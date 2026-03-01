Viðskipti erlent

Mærsk stýrir hjá átakasvæðinu

Freyja Þórisdóttir skrifar
Mærsk býr yfir einum stærsta flota heims. Shipspotting.com

Heimsins stærsta skipaflutningafyrirtæki, Mærsk, hefur um sinn stöðvað allar skipaferðir um Hormússund utan stranda Íran. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu danska skipafélagsins.

Þar er einnig greint frá því að ákvörðunin sé tekin með öryggi að leiðarljósi: „Öryggi áhafna okkar, skipa og farms viðskiptavina er áfram í forgangi hjá okkur“. 

Á katarska fréttamiðlinum Al Jazeera kemur fram að íranski byltingarvörðurinn hafi tilkynnt um lokun sundsins í gær. Þeir segja þar frá því að engum skipum verði hleypt í gegn. 

Þrátt fyrir að vera mjótt rúmar sundið stærstu olíuflutningaskip heims. Helstu olíu- og gasútflytjendur í Mið-Austurlöndum reiða sig á það til að flytja birgðir á alþjóðamarkaði á meðan innflutningsþjóðir treysta á óslitinn rekstur þess.

