarsson skrifar
Lárus Blöndal Sigurðsson skrifar
Sindri S. Kristjánsson skrifar
Sólveig Anna Jónsdóttir skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar
Alfa Jóhannsdóttir skrifar
Alexander M Árnason skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Jóna Bjarnadóttir skrifar