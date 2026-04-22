Reykvíkingar kjósa nýja borgarstjórn eftir 24 daga. Í mínum huga snúast kosningarnar um næstu kynslóð Reykvíkinga. Velur unga fólkið að búa í höfuðborginni okkar? Er húsnæði hræðilega dýrt? Er gaman að stofna fyrirtæki? Er ég stanslaust á bið?
Bið eftir leikskólaplássi, bið eftir þjónustu og bið eftir ákvörðunum. Reykjavík er biðlistaborg og biðlistaborgir eru hvorki sjarmerandi né skemmtilegar. Við þurfum að snúa við nálguninni. Borgin á ekki að þvælast fyrir Reykvíkingum heldur á hún að vera til staðar og veita þjónustu sem borgarbúar þurfa á að halda.
Reykjavík á að vera borg sem virkar. Borg sem er einfaldari, frjálslyndari og skemmtilegri.
Borg sem þjónar en þvælist ekki fyrir
Reykjavík fær um 200 milljarða króna í tekjur á ári. Það skiptir öllu máli að þessi peningur skili sér aftur út í hverfin eins hratt og hægt er. Í grunnþjónustuna, skólana, sundlaugarnar, velferðina, í það að halda borginni hreinni. Peningurinn á að fara í fólkið en ekki kerfin.
13 prósent treysta borgarstjórn Reykjavíkur. Því þarf að snúa við. Ein leið til að byggja upp traust er að treysta á móti. Við í Viðreisn ætlum að gera það. Treysta fagfólki, treysta atvinnulífinu, treysta fólki sem vill skapa og treysta fjölskyldum til að lifa sínu lífi.
Ný kynslóð
Allir sjá að eitthvað er að en það er ekki nóg. Það er ekkert mál að greina og tala um vandamálin við eldhúsborðið eða á samfélagsmiðlum. Annað er að bjóða fram lausnir. Við í Viðreisn bjóðum fram lausnir til þess að snúa Reykjavík við og teymi sem getur unnið saman og látið þessar lausnir raungerast. Öll málefni okkar eru aðgengileg hér.
Við erum ekki að leita að þægilegri innivinnu heldur bjóðum okkur fram til að mæta glöð og peppuð í vinnuna á hverjum degi fyrir borgarbúa. Við bjóðum okkur fram til þess að búa til skemmtilegri og betri borg sem Reykvíkingar eru stoltir af og velja að búa í.
Höfundur er oddviti Viðreisnar í Reykjavík
