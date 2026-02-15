Skoðun

Sam­göngu­mál á Suður­landi

Þórir N. Kjartansson Vík skrifar

Nú liggur fyrir Alþingi og Umhverfis og Samgöngunefnd ný samgönguáætlun. Fyrir mig og marga fleiri Sunnlendinga sem höfum áhuga á bættum og öruggari samgöngum eru það mikil vonbrigði að engin verk sem kveður að skuli vera á áætlun á svæðinu allt frá Ölfusá og austur í Hornafjörð á fyrsta hluta áætlunarinnar. Það eru 400 km frá Selfossi til Hafnar í Hornafirði, án hafna og flugvalla, sem hægt er að kalla því nafni og þarf því algerlega að treysta á vegina til allra flutninga að og frá. Svæði sem nánast er heill landsfjórðungur og auk þess sá hluti landsins og hringvegarins sem er með langsamlega mestu umferðina á lítið sem ekkert að gera í nýframkvæmdum næstu 5-6 árin. Óhjákvæmilegt er að líta til þess að ekkert viðlíka stórt svæði á landinu þarf að byggja alla fólks og vöruflutninga eingöngu á samgöngum á landi sem þá um leið er undirstaða alls atvinnulífs þeirra byggða sem hér um ræðir. Göng undir Reynisfjall, sem lengi hafa verið til umræðu og eru ekki nema rúmlega kílómeters löng ásamt 11 km aðliggjandi láglendisvegi á sléttu og tiltölulega góðu landi væru gríðarleg samgöngubót. Á þetta borðleggjandi mál er lítt eða ekki minnst í nýju áætluninni, sem er hreint með ólíkindum. Á þessu væri hægt að byrja með stuttum fyrirvara. Veglínan löngu komin inn á aðalskipulag Mýrdalshrepps og talsverðum rannsóknum ásamt umhverfismati lokið. Þessi göng myndu taka af einn hættulegasta kafla hringvegarins, þ.m.t. 5 km. kafla um erfiðar brekkur og svæði sem alþekkt er fyrir miklar og hættulegar vindhviður og vetrarfærð, þar sem ótaldir bílar hafa fokið út af veginum á liðnum árum. Þá má einnig nefna hættu af grjóthruni úr hamrabeltum Reynisfjalls, eins og nýleg dæmi sanna. Óhætt er að segja að hjá atvinnubílstjórum sé þetta illræmdasti kafli vegarins allar götur frá Kömbum austur á Reyðarfjörð. Um þennan illviðrakafla eru t.d. skólabörnin í Mýrdalnum keyrð alla virka daga vetrarins að og frá skóla. Yrði af þessari framkvæmd myndu umferðartafir vegna vegalokana minnka stórlega eins og kemur fram í skýrslu Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri um gagnsemi og arðsemi jarðgangna en þar má sjá að vetrarlokanir á þessum kafla sem göngin myndu taka af, eru næstur á eftir vetrarlokunum um Öxnadalsheiði á árabilinu 2010-2020. Þá myndi þessi framkvæmd flytja veginn í útjaðar Víkurþorps en nú fer þjóðvegurinn í gegnum mitt þorpið en sumarumferð þar getur náð allt að 7000 bílum á sólarhring. Þar hefur oft legið við alvarlegum slysum á undanförnum árum. Skrifari þessa pistils er félagi í áhugamannahópi um bættar samgöngur í Mýrdal. Samgöngubætur sem myndu koma til góða öllum þeim sem leið eiga um Suðurlandið ásamt öllum suð-austurhluta landsins allt til Egilsstaða. Þarna er allt að vinna en litlu sem engu fórnað á móti. Í þessum áhugahópi eru heimamenn sem gjörþekkja aðstæður af eigin raun yfir langt árabil. Þar eru t.d. fyrrverandi vöruflutninga og fólksflutningabílstjórar, skólabílstjórar, f.v. lögregluvarðstjóri og f.v. yfirverkstjóri Vegagerðarinnar í Vík. Að óreyndu trúum við ekki öðru en að þingmenn Suðurkjördæmis knýi fram í meðförum þingsins, breytingar á þessari samgönguáætlun í þá veru að gera hlut kjördæmisins meiri en þar er lagt upp með.

Höfundur er félagi í áhugamannahópi um bættar samgöngur í Mýrdal. 

Mýrdalshreppur

Ein ást

Dagur Fannar Magnússon skrifar

