Kven­heilsa, læknis­fræði­legt kanna­bis og lýðheilsa — tæki­færi fyrir Ís­land

Magnús Þórsson skrifar

Ísland er þekkt fyrir sína kvenleiðtoga og að vera leiðandi þjóð á sviði jafnréttismála. Með sterkri þátttöku kvenna í stjórnmálum og markvissri áherslu á jafnræði í heilbrigðismálum, atvinnulífi og fjölskyldulífi hefur landið sett alþjóðlegt fordæmi í stefnumótun sem styður við velferð kvenna.

Sú forysta skapar tækifæri til að takast á við stórt heilsufarsmál sem enn fær takmarkaða athygli: tíðaheilsu.

Áratugum saman upplifa margar konur endurtekin einkenni sem eru þess eðlis að ekki er hægt að kalla það eðlileg óþægindi. Miklir krampar, grindarverkur, mígreni, svefntruflanir, þreyta, skapbreytingar og bólgur geta haft veruleg áhrif á daglegt líf, starfsgetu og almenna líðan. Fyrir sumar valda sjúkdómar á borð við legslímuflakk (endómetríósu), alvarlegir tíðaverkir eða skapsveiflur tengdar tíðum, fyrirsjáanlegum tímabilum í hverjum mánuð, þar sem að halda eðlilegri virkni reynist mörgum konum erfitt.

Í landi sem hefur verið í fararbroddi hvað varðar þátttöku kvenna í atvinnulífi og opinberu lífi vaknar því eðlileg spurning:

Eru til fleiri örugg úrræði sem gætu hjálpað að stjórna tíðaeinkennum betur og viðhalda heilsu og starfsgetu?

Víða um heim er reglubundið aðgengi að læknisfræðilegu kannabis í auknum mæli skoðað í því samhengi — ekki sem lækning eða staðgengill hefðbundinnar læknismeðferðar, heldur sem viðbót innan heildstæðrar stefnu um kvenheilsu og lýðheilsu.

Falinn kostnaður tíðaheilsu

Tíða Einkenni hafa raunverulegan samfélagslegan og efnahagslegan kostnað. Rannsóknir sýna að tíðaverkir og tengd einkenni leiða til:

  • Fjarvista frá vinnu eða námi
  • Skertrar einbeitingar og minni framleiðni
  • Endurtekinnar notkunar verkjalyfja

Margar konur reiða sig mánuð eftir mánuð, ár eftir ár, á háa skammta bólgueyðandi lyfja, hormónameðferðir eða samsetningar lyfja. Þótt slíkar meðferðir séu oft nauðsynlegar getur

langtímanotkun haft í för með sér áhættu, svo sem eins og meltingarvandamál, hjarta- og æðatengdar aukaverkanir og aðrar óæskilegar afleiðingar.

Frá sjónarhóli lýðheilsu er tíðaheilsa því ekki einkamál eða smávægileg óþægindi. Tíðaheilsa er langtíma heilsuáskorun sem hefur áhrif á atvinnuþátttöku, efnahagslega framleiðni og lífsgæði.

Önnur nálgun á notkun læknisfræðilegs kannabis

Almenn umræða um kannabis snýst oftast um notkun í afþreyingarskyni. En í löndum þar sem reglubundin læknisfræðileg kerfi eru þegar til staðar nota margir sjúklingar kannabis vegna tiltekinna heilsufarslegra þarfa, þar á meðal vegna einkenna tengdra tíðum.

Markmiðin eru fyrst og fremst hagnýt og heilsutengd:

  • Að draga úr grindarverkjum og bólgum
  • Að bæta svefn á einkennadögum
  • Að lina kvíða, pirring eða tíðatengt mígreni

Fyrir flesta er markmiðið ekki vímuástand, heldur stöðugleiki — að geta unnið, sofið og starfað eðlilega á erfiðustu dögum tíðahringsins.

Vaxandi vísindaleg þekking bendir til þess að innra kannabínóíðakerfi líkamans (endocannabinoid-kerfið) gegni hlutverki í verkjaboðum, bólgusvörun og hormónastjórnun. Þótt frekari klínískar rannsóknir séu nauðsynlegar benda fyrstu niðurstöður og reynslusögur sjúklinga til þess að lágskammta, markviss notkun geti hjálpað sumum að stjórna einkennum á árangursríkari hátt.

Skaðaminnkandi nálgun

Nútíma lýðheilsa leggur sífellt meiri áherslu á að draga úr áhættu fremur en að takmarka valkosti. Þegar öruggari úrræði eru tiltæk getur aukið valfrelsi leitt til betri heildarniðurstaðna.

Í reglubundnum læknisfræðilegum kannabiskerfum sýna kannanir meðal sjúklinga að notendur:

  • Draga úr notkun hárra skammta verkjalyfja
  • Forðast að blanda saman mörgum lausasölulyfjum
  • Upplifa betri svefn og daglega virkni

Þetta skiptir máli þar sem uppsöfnuð áhrif endurtekinnar lyfjanotkunar yfir langan tíma geta skapað heilsufarslega áhættu.

Læknisfræðilegt úrræði undir eftirliti kemur ekki í stað annarrar meðferðar, heldur bætir við verkfærakistuna — mögulega með minni heildarlyfjabyrði fyrir suma sjúklinga.

Mikilvægi reglusetningar

Lýðheilsugildi læknisfræðilegs kannabis ræðst alfarið af því hvernig aðgengi er skipulagt. Óregluleg notkun veitir litla vernd og skapar óvissu um skammta. Vel hannað læknisfræðilegt kerfi tryggir þrjú lykilatriði:

  • Prófuð efni með þekkta styrkleika og hreinleika
  • Skýrar merkingar sem styðja lágskammta notkun
  • Faglega leiðsögn og fræðslu til sjúklinga

Þar sem tíðaeinkenni eru lotubundin og fyrirsjáanleg er hægt að veita markvissa, tímabundna notkun á einkennadögum fremur en stöðuga eða stigvaxandi notkun.

Í því samhengi snýst stefna um læknisfræðilegt kannabis ekki um aukna neyslu, heldur um örugga og klínískt upplýsta einkennastjórnun.

Stuðningur við atvinnuþátttöku og daglegt líf kvenna

Tíðaeinkenni eru ein algengasta en jafnframt ósýnilegasta hindrunin þegar kemur að þátttöku kvenna í atvinnu- og samfélagslífi. Margar konur halda áfram störfum þrátt fyrir mikla verki, þreytu eða mígreni.

Bætt úrræði til einkennastjórnunar gætu stuðlað að:

  • Færri fjarvistum
  • Betri einbeitingu og framleiðni
  • Minni langtímaútsetningu fyrir lyfjum

Á samfélagslegum mælikvarða styður bætt tíðaheilsa við atvinnuþátttöku, jafnrétti og langtímaheilsu. Fyrir þjóð sem hefur lagt áherslu á kvenleiðtogahlutverk og jafnrétti á vinnumarkaði er eðlilegt framhald að taka tíðaheilsu markvissar inn í umræðuna.

Fræðsla fyrst

Ef Ísland myndi einhvern tíma skoða að rýmka aðgengi að læknisfræðilegu kannabisi myndi árangur byggjast á sömu meginreglum og hafa einkennt árangur landsins á sviði lýðheilsu:

  • Skýr og aðgengileg fræðsla á mannamáli
  • Leiðbeiningar um skammta, tímasetningu og markvissa notkun
  • Áhersla á virkni og heilsu fremur en vímu

Markmiðið væri ekki að hvetja til notkunar, heldur að tryggja að konur sem þurfa viðbótarúrræði hafi aðgang að öruggum og vel reglubundnum valkostum undir læknisfræðilegu eftirliti.

Tækifæri til forystu

Ísland hefur ítrekað sýnt að markviss opinber stefna getur bætt heilsufarsniðurstöður þegar hún byggir á forvörnum, þekkingu og jafnræði.

Kvenheilsa — og tíðaheilsa sérstaklega — er svið þar sem óuppfylltar þarfir hafa áhrif á áratugi lífs stórs hluta þjóðarinnar.

Ef málið er nálgast með læknisfræðilegri, fræðslumiðaðri umgjörð gæti reglubundið aðgengi að læknisfræðilegu kannabis orðið eitt af þeim verkfærum sem styðja við velferð kvenna, draga úr langtímaáhættu lyfjanotkunar og hjálpa einstaklingum að vera virkir, afkastamiklir og við góða heilsu.

Það væri ekki frávik frá hefð að skoða nýjar leiðir til bættrar kvenheilsu í landi sem hefur verið í fararbroddi á sviði jafnréttis.

Það væri eðlilegt framhald hennar.

Höfundur er prófessor við Johnson & Wales háskólann í Bandaríkjunum.

