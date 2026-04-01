Lífshlaupið - sterkari og heilbrigðari þjóð Willum Þór Þórsson skrifar 1. apríl 2026 14:00 Íþróttahreyfingin á Íslandi er einstök í alþjóðlegum samanburði. Hún er stærsta fjöldahreyfing landsins og nær til allra aldurshópa þar sem yfir 200 þúsund iðkendur mynda snertifleti við nær öll heimili í landinu. Hún er sameiginlegur vettvangur okkar allra og stendur ekki aðeins fyrir keppni heldur er hún ein af grunnstoðum forvarna, lýðheilsu og heilbrigði þjóðarinnar. Íþróttahreyfingin er byggð upp af starfi sjálfboðaliða, fagfólks og félagslegrar þátttöku. Hún stendur á samfélagslegum grunni sem hefur mótast og þróast með þjóðinni í meira en öld. Heilsu- og hvatningarverkefnið Lífshlaupið markar enn eitt árið öfluga þátttöku landsmanna í heilsueflingu. Það hefur fest sig í sessi sem einn af lykilþáttum í árlegu lýðheilsustarfi Íslendinga og voru þátttakendur í ár yfir 21 þúsund manns sem er 14% aukning milli ára. Að hlaupa saman fyrir lífið hvetur til fjölbreyttrar daglegrar hreyfingar og skapar jákvætt hvatakerfi sem styrkir bæði lýðheilsu og forvarnir í samfélaginu. Verkefnið sameinar samfélög, sveitarfélög, skóla, fyrirtæki, stofnanir og íþróttafélög og skilaboðin eru einföld: „Hreyfum okkur meira og hreyfum okkur saman.“ Þessi hvatning hefur breiðst út og skapað raunverulegar og mælanlegar breytingar til heilla fyrir heilsu þjóðarinnar. Fjárfesting í forvörnum sem margborgar sig Rannsóknir sýna að hver hreyfimínúta bætir heilsu og styrkir lífsgæði. Með þessu öfluga forvarnarverkefni tekst að virkja fjölbreyttan hóp fólks til hreyfingar í daglegu lífi í krafti góðrar samvinnu. Þátttakan nær til allra aldurshópa og í ár jókst hún sérstaklega meðal grunnskólanna og hreystihópanna 60+. Tengslin við vinnustaði og stofnanir aukast ár frá ári og styrkja verulega reglubundna hreyfingu og heilsueflingu á þessum vettvangi. Með því að „hlaupa saman fyrir lífið“ sköpum við samfélag þar sem reglubundin hreyfing verður hluti af daglegu lífi fólks á öllum aldri á fjölbreyttan, skemmtilegan og gleðilegan hátt. Allir taka þátt á sínum forsendum og engir múrar eru milli aldurshópa, starfa, verkefna eða stöðu. Áherslan er á fjölbreytta hreyfingu þar sem hver og einn finnur leiðir sem henta. Þar má nefna göngu, sund, jóga og aðra hreyfingu í félagi við aðra með áherslu á aukna samveru sem styrkir bæði líkamlega, félagslega og andlega heilsu. Lífshlaupið sameinar gildi íþróttahreyfingarinnar um aðgengi þar sem allir geta tekið þátt. Það eflir félagsleg tengsl sem styrkja samfélagið í heild, stuðla að betri lýðheilsu og byggja upp samfélagslega seiglu. Lífshlaupið er samfélagslegur viðburður sem undirstrikar hvatningu og samstöðu um mikilvægi hreyfingar, forvarna og lýðheilsu. Íþróttahreyfingin er öflugasti vettvangurinn til að takast á við lýðheilsutengdar áskoranir og sameinar þjóðina í að byggja upp heilbrigðara samfélag. Þjóð sem hreyfir sig saman er sterkari og heilbrigðari þjóð og íþróttahreyfingin er hjartað í þeirri framtíð. Höfundur er forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. 