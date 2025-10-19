Takk Sigurður Ingi Helgi Héðinsson skrifar 19. október 2025 08:00 Þegar leiðtogi tekur ákvörðun um að kveðja er ástæða til að staldra við, líta um öxl og þakka. Á nýafstöðnum miðstjórnarfundi Framsóknar gerði Sigurður Ingi grein fyrir ákvörðun sinni um að sækjast ekki eftir endurkjöri á komandi flokksþingi Framsóknar. Með ákvörðun sinni að gefa ekki kost á sér til áframhaldandi formennsku hefur Sigurður Ingi Jóhannsson lokað merkum kafla í sögu Framsóknarflokksins og íslenskra stjórnmála. Hann gengur frá borði sem einn merkasti leiðtogi flokksins frá upphafi – á sama stalli og Ólafur Jóhannesson, Steingrímur Hermannsson, Halldór Ásgrímsson og Eysteinn Jónsson. Í anda þeirra allra hefur hann unnið af skynsemi, festu og hlýju – og markað djúp spor í íslenskt samfélag. Tímabil uppbyggingar og stöðugleika Undir forystu Sigurðar Inga lifði íslenskt samfélag einn öflugasta áratug í sögu landsins. Árin 2013 til 2024 má kalla „Framsóknaráratuginn“ – tímabil þar sem lífskjör þjóðarinnar styrktust meira en nokkru sinni fyrr í 81 árs sögu lýðveldisins. Íslenskt samfélag er á alla mælikvarða eitt það fremsta, ekki aðeins í Evrópu, eða á Norðurlöndum, heldur í heiminum öllum.Árangurinn er ekki tilviljun heldur afrakstur traustrar stjórnarstefnu sem byggir á samvinnu og ábyrgð. Framsókn leiddi fölmörg lykil verkefni sem tryggðu meiri jöfnuð, aukinn stöðugleika og traust til framtíðar. Það var einmitt þessi festuhefð flokksins sem Sigurður Ingi stóð vörð um – að Framsókn væri ekki flokkur skammtímahagsmuna heldur langtímasýnar, byggð á traustum grunni samfélagslegra gilda. Kletturinn í hafinu Sigurður Ingi hefur sýnt ótrúlega seiglu í mótlæti. Hann tók við forsætisráðuneytinu og flokknum á erfiðum tímum þegar margir höfðu afskrifað hann eftir afsögn Sigmundar Davíðs í kjölfar Wintris málsins. Á flokksþingi haustið 2016 var Sigurður Ingi kjörinn formaður. Á flokksþinginu kaus grasrót Framsóknar ekki aðeins um persónur, heldur um framtíð flokksins og hvaða leið hún vildi fara. Við þekkjum öll erfiðleikana og átökin sem þessu fylgdu. Með ró, vinnusemi og ósérhlífni tókst honum að sameina flokkinn að nýju á skömmum tíma, endurheimta traust þjóðarinnar og leiða hann til áhrifa og stórra sigra, ekki síst í kosningum til Alþingis haustið 2021 og í sveitarstjórnarkosningum 2022. Sigurður Ingi er leiðtogi sem lætur verkin tala. Ekki hávær leiðtogi, heldur stöðugur og traustur, ekki síst þegar á reynir. Áherslan á jöfnuð, ábyrgð og samvinnu – gildi sem eru hjarta Framsóknar. Formannstíð Sigurðar Inga spannar tæpan áratug. Það er langur tími í eldlínunni en kletturinn í hafinu hefur ekki látið öldurótið hagga sér, heldur gengur frá borði á eigin forsendum. Formaður samvinnunnar Sigurður Ingi hefur alltaf verið sannur samvinnumaður. Hann trúir því að pólitík eigi ekki að snúast um sundrungu, heldur samvinnu og trú á að með lausnamiðuðu samtali megi leysa flóknustu viðfangsefni samfélagsins. Byggja brýr á milli ólíkra sjónarmiða, milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. Á krefjandi tímum tókst honum að halda saman ólíkum stjórnarflokkum og skapa þann pólitíska stöðugleika sem þjóðin þráði.Hann leitaði samtals, ekki átaka. Hann trúir á að tala við fólk – ekki yfir það. Hann treysti regluverki flokksins, stofnunum hans og grasrótinni. Þessi djúpa sannfæring hans – að styrkur Framsóknar spretti úr fólkinu sjálfu – er rauður þráður í allri hans leiðtogatíð. Framsóknaráratugurinn – arfleifð framtíðarsýnar Í ræðu sinni á miðstjórnarfundinum lýsti hann verkum flokksins með stolti: nýjar stoðir undir efnahag þjóðarinnar, fjölbreyttara atvinnulíf, sterkari velferðar- og heilbrigðiskerfi og sterkari landsbyggð. Hann minnti á að þegar Framsókn leiðir, þá dafni íslenskt samfélag.Hann dró fram skýra mynd af verkefnum framtíðarinnar – baráttunni við verðbólgu, nauðsyn róttækra umbóta á húsnæðismarkaði, og mikilvægi þess að tryggja jafna stöðu allra landsmanna óháð búsetu og efnahag. Hann talaði fyrir íslenskri leið, lausnum sem byggja á eigin styrk – ekki á afsali fullveldis eða innflutningi hugmyndafræði frá Brussel.Í ræðu sinni setti einnig fram sterk samfélagsleg markmið: að lengja fæðingarorlof, styðja barnafólk og halda áfram farsældarátakinu fyrir börnin og ungmennin okkar. Hann minnti á að engin þjóð geti byggt framtíð án þess að hlúa að börnunum – og engin þjóð standi sterk ef hún gleymir tungumáli sínu. Sterk rót, græn framtíð Sigurður Ingi tengdi verk sín og framtíðarsýn við söguna. Hann minnti á stjórnkænsku Steingríms, staðfestu Halldórs, stjórnþekkingu Ólafs og umhverfishugsjónir Eysteins. Þannig kallaði hann fram heildarmynd af Framsókn – sem flokki framfara, samvinnu og náttúruverndar.Hann benti á að flokkurinn eigi nú tækifæri til að endurheimta stöðu sína sem grænt afl skynseminnar, með áherslu á sjálfbærni, jafnvægi og heilbrigða nýtingu auðlinda þjóðarinnar. Þannig sé Framsókn í senn arftaki fortíðar og leiðarljós framtíðar. Þakklæti og arfleifð Þegar Sigurður Ingi nú kveður nú senn formennsku flokksins er það ekki endir heldur umbreyting. Tækifæri fyrir flokkinn til að kjósa sér nýja, ferska forystu til að leiða næsta Framsóknaráratug. Sigurður Ingi heldur áfram að starfa fyrir Framsókn og fyrir landið af sama eldmóði og áður. En með brotthvarfi hans frá forystu lýkur stórmerkilegri tíð og nýr kafli hefst í sögu Framsóknar.Við hugsum til leiðtoga sem skapaði stöðugleika, lyfti lífskjörum, styrkti trú á miðjunni og minnti okkur á að pólitík er ekki valdatafl – heldur þjónusta við fólkið í landinu. Takk Takk fyrir að hafa leitt okkur af heiðarleika og æðruleysi.Takk fyrir að hafa trúað á fólk, á samvinnu og á framtíð Íslands.Takk fyrir að hafa verið rödd skynseminnar þegar vindar blésu. Takk fyrir lærdómsríkt, kærleiksríkt og einstakt samstarf. Og takk fyrir að hafa kennt okkur að þau fræ sem við sáum í jarðveg samvinnunnar verða síðar að trjám sem skýla komandi kynslóðum. Framsókn stendur sterk, því rætur okkar eru djúpar – og verk Sigurðar Inga Jóhannssonar, eins helsta leiðtoga í sögu flokksins, og eins merkasta stjórnmálamanns aldarinnar, munu aldrei gleymast. Höfundur er framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. 