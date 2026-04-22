Skoðun

Hafa skal náttúru­vernd í heiðri allar stundir!

Elva Rakel Jónsdóttir, Guðmundur Þ. Guðmundsson, Rakel Garðardóttir, Rán Flygenring og Stefán Jón Hafstein skrifa

Hafa skal náttúruvernd íheiðri allar stundir,“ sagði Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands. Þessi fleygu orð hafa sjaldan átt betur við en einmitt nú. Sumardaginn fyrsta göngum við saman í Grænu göngunni – ekki bara til að fagna vorinu, heldur til að krefjast þess að stjórnvöld sýni náttúru og auðlindum landsins þá varúð og virðingu sem þau eiga skilið.

Samsta ða fyrir framtíðina

Umhverfis- og náttúruverndarsamtök um allt land, einstaklingar og hópar hafa sameinað raddir sínar. Skilaboðin eru skýr: Óspillt náttúra og heilnæmt loftslag eru undirstöður framtíðar okkar. Við verðum öll að bregðast við kallinu, sporna við náttúrutapi og fylgja eftir settum markmiðum í loftslagsmálum af fullri einurð.

Stefnumið okkar eru skýr:

  • Stjórnvöld virði fyrst og fremst náttúrugæði, líffræðilegan fjölbreytileika á hafi og landi og standi við fyrirheit um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda.
  • Vinnum gegn rányrkju: Við viljum að auðlindir séu nýttar af hófsemd og með almannaheill að leiðarljósi.
  • Alv ö ru aðgerðir: Að hraða orkuskiptum til hagsbóta fyrir okkur öll, stuðla að sjálfbærum atvinnuháttum og hvetja til samstarfs heimila, skóla og fyrirtækja til að vinna að sameiginlegu markmiði um fagurt og heilnæmt Ísland.
  • Við minnum á að enn eigum við ekki Hálendisþjóðgarð. Við viljum að stærstu víðerni Evrópu verði vernduð hið fyrsta.



 M æ tum ö ll!

Náttúran á ekki alltaf rödd við samningaborðið, en hún á okkur. Með því að fjölmenna í Grænu gönguna sýnum við að almenningur krefst samráðs og virðingar fyrir markmiðum Sameinuðu þjóðanna um verndun hafs og lands sem Íslendingar hafa undirgengist.

Látum sumardaginn fyrsta verða upphafið að nýju tímabili verndar og virðingar.

Hittumst í Grænu göngunni á Arnarhóli kl. 13.30 sumardaginn fyrsta! Fyrir náttúruna, fyrir okkur og fyrir framtíðina!

Undirrituð:

  • Elva Rakel J ó nsd ó ttir, framkv æ mdastýra Festu
  • Guðmundur Þ. Guðmundsson, handboltaþjálfari
  • Rakel Garðardóttir, framleiðandi
  • Rán Flygenring, listamaður
  • Stefán Jón Hafstein, formaður Aldins.
Mest lesið


Sjá meira


×

Mest lesið