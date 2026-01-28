Skoðun

Ekki urða yfir okkur

Brynja Hlíf Hjaltadóttir skrifar

Í 30 ár hefur úrgangur frá höfuðborgarsvæðinu og víðar að verið urðaður á Álfsnesi á Kjalarnesi. Landið er í eigu Reykjavíkurborgar og blasir við Mosfellingum og stórum hluta Reykjavíkur. Urðunarstaðurinn hefur verið Mosfellingum til mikilla ama og löngu orðið tímabært að loka urðunarstaðnum á Álfsnesi.

Eigendasamkomulag um lokun

Urðunarstaðurinn á Álfsnesi er rekinn af Sorpu byggðasamlagi en Sorpa er eigu sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þ.e. Reykjavíkur sem er um 60% eigandi, Kópavogs 14%, Hafnarfjarðar 12%, Garðabæjar 6,7%, Mosfellsbæjar sem á 4,4% hlut og Seltjarnarness 1,9%. Árið 2013 skrifuðu allir þáverandi bæjarstjórar og fulltrúi Reykjavíkur undir eigendasamkomulag þess efnis að hætt yrði að urða á Álfsnesi og gas – og jarðgerðarstöð yrði byggð til að meðhöndla lífrænan úrgang samkvæmt lögum. Þetta samkomulag var gert að frumkvæði Mosfellsbæjar. Erfiðlega gekk að finna nýjan urðunarstað og frá árinu 2022 hefur ekkert gerst í þeim málum.

Því miður hefur núverandi meirihluti í bæjarstjórn Mosfellsbæjar lítið hafti sig frammi við að sporna við áframhaldandi urðun á Álfsnesi. Á meðan Mosfellsbær þegir verður urðað áfram þegjandi og hljóðlaust.

Áfram urðað í 10 ár og enn á að bæta í

Barátta okkar Mosfellinga fram til ársins 2022 snérist um úrbætur á Álfsnesi og síðast en ekki síst að loka á urðun á þessu svæði. Þessar raddir þögnuðu undir stjórn núverandi meirihluta í Mosfellsbæ. Nú hefur verið skrifað undir áframhaldandi urðun í 10 ár í viðbót og berast fréttir um að auka eigi enn frekar það magn sem má urða. Þetta verður að stöðva en til þess þarf kjark og áræðni.

Ekki sofna á verðinum

Áratuga barátta Mosfellinga lengst framan af skilaði þó einhverjum árangri t.d. um að minnka magnið sem má urða og fá önnur sveitarfélög til að taka þátt í frekar aðgerðum á svæðinu. Ef við Mosfellingar berjumst ekki áfram verður urðað yfir okkur.

Sem íbúi í Leirvogstungunni með“ ilminn“ frá Álfsnesi á fallegum sumarkvöldum og tilheyrandi óþægindum frá urðunarstaðnum segi ég stopp. Urðunarstaðnum á Álfsnesi verður að loka. Æ oftar heyrast kunnuglegar raddir um að urða meira og að ódýrast sé að moka úrgangi í holu á Álfsnesi. Við Mosfellingar verðum að berjast fyrir lokun urðunarstaðarins því það mun enginn gera það fyrir okkur. Það er ekki í boði lengur að sofa á verðinum líkt og núverandi meirihluti hefur gert sl. fjögur ár með tilheyrandi þakklæti hinna sveitarfélaganna yfir því að ekkert heyrist frá Mosfellsbæ. Við það verður ekki unað mikið lengur.

Höfundur er frambjóðandi í 5. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ.

