Davos-toppur hættir vegna Epstein-tengsla Kjartan Kjartansson skrifar 26. febrúar 2026 14:45 Børge Brende, forseti WEF, sagðist ekki hafa verið í samskiptum við Jeffrey Epstein. Skjölin sögðu aðra sögu. Vísir/EPA Børge Brende sagði af sér sem forseti Alþjóðaefnahagsráðsins (WEF) í dag vegna sambands hans við Jeffrey Epstein, bandaríska kynferðisbrotamanninn. Brende þrætti upphaflega fyrir að hafa átt í samskiptum við Epstein en annað kom í ljós þegar bandarísk skjöl voru birt nýlega. WEF, sem stendur fyrir stórri árlegri ráðstefnu í Davos, hóf rannsókn á Brende fyrr í þessum mánuði eftir að skjöl sem bandaríska dómsmálaráðuneytið birti úr rannsóknum á Epstein vörpuðu ljósi að samband þeirra í gegnum árin. Þeir snæddu saman í þrígang frá 2018 til 2019 og skiptust bæði á textaskilaboðum og tölvupóstum. Brende þrætti fyrir það í nóvember. Síðar viðurkenndi hann að hafa þekkt Epstein en að hann hafi ekki vitað af glæpum hans sem hann vildi að hann hefði kynnt sér betur. Epstein hlaut dóm fyrir kynferðisbrot árið 2008 og var handtekinn vegna gruns um mansal og kynferðisbrot árið 2019. Brende var áður utanríkisráðherra Noregs frá 2013 til 2017. Þá tók hann við forsæti Alþjóðaefnahagsráðsins. Alois Zwinggi, framkvæmdastjóri WEF, tekur við sem starfandi forseti og forstjóri þess. Epstein-skjölin svonefndu hafa valdið miklum usla í Noregi. Lögreglan rannsakar nú Þorbjörn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra og framkvæmdastjóra Evrópuráðsins, eftir uppljóstranir úr skjölunum og orðspor norsku konungsfjölskyldunnar beið hnekki vegna vinaþels Mette-Marit krónprinsessu og Epstein. Mál Jeffrey Epstein Noregur Tengdar fréttir Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Michelle Licata var sextán ára nemandi við Royal Palm Beach High School þegar vinkona hennar sendi henni skilaboð í tíma, skömmu fyrir jól árið 2004. Hún spurði hana hvort hún vildi vinna sér inn auka pening með því að nudda gamla menn. Licata sá fyrir sér að veita mönnum nudd á einhvers konar heilsustofnun eða hjúkrunarheimili og sagði já; hana langaði til að geta gefið öllum í fjölskyldunni sinni smá jólagjöf. Þegar vinkonan sótti Licata einn daginn var áfangastaður þeirra hins vegar hvorki spa eða heimili fyrir aldraða, heldur glæsivilla Jeffrey Epstein við 358 El Brillo Way, á Palm Beach í Flórída. 22. febrúar 2026 20:02 Jagland ákærður fyrir spillingu Þorbjörn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, var ákærður fyrir spillingu og húsleit gerð á heimili hans í morgun. Hann vildi ekki tjá sig við fjölmiðla en fjallað hefur verið um tengsl Jagland við Jeffrey Epstein, bandaríska barnaníðinginn, undanfarna daga. 12. febrúar 2026 13:22 Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins Norsk yfirvöld hafa opnað rannsókn gagnvart áhrifamiklum fyrrverandi sendiherra og eiginmanni hennar vegna meintrar grófrar spillingar. Rannsókn efnahagsbrotadeildar norsku lögreglunnar (Økokrim) á rætur að rekja til sambands þeirra við Jeffrey Epstein en Mona Juul er grunuð um spillingu í starfi í utanríkisráðuneytinu og Terje Rød-Larsen, eiginmaður hennar, er grunaður um aðkomu að þeirri spillingu. 9. febrúar 2026 14:28 Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Norskir fjölmiðlar hafa í morgun birt myndir af Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú Íslands, með þeim Mette-Marit, norskri krónprinsessu, og Ghislaine Maxwell, fyrrverandi aðstoðarkonu og um tíma kærustu Jeffreys Epstein. 6. febrúar 2026 11:34