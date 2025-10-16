Blóðpeningar vestrænna yfirvalda Bergljót T. Gunnlaugsdóttir skrifar 16. október 2025 22:30 Því hefur verið haldið fram að það fyrsta sem fer forgörðum við stríðsátök sé hlutlaus fréttaflutningur. Því skal tekið fram að eftirfarandi samantekt byggir á m.a. endurteknum margþættum samhljóða fréttaflutningi ólíkra aðila og myndefni sem ekki ber nein merki um fölsun. ,,Ísraelar eru guðs útvalda þjóð og alþjóðalög gilda ekki um þá." Þetta er fullyrðing zíonista um eigin yfirburði, er keimlíkur tóni þýskra nasista sem töldu sig herraþjóð og að land þeirra væri ,,über alles."Hér skal strax minnt á að uppruni og þjóðerni er aldrei verið réttlæting á mannréttindabrotum, heldur flokkaðist sem neonýlendustefna, heimsvaldastefna, kynþáttahyggja og oft glæpir gegn mannkyni. Semítar, sem hafa verið kallaðir svo frá 18. öld, ná yfir ólíkar þjóðir og þjóðarbrot sem hafa búið fyrir botni Miðjarðarhafs. Palestínumenn eru semítar sem og þeir sem hafa búið á svæðinu í árhundruðir og sannarlega lengur en frá 1948 en þá hófust hryðjuverk zíonista hófust fyrir alvöru með Nabka. Nabka eru fjöldamorð og þjóðernishreinsanir þar sem þúsundir Palestínumanna voru reknir á brott af heimilum sínum og jörðum. Frá 1948 til stofnunar Hamas, 1987 höfðu a.m.k. 50.000 Palestínumenn verið myrtir. Zíonistar hafa misnotað trúarleg ,,rök“ í áróðri sínum fyrir útrýmingu PalestínumannaEf þetta snýst um trúarbrögð og ,,guðs útvöldu þjóð“ þá skýtur það sannarlega skökku við, að allt sem zíonistar segja og gera er eins langt frá upphaflegum innsta kjarna flestra trúarbragða og hægt er, þ.e. mannkærleika, heiðarleika og mannvirðingu. Það felst ekkert siðferðislegt í að innræta ísraelskum skólabörnum kerfisbundið að hata og fyrirlíta fólk af öðrum kynþáttum, þannig að þau segja alheiminum stolt frá því að hafa skotið þrjú forskólabörn og óski öllum börnum á Gaza dauða. ,,Hamas er ekki óvinurinn. Hvert einasta barn, hver einasti hvítvoðungur á Gaza er óvinur. Við verðum að sigra Gaza og setjast þar að og ekki skilja eitt einasta barn þar undan“ segir Moshe Feiglin ísraelskur ráðherra. Rannsóknir hafa sýnt að 70% frétta eru hlutdrægar og að fréttaflutningur Vesturlanda hefur verið fólginn í afbökun, þöggun og áróðri. Sem dæmi um þetta er að endurtekið er talað um ,,stríð“ þó að annar meinti ,,stríðsaðilinn“ sé í raun vopnlaus palestínskur almenningur og fórnarlömbin eru fyrst og fremst börn og konur. Ísraelar voru ,,gíslar” en Palestínumenn sem sitja í fangelsum án ákæru, sveltir, niðurlægðir og pyntaðir eru hinsvegar ,,fangar” Þrátt fyrir að sönnunargögn liggi fyrir um landþjóðnað með kúgun og ofbeldi landnema, áætlanir um nýtingu zionista á jarðgasi frá Gaza, um sölu lóða undir hótel og um þjóðarmorð með umfangsmiklum stríðsglæpum, eru fjölmiðlar vestan hafs, ragir að fjalla um staðreyndir með beinum hætti enda hafa stjórnvöld þar ekki farið leynt með stefnu sína um ritskoðun. Stríðsglæpirnir eru m.a. að nota efnavopn og svelti sem útrýmingarvopn en Ísrael og Bandaríkin voru einu ríki heims sem höfnuðu þeirri samþykkt SÞ að matur væri mannréttindi rétt eins og þau höfnuðu vopnahléum að mestu, ekki í orði en á borði.680.000 Palestínumenn á öllum aldri hafa fallið í valinn samkv. nýlegu mati, þar af 380.00 börn og þá eru ótaldir þeir sem enn liggja undir rústum. Samkvæmt úttekt SÞ hafa amk 242 fréttamenn verið drepnir á Gaza því stríðsglæpina vilja zionistar umfram allt fela, Al Jezeera telja á hinsvegar 278 á síðustu 22 mánuðum. Tæplega 1500 heilbrigðisstarfsmenn hafa verið drepnir á Gaza síðan í október 2023. Hjálparstarfsmenn SÞ hafa í flestum stríðsátökum fengð að starfa óáreittir að mannúðarmálum en á Gaza hafa 383 þeirra verið drepnir og þá eru ótaldir starfsmenn Rauða krossins og Rauða hálfmánans. Ísland sem ekki hefur alveg sjálfstæða utanríkisstefnu, samþykkir þetta. Við ætlum auðvitað að gera ,,eins og nágrannaríkin“ heitir það, en í raun þorum við ekki undan hælnum á hratt fallandi stórveldi í vestri. Þar er afar fjársterkt samfélag zíonískra milljarðamæringa og áhugasamra fjárfesta auk lang afkastamestu vopnaframleiðenda í heimi. Þýskaland hefur reyndar séð zíonistum fyrir 16% vopnanna sem notuð hafa verið í þjóðarmorðinu. En þjóðarmorðið hefði alls ekki verið mögulegt án opnaútflutnings Bandaríkjanna sem er 43% af vopnaútflutningi heimsins en á árunum milli 2020-2024 fluttu þeir út vopn til 107 landa. Þá hefur verið sýnt fram á að, af 355 þingmönnum Bandaríkjaþings hafa aðeins 9 afþakkað fjárhagslegan ,,styrk“ frá ísraelska lobbíinu AIPAC. Jafnvel demokratinn Kamala Harris þáði 9,5 mill. US$ í ,,styrk» frá þeim.Tony Blair sem var ábyrgur fyrir dauða tugþúsunda í Írak hefur tekið að sér að vera vestrænn ,,landstjóri“ á Gaza í samvinnu við Trump og fleiri. Nokkrir af helstu zíonísku fjárfestunum eru milljarðamæringarnir Marc Benioff, Jan Kaum, Michel Dell, Michael Bloomberg, Bill Ackman og Larry Ellison. Enn og aftur ásælast a.m.k. breskir og bandarískir milljarðamæringar erlendar auðlindir, allt í grimmilegum nýlendustíl liðina alda sem er því miður ekki tímaskekkja á 21. öldinni. Þann 29. september settu helstu aðstandendur þjóðarmorðsins, Hamasliðum einhliða afarkosti. Skilaboðin til Palestínumanna voru: ,,Hættið að reyna að berjast fyrir tilveruréttinum, gefið upp vonina um sjálfstæði, réttinn til að tjá ykkur og mótmæla og sættið ykkur við áframhaldandi kúgun og ofbeldi frá her okkar sem verður áfram á því litla svæði sem þið fáið að vera á.“ Þetta mun sem fyrr ekki leiða til friðar. Samkv. planinu á að vera vopnahlé, en zíonistar drepa áfram og á Vesturbakkanum færist landþjófnaðurinn og morðin í aukanna. Í ísraelskum fjölmiðlum er kinnroðalaust sagt frá því að samningurinn sé í raun blekking. Trump og Netajahu grínast í Knessel með gjöreyðingarvopnin sem notuð eru m.a. á börn. Zíonistar hafa hinsvegar sett aukinn kraft í almannatengla og auglýsingaherferðir en óstaðfestar upplýsingar herma að þeir greiði 7000 dali fyrir hverja vinveitta TikTok færslu. Zíonistar hafa sprengt í fimm nágrannalöndum vegna heimsvaldastefnu sinnar og þeir hafa endurtekið verið staðnir að því að ljúga hreint út í sínum áróðursherferðum, þykjast fórnarlömb, eitt af mest markaðsfærðu slagorðunum er að þeir hafi ,,rétt til að verja sig“. – ólíkt öðrumHelstu bandamenn Palestínumanna hefur verið réttsýnn almenningur en vitneskjan um grimmdarverkin er enn að breiðast hratt út. En á hvaða grundvelli styðja menn stórtækan auðlinda- og landþjófnað og til þess ,,nauðsynleg» fjöldamorð á börnum og fjölskyldum þeirra í hundrað þúsunda tali ? Og hvernig mun sagan dæma þau ríki sem það styðja ? Höfundur er upplýsingafræðingur, stjórnsýslufræðingur og Evrópufræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Ísland fyrst Kjartan Magnússon Skoðun Berum virðingu fyrir börnunum okkar Þorvaldur Davíð Kristjánsson Skoðun Íslensk fátækt er bara kjaftæði Unnur Hrefna Jóhannsdóttir Skoðun „Refsipólitísk áhrif“ Alma Mjöll Ólafsdóttir Skoðun Hömpum morðingjunum sem hetjum Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir. Skoðun Endurkaup í Grindavík: Fólk á rétt á raunverulegri mynd af húsnæði sínu Hilmar Freyr Gunnarsson Skoðun Krónupíning foreldra er engin lausn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir Skoðun Ný og góð veröld í Reykjavíkurborg? Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Köld kveðja á kvennaári Stefanía Sigurðardóttir Skoðun Gagnaver í leit að orku Tinna Traustadóttir Skoðun Skoðun Skoðun Blóðpeningar vestrænna yfirvalda Bergljót T. Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Eigindlegar rannsóknir og umræðan um jafnrétti Stefan C. Hardonk skrifar Skoðun Þegar heilbrigðiskerfið molnar og ráðherrann horfir bara á Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar Skoðun Íslensk fátækt er bara kjaftæði Unnur Hrefna Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Börn í fangelsi við landamærin Inger Erla Thomsen skrifar Skoðun Tíminn er núna, fjarheilbrigðisþjónusta sem lykill að jafnræði og sjálfbærni í heilbrigðiskerfinu Helga Dagný Sigurjónsdóttir skrifar Skoðun Breytum fánalögunum og notum fánann meira Rósa Guðbjartsdóttir skrifar Skoðun Samtal um launajafnrétti og virðismat starfa í tilefni af Kvennaári Helga Björg O. Ragnarsdóttir skrifar Skoðun Með góðri menntun eru börn líklegri til að ná árangri Sigurður Sigurjónsson skrifar Skoðun Hömpum morðingjunum sem hetjum Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir. skrifar Skoðun Komum í veg fyrir að áföll erfist á milli kynslóða Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Skoðun Stöndum vörð um varasjóð VR – framtíðarlausn fyrir félagsfólk Bjarni Þór Sigurðsson skrifar Skoðun Listin að vera ósammála Huld Hafliðadóttir skrifar Skoðun Breytum fánalögunum og notum fánann meira Rósa Guðbjartsdóttir skrifar Skoðun „Refsipólitísk áhrif“ Alma Mjöll Ólafsdóttir skrifar Skoðun Endurkaup í Grindavík: Fólk á rétt á raunverulegri mynd af húsnæði sínu Hilmar Freyr Gunnarsson skrifar Skoðun Ný og góð veröld í Reykjavíkurborg? Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Krónupíning foreldra er engin lausn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir skrifar Skoðun Köld kveðja á kvennaári Stefanía Sigurðardóttir skrifar Skoðun Ísland fyrst Kjartan Magnússon skrifar Skoðun Gagnaver í leit að orku Tinna Traustadóttir skrifar Skoðun Varði Ísland ólíkt sumum öðrum Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Berum virðingu fyrir börnunum okkar Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar Skoðun Í Hafnarfirði finnur unga fólkið rými, rödd og raunveruleg tækifæri Valdimar Víðisson skrifar Skoðun Það er pólitískt val að uppræta fátækt Anna Margrét Bjarnadóttir skrifar Skoðun Bankarnir og þjáningin Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Tryggja þarf öfluga endurhæfingu fyrir einstaklinga með krabbamein Ragna Kristín Guðbrandsdóttir skrifar Skoðun Stöndum með Ljósinu! Svandís Svavarsdóttir skrifar Skoðun Við þurfum að tala um Heiðmörk Guðmundur Hörður Guðmundsson skrifar Skoðun Aðild Íslands að ESB: Vegvísir til velsældar? Gunnar Pálsson skrifar Sjá meira