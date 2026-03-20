Skoðun

Hamingjan er ekki til­viljun, hún er af­leiðing

Elliði Vignisson skrifar

Af hverju eru íbúar í sumum sveitarfélögum ánægðari en í öðrum? Ef við vitum hvernig hamingjan verður til, af hverju er það ekki gert alls staðar? Er hamingjan einfaldlega spurning um ákvarðanir?

Alþjóðadagur hamingjunnar er í dag. Víða um heim velta samfélög því fyrir sér hvað raunverulega skapar góða líðan, sterk samfélög og hamingju meðal íbúa. Þessir þættir hafa verið skoðaðir á forsendum margra fræðigreina, svo sem sálfræði, hagfræði, mannfræði og félagsfræði. Niðurstöðurnar eru í raun ótrúlega samhljóma: það sem skiptir mestu máli eru samfélagslegt traust, náin tengsl, öryggi, tilgangur og raunveruleg lífsgæði.

Það er því ekki tilviljun að í Ölfusi, þar sem við segjum einfaldlega „hamingjan er hér“, mælist ánægja íbúa með því mesta sem gerist á landinu. Nýjasta þjónustukönnun Gallup, sem mælir 12 þjónustuþætti, sýndi íbúa í Ölfusi langt yfir meðaltali á þeim öllum og á toppi samanburðar sveitarfélaga á níu þeirra.

Hamingja verður nefnilega ekki til í tómarúmi. Hún er afleiðing ákvarðana. Hún er byggð upp skipulega.

Í Ölfusi höfum við lagt áherslu á að byggja upp sterkt samfélag á traustum grunni verðmætasköpunar. Atvinnulífið er ekki bara markmið í sjálfu sér, heldur leið til að skapa raunveruleg lífsgæði. Með öflugum atvinnuverkefnum verða til tekjur sem gera okkur kleift að standa undir öflugu þjónustukerfi sem aftur skilar sér í aukinni velferð og betra daglegu lífi fyrir íbúa.

Það er vegna þessara ákvarðana sem leikskólinn hjá okkur er gjaldfrjáls og börn þurfa ekki að bíða eftir leikskólaplássi. Grunnskólinn er framúrskarandi, íþróttalífið einstakt og þátttökugjöld lág. Á þessum forsendum höfum við einnig fjölgað íbúðum fyrir aldraða og byggt nýja dagdeild fyrir þau. Á sama hátt er menningarlífið sterkt, umhverfismál traust og þjónustustigið almennt hátt.

En það er líka eitthvað meira. Það er andinn, nálægðin og tilfinningin að tilheyra.

Í minni samfélögum eins og hér í Ölfusi verða tengslin sýnilegri. Hér þekkir fólk hvert annað, tekur þátt og skapar saman samfélag þar sem lífinu er ekki bara lifað, það er upplifað. Þess er notið.

Á alþjóðadegi hamingjunnar er því kannski rétt að minna á að hamingja er ekki bara tilfinning sem kemur og fer. Hún er afleiðing ákvarðana, stefnu og samfélagslegrar sýnar.

Í Ölfusi höfum við valið að byggja hana upp. Við ætlum ekki að tala samfélagið okkar niður. Við ætlum ekki að spilla samstöðunni og samstarfinu. Við ætlum að nálgast framtíðina af virðingu fyrir því sem hefur verið gert og halda áfram af ábyrgð.

Og kannski er það einmitt ástæðan fyrir því að slagorðið okkar er ekki bara orð, heldur raunveruleiki: Hamingjan er hér.

Höfundur er bæjarstjóri í Ölfusi.

Elliði Vignisson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Ölfus

Veik og þreytt dag eftir dag

Nanna Hlín Halldórsdóttir,Hugrún Vignisdóttir,Anna Sigrún Ingimarsdóttir,Elísa Ósk Línadóttir,Freyja Imsland skrifar

