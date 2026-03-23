Til hæstvirts ráðherra menningarmála, borgarstjóra og annarra er málið varðar.
Við undirrituð erum kjarnastarfsfólk Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík – RIFF. Kvikmyndalistformið er sameiginleg ástríða okkar og vinna okkar við hátíðina felur í sér fágætt tækifæri ár hvert til að komast í snertingu við það sem efst er á baugi í alþjóðlegri kvikmyndagerð. Á hverju hausti kemur íslenskt og alþjóðlegt fagfólk úr greininni saman og leggur til reynslu sína og þekkingu við undirbúning hátíðarinnar. Við hlökkum ævinlega til að taka á móti áhorfendum og kvikmyndagerðarfólki í Reykjavík og skapa viðburð þar sem kvikmyndir, samtöl og menningarleg samskipti fá að njóta sín.
Umfjöllun á RÚV þann 4. mars um RIFF endurspeglar ekki upplifun okkar af því að vinna fyrir kvikmyndahátíðina. Við teljum að sú mynd sem dregin var upp af vinnu okkar gefi hvorki rétta né sanngjarna mynd af raunveruleikanum eða fagmennsku þeirra sem að henni standa. Við fögnum gagnrýni og uppbyggilegri umræðu, en leggjum jafnframt áherslu á að umfjöllun fjölmiðla um menningarstofnanir taki mið af þeirri margbreytilegu mynd sem þar er að finna og sé sett fram í góðri trú, fremur en að leitast sé við að brjóta niður það góða starf sem svo margir hafa byggt upp yfir langan tíma.
Á undanförnum 20 árum hefur RIFF orðið einn af mest áberandi menningarviðburðum Íslands þar sem áhorfendum gefst færi á að hitta og kynnast kvikmyndagerðarfólki, listafólki og fagfólki hvaðanæva að úr heiminum. Hátíðin eykur sýnileika íslenskrar kvikmyndagerðar í hinu alþjóðlega landslagi lista og menningar og spilar lykilhlutverk í að efla samfélag íslensks kvikmyndaáhugafólks og stækka hóp bíógesta.
Teymið sem stendur að RIFF samanstendur af fastráðnu heilsársstarfsfólki og fagfólki sem kemur tímabundið til vinnu við hátíðina ár hvert. Margir innan hópsins koma með reynslu að borðinu frá öðrum kvikmyndahátíðum, menningarmiðstöðvum og úr hinum alþjóðlega heimi kvikmyndanna. Sum okkar hafa starfað við RIFF í allt að tíu ár. Alltaf snúum við aftur því við trúum á menningarlegt gildi hátíðarinnar og þátt hennar í kvikmyndamenningu Íslands.
Eins og algengt er í menningargeiranum vinnum við störf okkar við krefjandi aðstæður og í umhverfi sem sveipað er fjárhagslegri óvissu. Hátíðir af þessari stærðargráðu fela í sér tímabil í aðdragandanum þar sem undirbúningur fer fram undir miklu álagi með aðkomu mismunandi fagaðila. Þrátt fyrir þessar áskoranir ríkir einhugur meðal starfsfólksins um að leggja áfram sitt af mörkum til íslensks menningarlífs og standa vörð um RIFF sem rými þar sem kvikmyndalistin og menningarlegt samtal fá að dafna. Kvikmyndahátíðir, kvikmyndahús, kvikmyndagerðarfólk, stofnanir og áhorfendur mynda saman menningarlegt vistkerfi sem gerir kvikmyndum kleift að vaxa sem listform og sem rými fyrir samtal. Í gegnum árin hefur RIFF unnið ötullega að fjölgun áhorfenda, dreifingu mynda, og sýnileika íslenskrar menningar á hinu alþjóðlega sviði.
Við viljum því beina þeirra einlægu ósk okkar til ráðherra menningarmála og til Reykjavíkurborgar að búa okkur þann stöðugleika sem nauðsynlegur er til að gera hátíðina vel úr garði, til að undirbúa næstu Alþjóðlegu kvikmyndahátíð í Reykjavík, sem fram fer dagana 24. september til 4. október á þessu ári og til framtíðar.
Menningarviðburðir RIFF eiga allt sitt undir því að samfella sé í opinberum stuðningi og samstarfi svo þeir fái dafnað og geti þjónað áhorfendum, kvikmyndagerðarfólki og menningarumhverfinu öllu.
Eins og hvert annað menningarvistkerfi eflist kvikmyndamenning þegar að henni er hlúð. Við trúum því að áframhaldandi samtal milli menningarviðburða, starfsfólks í menningargeiranum og opinberra aðila sé nauðsynlegt til að standa vörð um heilbrigt og gagnsætt menningarumhverfi. RIFF er sem fyrr ákveðið í að vinna með uppbyggilegum hætti með samstarfsaðilum og opinberum stofnunum til að stuðla að áframhaldandi vexti og velmegun íslenskrar kvikmyndagerðar og íslenskrar menningar.
Með hlýjum kveðjum og von um uppbyggilegt samstarf á komandi mánuðum,
Höfundar eru starfsfólk RIFF og starfa við dagskrárgerð, verkefna- og viðburðastjórnun, sýningarstjórnun, markaðsmál, almannatengsl, gestaumsjón og fleira.
Frédéric Boyer, Ana Catalá, Denisa Deac, Jenn Raptor, Jón Agnar Ólason, Maja Anita, Jankowska, Margrét Erla Þórsdóttir, Maria Halina Baranczyk, Ólöf Agnes Arnardóttir, Pedro Emilio, Segura Bernal, Petter Trønsdal og Sverre Matias Smith.
Starfsfólk RIFF skrifar
