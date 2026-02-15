Samgöngumál á Suðurlandi Þórir N. Kjartansson Vík skrifar 15. febrúar 2026 21:32 Nú liggur fyrir Alþingi og Umhverfis og Samgöngunefnd ný samgönguáætlun. Fyrir mig og marga fleiri Sunnlendinga sem höfum áhuga á bættum og öruggari samgöngum eru það mikil vonbrigði að engin verk sem kveður að skuli vera á áætlun á svæðinu allt frá Ölfusá og austur í Hornafjörð á fyrsta hluta áætlunarinnar. Það eru 400 km frá Selfossi til Hafnar í Hornafirði, án hafna og flugvalla, sem hægt er að kalla því nafni og þarf því algerlega að treysta á vegina til allra flutninga að og frá. Svæði sem nánast er heill landsfjórðungur og auk þess sá hluti landsins og hringvegarins sem er með langsamlega mestu umferðina á lítið sem ekkert að gera í nýframkvæmdum næstu 5-6 árin. Óhjákvæmilegt er að líta til þess að ekkert viðlíka stórt svæði á landinu þarf að byggja alla fólks og vöruflutninga eingöngu á samgöngum á landi sem þá um leið er undirstaða alls atvinnulífs þeirra byggða sem hér um ræðir. Göng undir Reynisfjall, sem lengi hafa verið til umræðu og eru ekki nema rúmlega kílómeters löng ásamt 11 km aðliggjandi láglendisvegi á sléttu og tiltölulega góðu landi væru gríðarleg samgöngubót. Á þetta borðleggjandi mál er lítt eða ekki minnst í nýju áætluninni, sem er hreint með ólíkindum. Á þessu væri hægt að byrja með stuttum fyrirvara. Veglínan löngu komin inn á aðalskipulag Mýrdalshrepps og talsverðum rannsóknum ásamt umhverfismati lokið. Þessi göng myndu taka af einn hættulegasta kafla hringvegarins, þ.m.t. 5 km. kafla um erfiðar brekkur og svæði sem alþekkt er fyrir miklar og hættulegar vindhviður og vetrarfærð, þar sem ótaldir bílar hafa fokið út af veginum á liðnum árum. Þá má einnig nefna hættu af grjóthruni úr hamrabeltum Reynisfjalls, eins og nýleg dæmi sanna. Óhætt er að segja að hjá atvinnubílstjórum sé þetta illræmdasti kafli vegarins allar götur frá Kömbum austur á Reyðarfjörð. Um þennan illviðrakafla eru t.d. skólabörnin í Mýrdalnum keyrð alla virka daga vetrarins að og frá skóla. Yrði af þessari framkvæmd myndu umferðartafir vegna vegalokana minnka stórlega eins og kemur fram í skýrslu Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri um gagnsemi og arðsemi jarðgangna en þar má sjá að vetrarlokanir á þessum kafla sem göngin myndu taka af, eru næstur á eftir vetrarlokunum um Öxnadalsheiði á árabilinu 2010-2020. Þá myndi þessi framkvæmd flytja veginn í útjaðar Víkurþorps en nú fer þjóðvegurinn í gegnum mitt þorpið en sumarumferð þar getur náð allt að 7000 bílum á sólarhring. Þar hefur oft legið við alvarlegum slysum á undanförnum árum. Skrifari þessa pistils er félagi í áhugamannahópi um bættar samgöngur í Mýrdal. Samgöngubætur sem myndu koma til góða öllum þeim sem leið eiga um Suðurlandið ásamt öllum suð-austurhluta landsins allt til Egilsstaða. Þarna er allt að vinna en litlu sem engu fórnað á móti. Í þessum áhugahópi eru heimamenn sem gjörþekkja aðstæður af eigin raun yfir langt árabil. Þar eru t.d. fyrrverandi vöruflutninga og fólksflutningabílstjórar, skólabílstjórar, f.v. lögregluvarðstjóri og f.v. yfirverkstjóri Vegagerðarinnar í Vík. Að óreyndu trúum við ekki öðru en að þingmenn Suðurkjördæmis knýi fram í meðförum þingsins, breytingar á þessari samgönguáætlun í þá veru að gera hlut kjördæmisins meiri en þar er lagt upp með. Höfundur er félagi í áhugamannahópi um bættar samgöngur í Mýrdal. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Mýrdalshreppur Mest lesið Vegatollar Borgarlínu - Refsiaðgerð gegn venjulegu fólki Sigfús Aðalsteinsson,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson Skoðun Að fljóta sofandi að feigðarósi í boði Viðskiptaráðs Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Lilja er Framsókn Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Hjúkrunarrýmum fækkaði árin 2019-2024 - miðað við fjölgun aldraðra Alma D. Möller Skoðun Ein ást Dagur Fannar Magnússon Skoðun Forsætisráðherra fjarlægist atvinnulífið Bergþór Ólason Skoðun Íslenska bótakerfið er orðið aðdráttarafl Lárus Guðmundsson Skoðun „Þá er Ísland eina landið í heiminum þar sem læknar veita ekki dánaraðstoð” Ingrid Kuhlman Skoðun Reykjavík er hvorki gjaldþrota né ofurþétt Guðni Freyr Öfjörð Skoðun Ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð Sandra B. Franks Skoðun Skoðun Skoðun Innrás og forsetarán í Venesúela – hvað tekur við? Gylfi Páll Hersir: skrifar Skoðun Hjúkrunarrýmum fækkaði árin 2019-2024 - miðað við fjölgun aldraðra Alma D. Möller skrifar Skoðun Lilja er Framsókn Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Forsætisráðherra fjarlægist atvinnulífið Bergþór Ólason skrifar Skoðun Að fljóta sofandi að feigðarósi í boði Viðskiptaráðs Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Traust, trúverðugleiki og heilindi Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir skrifar Skoðun Er Reykjavík virkilega dreifð? Gögn segja annað Finnur Hrafn Jónsson skrifar Skoðun Vegatollar Borgarlínu - Refsiaðgerð gegn venjulegu fólki Sigfús Aðalsteinsson,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson skrifar Skoðun Við styðjum kollega okkar á bráðamóttöku Landspítalans! Guðrún Árný Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Byggjum upp færni til sjálfsstæðrar búsetu – ekki bara hjúkrunarheimili Gunnlaugur Már Briem skrifar Skoðun Reykjavík er hvorki gjaldþrota né ofurþétt Guðni Freyr Öfjörð skrifar Skoðun Tryggjum orkuskipti og almannahag Stefán Jón Haftein,Oddný Harðardóttir skrifar Skoðun Útverðir góðmennskunnar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Jöfn tækifæri barna, betra samfélag og bjartari framtíð Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar Skoðun Veljum sterkan leiðtoga Aron Ólafsson skrifar Skoðun Heilbrigðisráðherra. Nú er mál að linni, aftur Halldór Víglundsson: skrifar Skoðun Þrenging gatna þrýstir umferð inn í hverfin Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Með greinargerðum skal land byggja? Konráð S. Guðjónsson skrifar Skoðun „Þá er Ísland eina landið í heiminum þar sem læknar veita ekki dánaraðstoð” Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Samfélagið virkar þegar við erum tengd Brynja Ragnarsdóttir skrifar Skoðun Við höldum áfram að gera Ísland öruggara Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Eitrað bræðralag – hver tapar og hver græðir? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Ein ást Dagur Fannar Magnússon skrifar Skoðun Netverslun með áfengi: framgangur frelsis eða ógn við lýðheilsu? Jóhanna Pálsdóttir ,Hákon Skúlason skrifar Skoðun Rósa Guðbjartsdóttir alþ.maður um mannfjandsamlegar stefnur Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Ætlum við að skjóta fyrst og spyrja svo? Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Hvar er best að búa? Tækifæri fyrir frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningum Hildur Helgadóttir,Margrét Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Atvinnulífið og framtíðin Auður Hrefna Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Börnin okkar – barnvænt samfélag? Björk Jónsdóttir skrifar Skoðun Gervigreind og gagnrýnin hugsun Bryngeir Valdimarsson skrifar Sjá meira