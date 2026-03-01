Mærsk stýrir hjá átakasvæðinu

Heimsins stærsta skipaflutningafyrirtæki, Mærsk, hefur um sinn stöðvað allar skipaferðir um Hormússund utan stranda Íran. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu danska skipafélagsins.
Þar er einnig greint frá því að ákvörðunin sé tekin með öryggi að leiðarljósi: „Öryggi áhafna okkar, skipa og farms viðskiptavina er áfram í forgangi hjá okkur“.
Á katarska fréttamiðlinum Al Jazeera kemur fram að íranski byltingarvörðurinn hafi tilkynnt um lokun sundsins í gær. Þeir segja þar frá því að engum skipum verði hleypt í gegn.
Þrátt fyrir að vera mjótt rúmar sundið stærstu olíuflutningaskip heims. Helstu olíu- og gasútflytjendur í Mið-Austurlöndum reiða sig á það til að flytja birgðir á alþjóðamarkaði á meðan innflutningsþjóðir treysta á óslitinn rekstur þess.