Ekki okkar verðbólga Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar 1. apríl 2026 16:02 Það er orðið þreytandi að hlusta á síendurtekna möntru frá Seðlabankanum, stjórnvöldum og fulltrúum atvinnulífsins: að launahækkanir og kjarasamningar launafólks séu meginorsök verðbólgunnar. Eins og svo oft áður virðast þessir aðilar sjá þá einu lausn að þrengja að launafólki. Verkalýðshreyfingin gekk á undan með góðu fordæmi við gerð síðustu kjarasamninga með því að semja um launahækkanir sem voru hóflegar og undir verðbólgu. Það var gert í þeirri trú að aðrir aðilar í samfélaginu, fyrirtækin og stjórnvöld, myndu leggja sitt af mörkum og halda aftur af verðhækkunum. Á sama tíma og kallað er eftir meiri „aga“ á vinnumarkaði hefur ekkert lát verið á verðhækkunum hjá þeim sem selja heimilunum nauðsynjar. Matvöruverð hækkar mánaðarlega, bankarnir högnuðust um nær 100 milljarða á síðasta ári og stórfyrirtæki á matvöru- og orkumarkaði skiluðu tugmilljarða hagnaði. Þar er engin kreppa, enginn agi, ekkert aðhald. Á meðan stórfyrirtækin blómstra berst almenningur í landinu við að ná endum saman. Launaskriðið á ekki rætur í kjarasamningum. Samt er launafólk gert að sökudólgi. Langvarandi hávaxtastefna hefur ekki skilað tilætluðum árangri; verðbólga er á uppleið og atvinnuleysi eykst. Verðbólgan leggur þyngstu byrðarnar á ungt og skuldsett fólk en hefur lítil áhrif á þá sem standa sterkast fjárhagslega. Stjórnvöld hafa ekki staðið við sín loforð. Gjaldskrár hafa hækkað langt umfram verðlag og í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar eru engar tilraunir gerðar til að koma böndum á hækkanirnar eða setja fram úrræði til að létta heimilum landsins lífið. Það er lýsandi fyrir stöðuna að Fagfélögin hafa í dag þurft að dusta rykið af auglýsingaherferðinni „Ekki okkar verðbólga“ sem keyrð var fyrir tveimur árum. Því miður hefur lítið sem ekkert áunnist á þeim tíma og staðan er óbreytt. Sameiginlega sýnin sem lá til grundvallar síðustu kjarasamningum er brostin. Ef raunverulegur vilji er til að ná tökum á verðbólgu þarf að horfast í augu við orsakir hennar. Þar þarf hið opinbera og stórfyrirtækin í landinu að horfa inn á við. Launafólk hefur þegar lagt sitt af mörkum. Nú er löngu orðið tímabært að aðrir líti í eigin barm. Höfundur er formaður Fagfélaganna og MATVÍS. Andrés Pétursson Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Það vex eitt blóm fyrir vestan Sif Huld Albertsdóttir skrifar Skoðun Hversu mörg líf þarf áður en kerfið vaknar? Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir skrifar Skoðun Íþrótta- og menningarbærinn Hafnarfjörður Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Hvað fæst fyrir skattpeningana? Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Kosningar eða Eurovision? Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar Skoðun Kílómetragjaldið: aukin skattheimta á þá sem minna mega sín? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson skrifar Skoðun Sjálfsmynd þjóðar Steinar Harðarson skrifar Skoðun Viltu ná niður þinni eigin verðbólgu? Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Hvenær hætta börn að rétta upp hönd? Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Þegar hljóð og mynd fara ekki saman Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar Skoðun Hvert stefnir stríðið í Íran? Trump valdi það, en hvað tekur við núna? Jun Þór Morikawa skrifar Skoðun Beiting helmingaskiptareglunnar við fjárskipti hjóna Sveinn Ævar Sveinsson skrifar Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson skrifar Skoðun Tækifæri til að lækka verðbólgu Marinó G. Njálsson skrifar Skoðun Eins gott að þjóðin viti ekki of mikið Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Virðisaukaskattur, raunverulegur greiðandi og áhrif á samkeppnishæfni Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Sterkari saman og til þjónustu reiðubúin Hanna Katrín Friðriksson skrifar Skoðun Hver heldur á fjarstýringunni í íslensku samfélagi? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Hvar býrðu? Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Ísland selur sig ekki sjálft – og óvissa selur ekkert Rannveig Grétarsdóttir skrifar Skoðun Föstudagurinn langi spyr: stöndum við með týndu börnunum okkar? Steinþór Þórarinsson skrifar Skoðun Lágir skattar og góð þjónusta fara saman í Kópavogi Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar Skoðun Píeta samtökin 10 ára – samstaða um von Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Markaðsöflin græða meðan börnin tapa Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun „Faðir vor“— Ákall um að afskrifa allar skuldir og lifa í kærleika Sigurvin Lárus Jónsson skrifar Sjá meira