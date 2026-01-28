Ekki urða yfir okkur Brynja Hlíf Hjaltadóttir skrifar 28. janúar 2026 12:00 Í 30 ár hefur úrgangur frá höfuðborgarsvæðinu og víðar að verið urðaður á Álfsnesi á Kjalarnesi. Landið er í eigu Reykjavíkurborgar og blasir við Mosfellingum og stórum hluta Reykjavíkur. Urðunarstaðurinn hefur verið Mosfellingum til mikilla ama og löngu orðið tímabært að loka urðunarstaðnum á Álfsnesi. Eigendasamkomulag um lokun Urðunarstaðurinn á Álfsnesi er rekinn af Sorpu byggðasamlagi en Sorpa er eigu sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þ.e. Reykjavíkur sem er um 60% eigandi, Kópavogs 14%, Hafnarfjarðar 12%, Garðabæjar 6,7%, Mosfellsbæjar sem á 4,4% hlut og Seltjarnarness 1,9%. Árið 2013 skrifuðu allir þáverandi bæjarstjórar og fulltrúi Reykjavíkur undir eigendasamkomulag þess efnis að hætt yrði að urða á Álfsnesi og gas – og jarðgerðarstöð yrði byggð til að meðhöndla lífrænan úrgang samkvæmt lögum. Þetta samkomulag var gert að frumkvæði Mosfellsbæjar. Erfiðlega gekk að finna nýjan urðunarstað og frá árinu 2022 hefur ekkert gerst í þeim málum. Því miður hefur núverandi meirihluti í bæjarstjórn Mosfellsbæjar lítið hafti sig frammi við að sporna við áframhaldandi urðun á Álfsnesi. Á meðan Mosfellsbær þegir verður urðað áfram þegjandi og hljóðlaust. Áfram urðað í 10 ár og enn á að bæta í Barátta okkar Mosfellinga fram til ársins 2022 snérist um úrbætur á Álfsnesi og síðast en ekki síst að loka á urðun á þessu svæði. Þessar raddir þögnuðu undir stjórn núverandi meirihluta í Mosfellsbæ. Nú hefur verið skrifað undir áframhaldandi urðun í 10 ár í viðbót og berast fréttir um að auka eigi enn frekar það magn sem má urða. Þetta verður að stöðva en til þess þarf kjark og áræðni. Ekki sofna á verðinum Áratuga barátta Mosfellinga lengst framan af skilaði þó einhverjum árangri t.d. um að minnka magnið sem má urða og fá önnur sveitarfélög til að taka þátt í frekar aðgerðum á svæðinu. Ef við Mosfellingar berjumst ekki áfram verður urðað yfir okkur. Sem íbúi í Leirvogstungunni með“ ilminn“ frá Álfsnesi á fallegum sumarkvöldum og tilheyrandi óþægindum frá urðunarstaðnum segi ég stopp. Urðunarstaðnum á Álfsnesi verður að loka. Æ oftar heyrast kunnuglegar raddir um að urða meira og að ódýrast sé að moka úrgangi í holu á Álfsnesi. Við Mosfellingar verðum að berjast fyrir lokun urðunarstaðarins því það mun enginn gera það fyrir okkur. Það er ekki í boði lengur að sofa á verðinum líkt og núverandi meirihluti hefur gert sl. fjögur ár með tilheyrandi þakklæti hinna sveitarfélaganna yfir því að ekkert heyrist frá Mosfellsbæ. Við það verður ekki unað mikið lengur. Höfundur er frambjóðandi í 5. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mosfellsbær Mest lesið Jöfn tækifæri og sterkari skólar Birna Gunnlaugsdóttir Skoðun Tími til að breyta: Lóðaskortur og skipulagsleysi hækkar íbúðaverð Aðalsteinn Leifsson Skoðun Fyllerí eru hættuleg Hjalti Már Björnsson Skoðun Fimm rangfærslur um Byrjendalæsi Gunnar Gíslason,Guðmundur Engilbertsson,Jenný Gunnbjörnsdóttir ,Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir,Rannveig Oddsdóttir,Rúnar Sigþórsson Skoðun Fimm ástæður fyrir því að fullyrðing dómsmálaráðherra er röng Askur Hrafn Hannesson,Margrét Rut Eddudóttir Skoðun Ég er tilbúinn! Birkir Snær Brynleifsson Skoðun Ekki urða yfir okkur Brynja Hlíf Hjaltadóttir Skoðun Fjarnám – við erum tilbúin, hvar eruð þið? Brynhildur Jónsdóttir,Sandra Sigurðardóttir Skoðun Lífið er soðin ýsa Björg Magnúsdóttir Skoðun Óeðlilegu afskipti Hönnu Katrínar Jón Kaldal Skoðun Skoðun Skoðun Markmið: Fullkomnasta heilbrigðisþjónusta sem tök eru á að veita Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Hættum að tala niður til barna og ungmenna Ómar Bragi Stefánsson skrifar Skoðun Ekki urða yfir okkur Brynja Hlíf Hjaltadóttir skrifar Skoðun Nei elskan, við eigum hlutfall af heildarlaxamagni heima Þorgerður María Þorbjarnardóttir skrifar Skoðun Æska mótar lífið – lærdómar af einstæðri langtímarannsókn Gestur Valgarðsson skrifar Skoðun Miðstýring sýslumanns Íslands Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Fimm ástæður fyrir því að fullyrðing dómsmálaráðherra er röng Askur Hrafn Hannesson,Margrét Rut Eddudóttir skrifar Skoðun Fjarnám – við erum tilbúin, hvar eruð þið? Brynhildur Jónsdóttir,Sandra Sigurðardóttir skrifar Skoðun Óeðlilegu afskipti Hönnu Katrínar Jón Kaldal skrifar Skoðun Fyllerí eru hættuleg Hjalti Már Björnsson skrifar Skoðun Jöfn tækifæri og sterkari skólar Birna Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Frá biðlistum til raunhæfra lausna - Félagsbústaðir fyrr og nú Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Ævintýri á slóðum Vesturfara Karítas Hrundar Pálsdóttir skrifar Skoðun Ég er tilbúinn! Birkir Snær Brynleifsson skrifar Skoðun Lífið er soðin ýsa Björg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Fimm rangfærslur um Byrjendalæsi Gunnar Gíslason,Guðmundur Engilbertsson,Jenný Gunnbjörnsdóttir ,Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir,Rannveig Oddsdóttir,Rúnar Sigþórsson skrifar Skoðun Hagur okkar allra Sigurjón Þórðarson skrifar Skoðun Tími til að breyta: Lóðaskortur og skipulagsleysi hækkar íbúðaverð Aðalsteinn Leifsson skrifar Skoðun Hagur barnsins er leiðarljós að betra samfélagi Heiðdís Geirsdóttir,Orri Hlöðversson skrifar Skoðun Persónuvernd – hvert stefnum við? Helga Þórisdóttir skrifar Skoðun Eru mannréttindi martröð? Þórarinn Snorri Sigurgeirsson skrifar Skoðun Hvað er velsældarhagkerfið? Kristín Vala Ragnarsdóttir,Ásgeir Brynjar Torfason,Brynhildur Davíðsdóttir,Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,Silja Elvarsdóttir skrifar Skoðun Deilan sem afhjúpar tómarúm í vísindum Hafró Svanur Guðmundsson,Altair Agmata skrifar Skoðun Læsisátök Meyvant Þórólfsson skrifar Skoðun Eru opinberir starfsmenn ekki íbúar? Liv Åse Skarstad skrifar Skoðun Lesskilningur, lesblinda og lýðræðið Guðmundur S. Johnsen skrifar Skoðun Erfðafjárskattur og kynslóðaskipti - Erþaðþáskattur? Helgi Már Jósepsson,Cristina Cretu skrifar Skoðun Lausnin er bland í poka Hlédís M. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Börnin okkar: Umhyggja og framfarir Ástþór Ólafsson skrifar Skoðun Hvað er verið að mæla? Elliði Vignisson skrifar Sjá meira