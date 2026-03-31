Austurland má ekki sitja eftir Berglind Harpa Svavarsdóttir skrifar 31. mars 2026 23:00 Samgöngur eru ekki lúxus. Þær eru lífæð samfélaga. Fyrir íbúa í Múlaþingi, næst víðfeðmasta sveitarfélagi landsins þar sem langt er á milli byggðarkjarna, eru öruggar samgöngur forsenda þess að daglegt líf gangi upp, að atvinnulíf dafni og að fólk geti sótt þá þjónustu sem þarf hverju sinni. Við sem búum í Múlaþingi þekkjum þetta af eigin raun. Við vitum hvað það skiptir miklu máli að komast örugg leiðar sinnar allan ársins hring, hvort sem um er að ræða vinnu, skóla, heilbrigðisþjónustu eða tengsl við fjölskyldu og samfélag. Þess vegna eru samgöngur ekki jaðarmál hjá okkur, þær eru grundvallarmál. Loforð sem enn bíða efnda Á undanförnum árum hafa stjórnvöld gefið skýr loforð um að efla samgöngur á Austurlandi og tengja byggðarkjarna sameinaðra sveitarfélaga betur saman. Þau loforð sem gefin voru í kjölfar sameiningar Múlaþings árið 2020, hafa hins vegar ekki gengið eftir. Þrátt fyrir að mörg hundruð milljónir hafi verið lagðar í rannsóknir, hönnun og undirbúning standa lykilverkefnin enn í bið. Fjarðarheiðargöng eru tilbúin til útboðs og heilsársvegur um Öxi er fullhannaður. Þetta eru ekki hugmyndir á blaði heldur verkefni sem eru tilbúin til framkvæmda. Samt virðast þau hafa verið sett til hliðar af núverandi ríkisstjórn og ekki í þeim forgangi sem þau eiga skilið og var lofað. Það er ólíðandi. Baráttan byggir á sterkum gögnum Við höfum átt fjölmarga fundi með þingmönnum og ráðherrum og nýtt hvert tækifæri til að fara suður á Alþingi okkar Íslendinga til að flytja okkar mál. Þar höfum við lagt fram fagleg gögn, rifjað upp loforð fyrri ríkisstjórna og bent á mikilvægi þess að halda áfram þeirri vegferð sem þegar hefur kostað þjóðina gríðarlega fjármuni í undirbúningi. Þessar framkvæmdir snúast um öryggi fólks og jafnræði til búsetu. Þetta snýst um hvort íbúar í Múlaþingi og á Austurlandi búi við sambærilegt öryggi og aðrir landsmenn. Þetta snýst um að komast til læknis, sækja sér þjónustu, halda úti atvinnurekstri og lifa eðlilegu lífi í heimabyggð. Málflutningur okkar byggir á sterkum og faglegum gögnum, meðal annars á Svæðisskipulagi Austurlands og greiningu á efnahagsumsvifum landshlutans. Þar liggur skýrt fyrir að þessar samgöngubætur eru ekki aðeins mikilvægar fyrir Austurland heldur fyrir landið allt. Baráttan heldur áfram Sem kjörnir fulltrúar Múlaþings berum við ábyrgð á því að slaka ekki á í þessari baráttu. Við munum áfram af krafti, standa vörð um hagsmuni íbúanna og fylgja eftir af festu þeim mikilvægu samgöngubótum sem bíða framkvæmda, þar til árangur næst. Höfundur er Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi og formaður byggðaráðs. 