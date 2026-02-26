Gugga fer í fyrirtækjarekstur

GIG ehf. nefnist nýtt félag sem útvarpsstjarnan og áhrifavaldurinn Guðrún Svava Egilsdóttir, eða Gugga í gúmmíbát, hefur stofnað.
Frá þessu er greint í lögbirtingarblaðinu. Þar segir að Guðrún sitji ein í stjórn félagsins, sem sé til húsa í Hafnarfirði. Varamaður í stjórn er faðir hennar, Egill Þorsteinsson.
Félagið var skráð 10. febrúar en auglýsing birtist í lögbirtingablaðinu í dag. Þar segir enn fremur að tilgangur félagsins sé auglýsingastarfsemi. Fleira kemur ekki fram.
Hin 22 ára Guðrún Svava er höfuðpersónan í raunveruleikaþáttunum Gugga fer á djammið sem sýndir eru á Vísi. Auk þess stýra þau Patrekur Jaime þætti á FM957.