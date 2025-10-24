Nýr íslenskur tölvuleikur um lífsgæðakapphlaupið Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. október 2025 13:36 Tíu starfsmenn Porcelain Fortress og skjáskot úr Walk of Life. Íslenska leikjafyrirtækið Porcelain Fortress gefur í dag út annan leik sinn, Walk of Life, á tölvuleikjaveitunni Steam. Spilarar leiksins þurfa að taka þátt í farsakenndu lífsgæðakapphlaupi hver við annan. Walk of Life er óbeint framhald af fyrri leik fyrirtækisins, No Time to Relax (ísl. Þetta reddast), sem gefinn var út árið 2019 og hefur selst í yfir 400 þúsund eintökum. Leikmenn þurfa að takast á við amstur dagsins, sækja um vinnu, feta menntaveginn og takast á við þær óvæntu uppákomur sem lífið hefur upp á að bjóða. Í lok leiksins eru stigin tekin saman þar sem greint er frá því hvaða leikmaður stóð sig best í lífinu. „Stemningin í hópnum er auðvitað rafmögnuð yfir þessum stóra degi,“ segir Ingólfur Vignir Ægisson, forstjóri Porcelain Fortress. „Við sönnuðum það með No Time to Relax að við getum gefið út skemmtilega leiki, og við ætlum okkur enn stærri hluti með Walk of Life,“ segir hann. Síðasta haust var greint frá því að Porcelain Fortress hefði tryggt sér fjárfestingu upp á þrjár milljónir Bandaríkjadala, eða um 410 milljóna króna, fyrir þróun á leiknum. Á bakvið fjárfestinguna voru Behold Ventures, Brunnur og Crowberry Capital. Í dag starfa tíu manns hjá Porcelain Fortress. Leikjavísir Mest lesið „Segið að ég sé samkynhneigður en ekki ljúga með hitt“ Lífið Hver er uppáhaldsbókin þín eftir Halldór Laxness? Menning Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Lífið Kim Kardashian greindist með heilagúlp Lífið Stjörnurnar þökkuðu Vigdísi Lífið Spila jólalög allan sólarhringinn fram að jólum Tónlist Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí Lífið Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Lífið Notaði ákveðinn mat til að hjálpa í krabbameinsmeðferðinni Lífið Sextíu fermetrar og fagurrautt Lífið Fleiri fréttir Nýr íslenskur tölvuleikur um lífsgæðakapphlaupið Battlefield 6: Gamli góði Battlefield er snúinn aftur Ghost of Yōtei: Einhver heimsins fallegasti leikur og skemmtilegur líka Borderlands 4: Læti og óreiða par excellence Prófaðu EVE Vanguard áður en hann kemur út Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Einn besti leikur PS2 öðlast nýtt líf Sjá meira