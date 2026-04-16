Það eru vondar fréttir fyrir okkur hér á Suðurnesjum að ríkið sé búið að setja viðbyggingu við Fjölbrautarskóla Suðurnesja á ís. Það halda því engin rök að fresta uppbyggingu bæði hvað varðar mikla fjölgun nemenda undanfarin ár, samhliða fólksfjölgun, og þróun atvinnumála á svæðinu. Sterkur framhaldsskóli er nefnilega lykilþáttur í atvinnuuppbyggingu. Hann menntar íbúa svæðisins, styrkir hæfni atvinnulífsins og skapar jafnframt störf fyrir háskólamenntað fagfólk. Svæði sem hafa öfluga menntainnviði eru einfaldlega betur í stakk búin til að byggja upp fjölbreytt atvinnulíf.
Á Suðurnesjum hefur Fjölbrautaskóli Suðurnesja gegnt lykilhlutverki í áratugi. Skólinn hefur menntað þúsundir ungmenna og verið einn mikilvægasti innviður svæðisins. En staðan í dag er nefnilega alvarleg. Húsnæði skólans er löngu sprungið og nemendafjöldi hefur aukist hratt. Samhliða því hafa framlög á hvern nemanda verið mun lægri en í mörgum öðrum framhaldsskólum landsins. Slík mismunun er einfaldlega ekki ásættanleg enda vanvirðing við ungmenni og starfsfólk skólans.
Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla á framhaldsskóli að efla þekkingu, sjálfstæða hugsun og samfélagslega ábyrgð. Til þess þarf öflugt námsumhverfi, fagfólk og aðstæður sem gera skólanum kleift að sinna hlutverki sínu. Þegar skóli er yfirfullur og fjármagn takmarkað er augljóst að þessi markmið náist ekki til fulls.
Þrátt fyrir þessar aðstæður hefur Fjölbrautaskóli Suðurnesja náð eftirtektarverðum árangri. Þar hefur verið unnið markvisst að því að draga úr brotthvarfi úr námi og styðja nemendur með ólíkan bakgrunn og þarfir. Sá árangur er virðingarverður og ber vitni um fagmennsku starfsfólks og sterka skólamenningu.
Við megum heldur ekki gleyma því að ungmenni í fyrstu árum framhaldsskóla eru enn börn í lagalegum skilningi. Samkvæmt lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna ber stjórnvöldum að tryggja að börn og ungmenni fái þann stuðning sem þau þurfa til að dafna. Framhaldsskólinn er því mikilvægur vettvangur í farsæld barna, ekki síður en leik - og grunnskólinn.
Þess vegna verður ríkið að bregðist við og breyta þessari ákvörðun. Suðurnes eiga ekki að þurfa að sætta sig við lakari aðstæður eða minni framlög en aðrir landshlutar. Fjölgun íbúa á svæðinu kallar á öfluga uppbyggingu framhaldsskólamenntunar en ekki því að ráherra hundi svæðið einu sinni enn.
Höfundur er menntunarfræðingur.
G.Eygló Friðriksdóttir skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Ellý Tómasdóttir skrifar
Emma Heiðarsdóttir,Eva Ísleifs,Jóna Hlíf Halldórsdóttir,Unndór Egill Jónsson skrifar
Nína Berglind Sigurgeirsdóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Bjarni Jónsson skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Haukur Skúlason skrifar
Kristinn Jakobsson skrifar
Óli Örn Eiríksson skrifar
Halldór Bachmann skrifar
Tinna Borg Arnfinnsdóttir ,Hreiðar Jónsson skrifar
Þóranna Rósa Ólafsdóttir skrifar
Trausti Jóhannsson skrifar
Sævar Freyr Þráinsson skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Sigurbjörg J. Helgadóttir skrifar
Jónína Margrét Sigmundsdóttir skrifar
Stefán Már Víðisson skrifar
Halldóra Mogensen skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Guðjón Hugberg Björnsson skrifar
Védís Einarsdóttir skrifar
Hans Alexander Margrétarson Hansen skrifar
Tinna Eyberg Örlygsdóttir skrifar
Anna Sigríður Ólafsdóttir skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar