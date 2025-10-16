Í litlum samfélögum ríkir oft samheldni sem er bæði dýrmæt og nauðsynleg. Við þekkjumst, hjálpumst að og viljum helst forðast átök. En þegar við hættum að segja hug okkar til að forðast árekstra eða missa vinsældir, fórnum við heiðarleikanum fyrir þægindin og smám saman tekur meðvirknin völdin.
Þegar fólk hættir að segja hug sinn af ótta við að styggja frændur, vini eða vinnufélaga, þá hættir samfélagið að vaxa. Það verður ákveðin stöðnun í umræðunni og þeir sem hugsa öðruvísi velja að þegja. Þannig verður meðvirkni ráðandi afl í stað virkrar þátttöku.
Í litlum samfélögum er pólitík gjarnan mjög persónuleg. Nándin er meiri, ákvarðanir snerta vini, ættingja og nágranna og oft er erfitt að aðgreina málefni frá manneskjum. Þegar einhver mótmælir ákvörðun eða leggur fram gagnrýni, er það jafnvel túlkað sem árás á einstaklinginn frekar en sem heibrigð þátttaka í lýðræðislegri umræðu. En lýðræði snýst ekki um að vera sammála. Lýðræði snýst um að skapa rými fyrir ólíkar skoðanir, ræða hugmyndir og leita sameiginlegra lausna.
Þegar gagnrýni er túlkuð sem persónulega árás eða neikvæðni, þá lærum við smám saman að þegja. Við tjáum ekki lengur það sem við teljum rétt, heldur það sem við teljum öruggt. Og þegar allir þegja, þá hverfur gagnsæið, frumkvæðið og trúin á að rödd okkar sem einstaklingar skipti máli.
Meðvirknimenning elur af sér „já-fólk“, fólk sem segir já til að halda friðinn eða þóknast, en ekki endilega af sannfæringu eða trú á málefninu sjálfu. Í stjórnmálum eða nefndarstörfum getur það þýtt að ákvarðanir eru teknar án raunverulegrar umræðu og án þess að mismunandi sjónarmið fái að heyrast. Þegar meðvirknin svo festir sig í sessi verður samtryggingin málefnunum yfirsterkari. Þá verður hver setur fram hugmynd mikilvægara en hvað hugmyndin sjálf felur í sér. Slíkt skapar ósýnileg valdakerfi þar sem stöður, ákvarðanir og stuðningur byggjast meira á tengslum en á hugmyndum eða hæfni. Slík menning dregur úr trausti, dregur úr hvötum til nýsköpunar og framtaks og skerðir getu samfélagsins til að takast á við viðfangsefni sín.
Það er ekki merki um óvináttu að vera ósammála. Þvert á móti er það þroska- og virðingarmerki gagnvart samfélaginu að þora að tjá skoðun, jafnvel þótt hún sé óþægileg.
Að segja „ég sé þetta öðruvísi“ á ekki að vera ógn við neinn, heldur einmitt leið til þess að opna á samtal. Við þurfum að skapa menningu þar sem fólk getur rætt málefni án þess að verða að persónulegu skotmarki, þar sem við getum gagnrýnt hugmyndir án þess að ráðast á manneskjuna sem setti þær fram og síðast en ekki síst að að skapa rými þar sem ólíkum skoðunum er tekið fagnandi, samfélaginu til heilla.
Ef við viljum styrkja lýðræðið, þurfum við að byrja á umræðumenningunni.
Við þurfum að æfa okkur í að hlusta, spyrja og ræða saman án þess að taka hlutum persónulega. Við þurfum líka að styrkja sjálfsmynd okkar sem samfélags: að ósamstaða í einstökum málum þýðir ekki ósætti, heldur eðlilega fjölbreytni í samfélagi. Slíkt er styrkur, ekki veikleiki.
Við höfum einstaka möguleika til að byggja upp lýðræðislegt og skapandi samfélag. En það gerist ekki með því að allir séu sammála. Það gerist þegar við lærum listina að vera ósammála, af virðingu, hugrekki og væntumþykju til samfélagsins.
Höfundur er félagsfræðingur með sérhæfingu í samfélagsþróun og nýsköpun.
Huld Hafliðadóttir skrifar
Rósa Guðbjartsdóttir skrifar
Alma Mjöll Ólafsdóttir skrifar
Hilmar Freyr Gunnarsson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir skrifar
Stefanía Sigurðardóttir skrifar
Kjartan Magnússon skrifar
Tinna Traustadóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Anna Margrét Bjarnadóttir skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Ragna Kristín Guðbrandsdóttir skrifar
Svandís Svavarsdóttir skrifar
Guðmundur Hörður Guðmundsson skrifar
Gunnar Pálsson skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Ingibjörg Isaksen skrifar
skrifar
Auður Inga Þorsteinsdóttir skrifar
Björg Baldursdóttir skrifar
Ólöf Kristjánsdóttir skrifar
Ingibjörg Gróa Gunnarsdóttir skrifar
Erlingur Erlingsson skrifar
Jens Garðar Helgason skrifar
Þorgerður M Þorbjarnardóttir,Halldór Reynisson skrifar
Kjartan Helgi Ólafsson skrifar
Halla Gunnarsdóttir skrifar