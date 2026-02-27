Viðskipti innlent

Boðar að­gerðir á allra næstu dögum gegn verð­bólgu

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Daði Már segir að aðgerðirnar verði kynntar á allra næstu dögum.
Ríkisstjórnin ræddi aðgerðir gegn verðbólgunni á reglulegum ríkisstjórnarfundi sínum í morgun og ætlar að blása til aðgerðar. Fundað verður með aðilum vinnumarkaðarins eftir helgi.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við fyrir fjórtán mánuðum, í desember 2024, en síðan hafa vextir lækkað hægar en vonast var til og verðbólga hefur heilt yfir aukist. Hún stendur í stað á milli mánaða samkvæmt nýjustu mælingu og mælist rúmlega fimm prósent.

Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra lýsti áhyggjum sínum í fréttum Sýnar í gærkvöldi.

„Þetta eru mikil vonbrigði og við sáum svo sem vísbendingar um þetta í síðustu mælingu, en við sjáum það glögglega í þessari mælingu sem er þá alveg laus við öll áhrif breytinga á opinberum gjöldum, að það er ennþá töluverður undirliggjandi verðbólguþrýstingur,“ segir Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra.

Við það ástand væri ekki hægt að una lengi. Var málið rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun. Daði segir að grípa verði til aðgerða.

„Við erum að skoða það og þurfum að vinna í samráði við aðila vinnumarkaðrins. Það mun líta ljós á allra allra næstu dögum. Við þessu verður að bregðast,“ segir Daði.

Von sé á aðgerðum og þá í nokkrum liðum.

„Já, ég geri ráð fyrir því. Þetta er flókið verkefni. Ríkisfjármálin eru ekki hentug í skyndiákvarðanir. Við þurfum að skoða hvað við getum gert.“

Ekki sé tímabært að ræða í hverju aðgerðirnar felist en fundað verði með aðilum vinnumarkaðarins strax eftir helgi.

