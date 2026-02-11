Ofbeldi MAST - Opið bréf til atvinnuvegaráðherra Árni Stefán Árnason skrifar 11. febrúar 2026 08:46 Hæstvirti atvinnuvegaráðherra. Fyrir ekki svo alls fyrir löngu sagði samstarfsráðherra þinn í ríkisstjórn að hennar fyrsta verk yrði, kæmist hún til valda, að leggja dýravelferðarsvið MAST niður. Þar gagnrýndi hún réttilega MAST fyrir aðgerðarleysi. Nú hafa mál skipast á annan hátt. Stofnunin er farin að sýna dýraeigendum ofbeldi og valdníðslu. Hún grípur hvert einasta tækifæri til aðgerða langt umfram meðalhófsreglu stjórnsýslulaga. Aukinheldur er stofnunin treg til svara og röksemda sem bendir til þess að dr. Hrönn og undirmenn hennar séu alls ekki starfi sínu vaxin. Þetta er farið að valda mörgum dýraeigendum verulegum miska án þess að þeir hafi vegið að 1. gr. laga um velferð dýra. Stjórn og þekkingarleysi MAST á grundvallaratriðum lögfræði og stjórnsýslu virðist fyrir neðan beltisstað. Stofnunin veitir þung högg án röksemda. Fyrir ekki svo alls fyrir löngu gaf og Ríkisendurskoðandi út skýrslu um starfshætti MAST. Skýrslan er hlaðin þungum ákúrum um starfshætti MAST. Dr. Hrönn Jörundsdóttir forstjóri MAST hefur verið ábyrg fyrir starfsháttum MAST frá árinu 2020. Frá þeim tíma hefur lögbundnu hlutverki MAST við eftirlit með dýravelferð farið verulega aftur í þeim skilningi að vegið er að sumum dýraeigendum með verulegu ofbeldi sem felst í einelti og valdníðslu sem er ekki samboðið stofnun undir þinn stjórn í réttarríki. Ég þekki mjög vel og líklega betur en flestir aðrir til þessara mála eftir að hafa gert úttekt á réttaráhrifum og framkvæmd dýraverndarlaga frá upphafi í ritun meistararitgerðar í lagadeild háskólans í Reykjavík fyrir röskum áratug. Starfsháttum MAST í stjórnsýslulegum skilningi hefur farið verulega aftur og vega þeir ítrekað með heimskulegu skipuriti að aðilum sem MAST sækir að. Þekking og geta lagasviðs MAST er mjög gagnrýniverð og meðferð stjórnsýslumála vegna dýravelferðar vekur undrun. Um það hef ég þegar sent þér rafpóst og rökstuðning. Brýn þörf er á, hæstvirti atvinnuvegaráðherra, að þú farir í saumana á þessari stofnun. Ég ætla ekki að hafa mál mitt lengra. Tilgangur þessara skrifa er að ná athygli þinni um þessa stofnun sem er stjórnlaus. Höfundur er dýraverndarlögfræðingur. 