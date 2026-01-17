Ég er stolt úthverfamamma. Ég er alin upp í Breiðholti en bý í Rimahverfinu í Grafarvogi með manninum mínum og þremur ungum börn. Ég elska að búa í Grafarvogi! Hér eru göngustígar langt frá hraðri bílaumferð, úrval af leikvöllum og útivistarsvæðum, bókasafn með góðri barnadeild og frábærir leik- og grunnskólar. Samt finnst mér úthverfin oft vera útundan þegar kemur að grunnþjónustu, almenningssamgöngum og uppbyggingu.
Í Grafarvogi hef ég á fullorðinsaldri eignast fjölmarga vini – eitthvað sem ég átti ekki von á. Þetta er fólk í sömu stöðu og við maðurinn minn, með ung börn og sömu áskoranir. Við höfum kynnst í gegnum leikskóla og fótboltastarf barnanna okkar og nú skiptumst við á að grípa bolta fyrir hvert annað. Við foreldrarnir sækjum börn hvors annars, skutlum á æfingar og bjóðum í mat. Þetta nána samfélag hefur mér þótt dýrmætt og er fyrir mér einn helsti kosturinn við að búa í úthverfi. Ég vil efla úthverfin svo þau verði enn eftirsóknarverðari fyrir barnafjölskyldur að setjast að.
Það er auðvitað draumsýn margra Reykvíkinga, og þar á meðal mín, að geta lifað bíllausum lífsstíl. Lífsstíll okkar fjölskyldunnar er hins vegar langt frá því að vera bíllaus. Í fyrra vetur voru börnin okkar þrjú á sitthvorum leikskólanum. Þá var nánast ómögulegt fyrir okkur að nota almenningssamgöngur en við gerðum samt tilraun. Við þurftum oft að bíða í 30 mínútur í strætóskýli og jafnvel að taka fleiri en einn Strætó innan Grafarvogs. Eflum Strætó innan úthverfanna til að einfalda barnafjölskyldum lífið. Bætum leiðakerfi Strætó, fjölgum ferðunum og gerum Strætó ókeypis fyrir börn undir 18 ára.
Í Grafarvogi gerist það reglulega að snjómokstur situr á hakanum dögum saman. Stundum gleymist að slá túnin, salta vegina og halda við gangstéttunum. Í borgarstjórn þarf að vera fulltrúi úthverfanna sem tryggir að þessari grunnþjónustu sé einfaldlega sinnt. Þá stendur mönnun leikskóla ekki nægilega vel í Grafarvogi líkt og annars staðar í borginni. Ég átti góðan fund með leikskólastjóra sem sagði mér frá því að leikskólakennarar væru jafnvel sjálfir að greiða fyrir leikföng og gögn fyrir börnin til að mæta þörfum þeirra. Bætum starfsaðstæður í leikskólum með góðum aðbúnaði, betri hljóðvist og heilnæmu húsnæði. Fjölgum leiðum fyrir starfsfólk leikskóla að mennta sig í styttri tíma og hækka í launum. Þannig gerum við leikskóla að aðsóttari vinnustöðum og höldum betur í starfsfólk.
Foreldrar ungra barna kannast vel við að vera stundum föst heima með börnin. Þá skiptir máli að geta rölt með börnin í einhverja afþreyingu, helst þar sem maður hittir aðra foreldra eða fær að slaka örlítið á. Lokanir og langar vegalengdir geta flækt málið fyrir foreldra í úthverfum. Eflum mannlíf í úthverfum svo íbúar þeirra þurfi ekki að sækja sér afþreyingu til annarra hverfa. Sköpum hvata til að opna kaffihús og veitingastaði inni í hverfunum og bætum grænu svæðin með leikvöllum og gróðri. Höfum bókasafnið í Grafarvogi opið á sunnudögum!
Í úthverfunum felast tækifæri sem verður að sækja – og ég býð mig fram í prófkjöri Samfylkingarinnar þann 24. janúar til að gera akkúrat það! Gerum úthverfin að besta kostinum fyrir barnafjölskyldur, þar sem náttúra, náið samfélag, afþreying, góðar almenningssamgöngur og áreiðanleg grunnþjónusta mætast.
Höfundur er frambjóðandi í 3. sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningar í Reykjavík.
