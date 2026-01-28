Fyrr í dag birtist á Vísi grein frá frambjóðanda í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ varðandi urðun í Álfsnesi. Frambjóðendum í prófkjörum hleypur oft kapp í kinn og ekkert við það að athuga. En í viðkomandi grein koma fram alvarlegar rangfærslur varðandi urðun í Álfsnesi sem nauðsynlegt er að leiðrétta strax.
Undir forystu núverandi meirihluta hefur verið staðið fast á hagsmunum bæjarfélagsins gagnvart urðun í Álfsnesi. Þrátt fyrir að Mosfellsbær eigi einungis 5% hlut í byggðasamlaginu SORPU hefur bæjarfélagið beitt sér af festu – og með árangri.
Með breytingum á eigendasamkomulagi SORPU, sem gert var í haustið 2023, átti Mosfellsbær ríkan þátt í að knýja fram skilyrðislaust bann við að urða lyktarsterkan úrgang. Í kjölfarið var öll lífræn urðun bönnuð frá og með árinu 2024. Það sem eftir stendur til ársins 2030 er eingöngu óvirkur, ólífrænn og lyktarlaus úrgangur og magn hans hefur dregist verulega saman. Í upphafi kjörtímabilsins voru 68.000 tonn úrgangs án steinefna urðuð í Álfsnesi en árið 2025 var magnið komið niður í rétt rúm 5.000 tonn.
En því miður gerist það enn stöku sinnum að lykt gýs upp sem íbúar Mosfellsbæjar, m.a. í Leirvogstungu eins og frambjóðandinn nefnir, verða varir við. Sú lykt sem stafar frá urðunarstaðnum kemur frá þeim lífræna úrgangi sem urðaður var á árum áður. Með sömu röksemdafærslu og frambjóðandinn notar má segja að lyktin sé þá í boði fyrri meirihluta sjálfstæðismanna.
Hvað varðar athugasemd um starfsleyfið sem gildir til ársins 2035 þá er frá því að segja að Sorpa óskaði eftir breytingum á starfsleyfi til ársins 2030 eins og viðauki við eigendasamkomulagið hljóðaði upp á. Umhverfis- og orkustofnun vildi hins vegar halda gildistímanum óbreyttum til ársins 2035 enda ljóst að starfsemi í tengslum við Álfsnes heldur áfram í 30 ár lögum samkvæmt eftir að hætt verður að urða óvirkan úrgang á staðnum.
Hvað varðar eftirlit með mengunarvörnum í Álfsnesi þá var sett á fót sameiginleg verkefnisstjórn Sorpu og Mosfellsbæjar um urðunarstaðinn árið 2023. Verkefnisstjórnin fundar 4-6 sinnum á ári. Reynslan af þessum samráðsvettvangi er mjög góð þar sem brugðist hefur verið við þeim kvörtunum og ábendingum sem Mosfellsbær hefur sett fram. Öllum ásökunum um að meirihluti Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar hafi sofið á verðinum er vísað á bug og bent á að öll Sorpumálefni sem hafa komið til kasta bæjarstjórnar og bæjarráðs hafa verið afgreidd með öllum greiddum atkvæðum, þar á meðal atkvæðum sjálfstæðismanna.
Þetta eru í afar stuttu máli staðreyndirnar um urðun í Álfsnesi sem ekki ætti að urða yfir.
Höfundur er bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ.
