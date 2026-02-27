Boðar aðgerðir á allra næstu dögum gegn verðbólgu Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 27. febrúar 2026 13:50 Daði Már segir að aðgerðirnar verði kynntar á allra næstu dögum. Vísir/Anton Brink Ríkisstjórnin ræddi aðgerðir gegn verðbólgunni á reglulegum ríkisstjórnarfundi sínum í morgun og ætlar að blása til aðgerðar. Fundað verður með aðilum vinnumarkaðarins eftir helgi. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við fyrir fjórtán mánuðum, í desember 2024, en síðan hafa vextir lækkað hægar en vonast var til og verðbólga hefur heilt yfir aukist. Hún stendur í stað á milli mánaða samkvæmt nýjustu mælingu og mælist rúmlega fimm prósent. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra lýsti áhyggjum sínum í fréttum Sýnar í gærkvöldi. „Þetta eru mikil vonbrigði og við sáum svo sem vísbendingar um þetta í síðustu mælingu, en við sjáum það glögglega í þessari mælingu sem er þá alveg laus við öll áhrif breytinga á opinberum gjöldum, að það er ennþá töluverður undirliggjandi verðbólguþrýstingur,“ segir Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra. Við það ástand væri ekki hægt að una lengi. Var málið rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun. Daði segir að grípa verði til aðgerða. „Við erum að skoða það og þurfum að vinna í samráði við aðila vinnumarkaðrins. Það mun líta ljós á allra allra næstu dögum. Við þessu verður að bregðast,“ segir Daði. Von sé á aðgerðum og þá í nokkrum liðum. „Já, ég geri ráð fyrir því. Þetta er flókið verkefni. Ríkisfjármálin eru ekki hentug í skyndiákvarðanir. Við þurfum að skoða hvað við getum gert.“ Ekki sé tímabært að ræða í hverju aðgerðirnar felist en fundað verði með aðilum vinnumarkaðarins strax eftir helgi. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Verðlag Mest lesið Gugga fer í fyrirtækjarekstur Viðskipti innlent Paramount sigrar Netflix í baráttunni um Warner Bros. Viðskipti erlent Dæmdir fyrir að taka við fé fyrir Teslur sem þeir afhentu aldrei Viðskipti innlent Slangur, menning og jafnvel húmor getur skolast illa á milli kynslóða Atvinnulíf Bjarni Guðjóns hættir hjá VÍS Viðskipti innlent Munaðarlausi apinn í Japan farinn að hafa áhrif á Íslandi Viðskipti innlent Kvikutoppar fóru fýluferð í Landsrétt og borga tugi milljóna Viðskipti innlent „Það er einhvers konar pissa í skóinn sinn-hagfræði“ Viðskipti innlent Bíllinn sem rúllaði upp vetrardrægniprófi NAF Samstarf Affineva bar sigur úr býtum Viðskipti innlent Fleiri fréttir Dæmdir fyrir að taka við fé fyrir Teslur sem þeir afhentu aldrei Affineva bar sigur úr býtum Munaðarlausi apinn í Japan farinn að hafa áhrif á Íslandi Gugga fer í fyrirtækjarekstur „Það er einhvers konar pissa í skóinn sinn-hagfræði“ Sýn skilaði hagnaði á fjórða ársfjórðungi Kvikutoppar fóru fýluferð í Landsrétt og borga tugi milljóna Bein útsending: Lokakeppni Gulleggsins 2026 Tekist á um kaupfox og hefð vegna 80 ára jeppa Mikið í húfi ef ekki dregur úr verðbólgu og vaxtalækkun ekki í sjónmáli Tilboð Icelandair það eina og langt yfir áætlun Lilja nýr markaðs- og upplifunarstjóri hjá Högum Verðbólga stendur í stað þvert á spár Bjarni Guðjóns hættir hjá VÍS Festa kaup á hugbúnaðarfyrirtækinu Evolv Selja húsnæði Vélfags á Ólafsfirði Óttar og Jón Arnór látnir róa vegna tengsla við viðskiptavin Velta heilsulinda jókst töluvert „Ægilega hamingjusamur“ með milljarðana frá Kerecis Sögðu upp blaðamönnum Grapevine og reksturinn í járnum Hvar liggur jafnvægið í eyðslu og sparnaði? Samrunaviðræðum Íslandsbanka og Skaga slitið „Við reiknum með því að bandarísk stjórnvöld séu með plan B“ Engin viðvarandi markaðssetning frá 2023 Bestu íslensku vörumerkin 2025 heiðruð í Hörpu Allt á uppleið á Grundartanga Nova kaupir Ofar Byrja á þremur verslunum og skoða sameinaða verslun á Selfossi Ólafsson gin aftur í eigu Íslendinga Hagnaður af grunnrekstri nam 36 milljörðum Sjá meira