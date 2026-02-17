Skoðun

Tæki­færi til að minnka þörf á hjúkrunarrýmum

Guðlaugur Eyjólfsson skrifar

Á sama tíma og við leitum leiða til að fjölga hjúkrunarrýmum þurfum við einnig lausnir sem minnka þörf á hjúkrunarrýmum í framtíðinni.

Alzheimersamtökin reka Seigluna, sem er úrræði ætlað einstaklingum á fyrstu stigum heilabilunar. Í Seiglunni er lögð áhersla á að tryggja líkamlega, vitræna og félagslega virkni þjónustuþega, sem rannsóknir hafa sýnt fram á að geti hægt á framgangi sjúkdómsins, minnkað einkenni og aukið lífsgæði.

Í dag sækja um 50 einstaklingar þjónustu í Seiglunni og eru yfir 100 einstaklingar á biðlista eftir plássi. Á meðan þau bíða missa þau hratt færni og hafa því fyrr þörf fyrir hjúkrunarrými og í lengri tíma.

Tryggja þarf fjármagn til þess að opna annað úrræði líkt og Seiglan sem allra fyrst, því til viðbótar við þau auknu lífsgæði þeirra sem sækja Seigluna og aðstandenda þeirra, er ávinningurinn samfélagslega mikill. Með úrræðum eins og Seiglunni styttum við þann tíma sem einstaklingar með heilabilun hafa þörf fyrir hjúkrunarrými.

Einn mánuður í hjúkrunarrými kostar jafn mikið og 12 mánuðir í Seiglunni fyrir hvern einstakling. Fjárhagslegur ávinningur samfélagsins er því borðleggjandi og augljós!

Höfundur er framkvæmdastjóri Alzheimersamtakanna.

Eldri borgarar Hjúkrunarheimili

