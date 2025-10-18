Væru það kjarakaup ef viðkomandi væri að versla sér í matinn? Eitthvað segir mér að svo sé ekki. Af einhverjum ástæðum er það samt raunveruleikinn sem Reykjavíkurborg vill bjóða nemendum í grunnskólum upp á. Því þegar nemendur fara upp í unglingadeild er þeim boðið upp á að fá hálft ár í sundi í 8. og 9. bekk. En eiga að komast yfir námsefni sem spannar þriggja ára skólagöngu.
Samkvæmt aðalnámskrá er gert ráð fyrir að nemendur í unglingadeild fái 120 mínútur af skipulagðri kennslu í skólaíþróttum. Tveimur í skólaíþróttum og einum í skólasundi.
Er sanngjarnt að gera sömu kröfur til nemenda sem fá eitt skólaár af kennslu sem átti að taka þrjú? Er þá nokkuð að undra fyrst sífellt sé verið að slá af kröfum um hæfni.
Röksemdafærslan sem lagt var upp með var sú að nemendur upplifðu sig vera búinn að læra nóg og væru orðin flugsynd eftir miðstig. Einnig var bent á að nemendur gætu þá fengið annan hreyfitíma á móti. Fyrir þorra nemenda heldur hvorug fullyrðing vatni. Margir hverjir ráða ekki við gömlu sundstigin og það eru algjör undantekning ef þau fá leikfimitíma á móti, það er nánast óheyrt. Þau eru að tapa tímum í báða enda.
Svo verið er að þverbrjóta lög um grunnskóla hvernig sem á málið er litið. Mögulega til þess að spara. En hvert fóru peningarnir sem spöruðust á því að slá af sundkennslunni? Allavega ekki til að auka vægi hreyfináms á öðrum vígstöðvum grunnskólanna svo mikið er víst.
Önnur röksemdafærsla var hversu berskjaldaður viðkomandi er í klefanum, því þar geta orðið árekstrar. Að fara nakin í sturtu og þrífa sig fyrir framan aðra. En hvað sem því líður er þetta sennilega síðasta vígið þar sem þau fá raunhæfa mynda af mannslíkamanum. Ekki finna ungmennin okkar það á samfélagsmiðlum þar sem unnar myndir og eitthvað þaðan af verra er í boði.
Er það í alvöru álitamál hvort hollt sé fyrir nemendur að sleppa því sem er erfitt og kvíðavaldandi, því þannig getur lífið verið. Er ekki skólans að undirbúa nemendur fyrir lífið?
En svo er auðvitað lokahnykkurinn, Íslendingar hafa frá landnámi háð harða baráttu við hafið. Það er tiltölulega stutt síðan þorri landsmanna þekkti einhvern sem hefur drukknað.
Ef haldið er áfram á sömu braut gæti það veruleikinn á ný.
Það er ekki framtíð sem nokkrum ætti að hugnast.
Höfundur er kennari og hreyfináms lobbíisti.
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Davíð Már Sigurðsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigríður Gunnarsdóttir skrifar
Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir,Tryggvi Helgason skrifar
Björn Ólafsson skrifar
Kristjana Fenger skrifar
Gísli Garðarsson,Steinunn Rögnvaldsdóttir skrifar
Haraldur Freyr Gíslason skrifar
Halla Gunnarsdóttir skrifar
Björn Teitsson skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Sólveig Rán Stefánsdóttir skrifar
Hildur Hauksdóttir skrifar
Björg Eva Erlendsdóttir skrifar
Bergljót T. Gunnlaugsdóttir skrifar
Stefan C. Hardonk skrifar
Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar
Unnur Hrefna Jóhannsdóttir skrifar
Inger Erla Thomsen skrifar
Helga Dagný Sigurjónsdóttir skrifar
Rósa Guðbjartsdóttir skrifar
Helga Björg O. Ragnarsdóttir skrifar
Sigurður Sigurjónsson skrifar
Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir. skrifar
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Bjarni Þór Sigurðsson skrifar
Huld Hafliðadóttir skrifar