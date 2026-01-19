Jafnréttismál eru ekki afmörkuð við einstaka hópa eða málaflokka heldur grunnforsenda réttláts, heilbrigðs og öflugs samfélags. Í samfélagi sem er byggt á gildum jafnréttis lifir fólk lengur, er heilsuhraustara og arður þjóðarbúsins meiri. Það hefur verið mikið bakslag í jafnréttismálum undanfarin misseri og því er mikilvægt að vera stöðugt að minna á þau, iðka jafnrétti og standa vörð um það. Reykjavíkurborg er stór vinnustaður og mikilvægur þjónustuaðili og ber því sérstaka ábyrgð á að vera fyrirmynd í jafnrétti kynja, inngildingu og baráttu gegn mismunun, bæði í allri starfsemi og þjónustu við borgarbúa.
Réttindi barna og fjölskyldna – jöfn tækifæri frá upphafi
Samfélag sem stendur með börnum frá upphafi byggir betri framtíð fyrir öll. Réttindi barna eru grundvallarmannréttindi. Börn eiga ekki aðeins rétt á vernd, heldur einnig á þátttöku, öryggi, vellíðan og raunverulegum tækifærum til að blómstra óháð bakgrunni, efnahag, fötlun, tungumáli, kyni eða fjölskyldugerð.
Barnvænt sveitarfélag
Ég vil að Reykjavík verði barnvænt sveitarfélag í reynd, þar sem sjónarmið barna eru formlega og kerfisbundið samþætt í ákvarðanatöku. Þótt skref hafi verið tekin í þessa átt þá þarf að festa barnvæna nálgun í sessi með skýrum ferlum, ábyrgð og eftirfylgni. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna á að vera lifandi rammi í stjórnsýslu borgarinnar enda er hann lögfestur á Íslandi.
Menningarbrúarsmiðir og forvarnarstarf
Öflugt samstarf heimila, skóla og samfélags er lykill að velferð barna. Það er mikilvægt að efla hlutverk menningarbrúarsmiða í skóla- og velferðarkerfinu. Þá er nauðsynlegt að tryggja markvissara samstarf við foreldra, sérstaklega foreldra með annað móðurmál en íslensku. Þannig styrkjum við þátttöku og tengsl nemenda, foreldra og skólans sem eru forsenda farsællar skólagöngu og félagslegrar inngildingar barna. Þá er brýnt að efla enn frekar íslenskukennslu fyrir nemendur sem eru með annað móðurmál.
Forvarnir gegn ofbeldi eru eitt mikilvægasta barnaverndarmál samfélagsins. Mér finnst mikilvægt að borgin geri enn betur í forvörnum gegn ofbeldi. Ég vil efla Jafnréttisskóla Reykjavíkurborgar sem lykilverkfæri í fræðslu, vitundarvakningu og uppbyggjandi forvarnastarfi í skólum og frístundastarfi.
Rýmri opnunartími leikskóla
Mér finnst mikilvægt að hafa rýmri opnunartíma á einhverjum leikskólum, til að mæta fjölbreyttum aðstæðum fjölskyldna, án þess að velferð barnsins sé sett til hliðar. Dvalartími barns á aldrei að vera of langur og ákvarðanir þurfa ávallt að taka mið af því hvað er barninu fyrir bestu.
Ókeypis í sund og Strætó fyrir börn
Hreyfing, samgöngur, menning og þátttaka í samfélaginu eiga ekki að vera munaður heldur eru forsenda góðrar heilsu, félagslegra tengsla og jafnra tækifæra. Börn til 18 ára aldurs ættu að fá ókeypis í Strætó og sund, þannig er verið að jafna aðgengi barna enn frekar að samgöngum og hreyfingu.
Barnamenningarhús og fjölskylduleikvöllur
Ég vil einnig efla menningar- og frístundatækifæri barna, meðal annars með því að koma á fót barnamenningarhúsi að norrænni fyrirmynd og þróa fjölskylduvæna innviði, svo sem fjölskylduleikvelli þar sem allar kynslóðir geta komið saman. Slík almenningsrými stuðla að inngildingu, sköpun, virkri samveru og efla fjölskyldu- og kynslóðatengsl. Rannsóknir sýna að samvera er einn mikilvægasti forvarnarþátturinn þegar kemur neikvæðri félagslegri hegðun barna og þar getum við gert enn betur – saman!
Höfundur er formaður borgarstjórnarflokks Samfylkingarinnar og gefur kost á sér í 3.-5. sæti í flokksvali Samfylkingarinnar sem fer fram 24. janúar nk.
https://ellencalmon.is/
