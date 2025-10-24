Leikjavísir

Nýr ís­lenskur tölvu­leikur um lífs­gæða­kapp­hlaupið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Tíu starfsmenn Porcelain Fortress og skjáskot úr Walk of Life.
Tíu starfsmenn Porcelain Fortress og skjáskot úr Walk of Life.

Íslenska leikjafyrirtækið Porcelain Fortress gefur í dag út annan leik sinn, Walk of Life, á tölvuleikjaveitunni Steam. Spilarar leiksins þurfa að taka þátt í farsakenndu lífsgæðakapphlaupi hver við annan.

Walk of Life er óbeint framhald af fyrri leik fyrirtækisins, No Time to Relax (ísl. Þetta reddast), sem gefinn var út árið 2019 og hefur selst í yfir 400 þúsund eintökum.

Leikmenn þurfa að takast á við amstur dagsins, sækja um vinnu, feta menntaveginn og takast á við þær óvæntu uppákomur sem lífið hefur upp á að bjóða. Í lok leiksins eru stigin tekin saman þar sem greint er frá því hvaða leikmaður stóð sig best í lífinu.

„Stemningin í hópnum er auðvitað rafmögnuð yfir þessum stóra degi,“ segir Ingólfur Vignir Ægisson, forstjóri Porcelain Fortress. 

„Við sönnuðum það með No Time to Relax að við getum gefið út skemmtilega leiki, og við ætlum okkur enn stærri hluti með Walk of Life,“ segir hann.

Síðasta haust var greint frá því að Porcelain Fortress hefði tryggt sér fjárfestingu upp á þrjár milljónir Bandaríkjadala, eða um 410 milljóna króna, fyrir þróun á leiknum. Á bakvið fjárfestinguna voru Behold Ventures, Brunnur og Crowberry Capital. Í dag starfa tíu manns hjá Porcelain Fortress.

Leikjavísir


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.