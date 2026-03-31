Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Keflavík 12. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir Keflavík 12. sæti Bestu deildarinnar í sumar og liðið falli beint aftur niður í Lengjudeildina. Eftir að hafa tapað úrslitaleik umspilsins tímabilið 2024 sneri Keflavík aftur á Laugardalsvöllinn síðasta haust. Þá snerist dæmið við, Keflvíkingar rúlluðu yfir HK-inga, 4-0, og tryggðu sér sæti í Bestu deildinni eftir tveggja ára fjarveru. Síðasta tímabil endaði á besta mögulega hátt en litlu mátti muna að Keflavík kæmist ekki einu sinni í umspilið. Liðið tryggði sig þangað inn í lokaumferðinni; endaði með jafn mörg stig og ÍR en var með hagstæðari markatölu. Keflvíkingar töpuðu fyrri leiknum fyrir Njarðvíkingum í undanúrslitum umspilsins, 1-2, en unnu þann seinni, 0-3. Í úrslitaleiknum sýndi Keflavík síðan sínar bestu hliðar. Keflavík hefur fallið á þremur af síðustu fimm tímabilum sínum í efstu deild og það býsna sannfærandi. Sumarið 2015 fengu Keflvíkingar aðeins tíu stig og voru níu stigum frá öruggu sæti. Sumarið 2018 vann Keflavík ekki leik og var 21 stigi frá öruggu sæti. Og sumarið 2023 náðu Keflvíkingar í sextán stig og voru ellefu stigum frá öruggu sæti. grafík/bjarki Verður eitthvað annað uppi á teningnum í sumar? Fyrir stuðningsmenn Keflavíkur er kannski erfitt að vera að springa úr bjartsýni. Þjálfarinn Haraldur Freyr Guðmundsson hefur enga reynslu úr efstu deild - fyrir utan síðustu leiki tímabilsins 2023 - en þekkir félagið Keflavík út og inn. Það eru þó reynslumiklir leikmenn í hópnum, meðal annars fyrirliðinn Frans Elvarsson, Sindri Snær Magnússon og Nacho Heras. Spennandi verður að sjá hvernig markvörðurinn Ásgeir Orri Magnússon spjarar sig þegar hann snýr aftur eftir meiðsli en hann spilaði einkar vel með Keflavík sumarið 2024. Sindri Kristinn Ólafsson, sem varði mark Keflavíkur á síðasta tímabili, er farinn til Svíþjóðar. Keflavík fékk 39 mörk á sig í Lengjudeildinni í fyrra og ljóst er að varnarleikurinn þarf að vera þéttari í sumar til að liðið haldi sjó í deild þeirra bestu. Keflavík sótti vinstri bakvörðinn Anton Kralj frá bikarmeisturum Vestra og Davíð Helgi Aronsson, sem spilaði vel í miðri vörn Njarðvíkur í fyrra, kom á láni frá Víkingi. Dagur Ingi Valsson er kominn aftur til Keflavíkur eftir eitt og hálft tímabil hjá KA, Þorlákur Breki Baxter og Baldur Logi Guðlaugsson frá Stjörnunni og Halid Alghoul hittir fyrir bróður sinn, Muhamed, suður með sjó. grafík/bjarki Keflvíkingar misstu hins vegar sinn markahæsta leikmann frá því í fyrra, Kára Sigfússon, til Fylkis og hæpið að liðið verði jafn sókndjarft og á síðasta tímabili, þegar það skoraði mest allra í Lengjudeildinni og svo átta mörk í þremur leikjum í umspilinu. Allir frasarnir eiga við Keflavík eins og aðra nýliða. Þeir þurfa að byrja vel, verja heimavöllinn og vera erfiðir viðureignar. En það er bara spurning hvort það dugi. Haraldur Freyr Guðmundsson tók við Keflavík undir lok sumars 2023. Hann er að hefja sitt þriðja heila tímabils sem þjálfari liðsins.vísir/viktor Keflavík vill eflaust forðast neyðarlegt fall eins og í síðustu þrjú skipti sem liðið hefur farið niður og stuðningsmenn þess vonast væntanlega til að sjá sína menn vera samkeppnishæfa í deild þeirra bestu. Keflvíkingar hafa gert ágætlega á leikmannamarkaðnum og litið nokkuð vel út í vetur en þeir unnu þrjá af fimm leikjum sínum í Lengjubikarnum. Fyrir tímabilið 2021 sagði Frans fyrirliði í viðtali við Fótbolta.net að Keflavík væri á skilorði eftir sigurlausa tímabilið 2018. Segja má að það sama eigi við í sumar en það er leikmanna og þjálfara Keflvíkur að þeir afpláni það loks og festi sig aftur í sessi sem stöðugt efstu deildar lið.