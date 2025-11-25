Erlendar rætur: Hornsteinn framfara, ekki ógn Nichole Leigh Mosty skrifar 25. nóvember 2025 14:16 Óttinn við „útskiptin miklu“ er byggður á fáfræði – fjölbreytileiki er framtíðin. Ísland stendur á tímamótum. Umræðan um innflytjendur hefur oft verið lituð af ótta og misskilningi, sérstaklega þegar hugtök eins og „útskiptin miklu“ berast inn í orðræðuna. En hvað ef við horfum á fjölbreytileika sem styrk í stað ógnar? Inngilding og sameiginlegur ávinningur Ferð mín hingað hefur kennt mér að erlendar rætur eru ekki veikleiki heldur styrkur. Í heimi þar sem óttinn við „útskiptin miklu“ kyndir undir sundrungu verðum við að beina athyglinni að því sem skiptir máli: einingu, samvinnu og þeim tækifærum sem fjölbreytileiki skapar. Innflytjendur hafa gegnt lykilhlutverki í mótun efnahagsþróunar Íslands, þetta er óumdeilt. Innflytjendur munu halda áfram að móta framtíð Íslands, þetta er líka óumdeild. Samt glímum við við innviðaáskoranir sem eru ekki sök innflytjenda heldur afleiðing þess að stjórnvöld hafa ekki fylgt eftir þeirri efnahagslegu uppsveiflu sem vinnuafl innflytjenda hefur knúið. Á meðan auður safnast fyrir fáa, eru þarfir samfélagsins og kerfa (t.d. löggæslu, heilbrigðiskerfis, menntunar, og húsnæðismarkaðar) óuppfylltar. Dæmi frá heiminum: Hvað sýnir sagan? Bandaríkin: Fjölbreytileiki sem drifkraftur Bandaríkin eru oft talin land tækifæranna, en samt heyrist orðræða um ótta við að vera „útskipt“ af innflytjendum. Saga landsins sýnir hið gagnstæða: Innflytjendabylgjur hafa jafnan styrkt hagkerfið og aukið sjálfstraust þjóðarinnar. Járnbrautir voru byggðar af erlendum höndum og tæknigeirinn blómstrar þökk sé hæfu fólki hvaðanæva úr heiminum. Elon Musk, talinn ríkasti „bandaríski viðskiptamaðurinn“ er sjálfur innflytjandi. Þetta dæmi afhjúpar mótsögnina í óttanum við útskiptin – hvernig getur þjóð sem byggir á innflytjendum óttast það sem hefur verið hennar stærsti styrkur? Þýskaland: Gastarbeiter og endurreisn Eftir eyðileggingu seinni heimsstyrjaldar með „Gastarbeiter” áætluninni tók Þýskaland á móti verkafólki frá Suður-Evrópu og Tyrklandi sem gegndi lykilhlutverki í endurreisn þjóðarinnar. Í stað upplausnar styrkti þessi straumur hagvöxt og menningarskipti. Hugmyndin um „útskiptin miklu“ verður fáránleg þegar tekið er tillit til hvernig Þýskaland reis upp úr eyðileggingu, ekki þrátt fyrir innflytjendur heldur vegna innflytjenda. Kanada og Lúxemborg: Stefna og fjölbreytileiki Kanada notar punktakerfi til að laða að hæft fólk, kerfið viðurkennir færni og framlag og sýnir að innflytjendur fylla skörð á vinnumarkaði í stað þess að taka störf frá íbúum. Þetta er vitnisburður um jákvæð áhrif innflytjenda á hagkerfi og samfélög. Hræðsluáróður um atvinnumissi tekur ekki tillit til þess mikilvæga hlutverks sem innflytjendur gegna við að halda samfélaginu heilbrigðu, menntuðu og virku. Dreifing auðs og stöðug fjárfesting í innviðum fyrir alla segja meira um innflytjendamál en viðvera innflytjenda í landi. Lúxemborg, þar sem nær helmingur íbúa eru innflytjendur, er skýrt dæmi um hvernig fjölbreytileiki auðgar frekar en rýrir. Í stað þess að skapa ringulreið hefur þessi fjölbreytni byggt upp kraftmikið samfélag sem þrífst á samvinnu og gagnkvæmri virðingu. Þetta er lifandi vitnisburður um að fólksflutningar geta verið grunnur að sterkari þjóð, ekki orsök sundrungar. Ísland: Tími til að endurskrifa frásögnina Á Íslandi verðum við að hætta að líta á erlendar rætur sem ógn. Við þurfum að viðurkenna að innflytjendur eru ekki aðeins vinnuafl heldur hluti af menningu, samfélagi og framtíð landsins. Í landi sem er stolt af jafnrétti eru innflytjendakonur oft berskjaldaðar, hunsaðar og skildar eftir en sögur okkar eru öflugar og verðskulda að heyrast. Innviðavandamál og álag á kerfum okkar spretta af vanrækslu stjórnvalda til að þróa innviði í takt við hagvöxt sem innflytjendavinnuafl hefur knúið. Þetta er ekki spurning um „of marga innflytjendur“ heldur „of litla framtíðarsýn“. Við verðum að horfa á íslenska tungu og menningu sem fjársjóð — gjöf sem mikilvægt er að varðveita, efla og deila sem þjóð. Um er að ræða fjárfestingu sem Íslendingar munu aldrei sjá eftir. Að læra íslensku hefur opnað dyr fyrir mig og veitt mér aðgang að samfélags- og pólitískri þátttöku. Börnin mín, með blandaðan bakgrunn, tákna framtíð sem byggir á inngildingu, ekki einangrun. Framtíðin: Inngilding í stað ótta Hugmyndin um „útskiptin miklu“ er þröngsýn og byggir á fáfræði. Í stað þess að óttast breytingar ættum við að fagna þeim. Fjölbreytileiki er ekki ógn heldur hornsteinn framfara. Óttinn við útskiptin kann að ná fyrirsögnum og jafnvel viðbrögðum frá þeim sem sitja við vald og óttast það að missa vald. Að halda innflytjendum niðri og frá samfélaginu er ekki svar við þróun samfélag, sem er í raununni bara. aðgerðir sem munu kalla fram stöðnun, í merkingunni uppgjöf. Orðræða um framþróun og einingu er sú eina sem þarf að lyfta og á skilið að heyrast. Saman getum við byggt samfélag sem lítur á fjölbreytileika sem styrk og viðurkennir að erlendar rætur okkar séu ekki ógn heldur tækifæri og framtíðarmöguleiki. Höfundur er doktorsnemandi við Háskóla Íslands, leikskólastjóri og Íslendingur af bandarískum uppruna. 